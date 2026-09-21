MrBeast chi gần 10 triệu USD xây nguyên ngôi làng, làm 1 ĐIỀU đặc biệt cho hơn 300 trẻ em

MrBeast vừa công bố dự án trị giá gần 10 triệu USD tại Ghana, trong đó một ngôi làng được xây dựng với nhà ở, trường học, phòng khám, nước sạch và các tiện ích thiết yếu cho cộng đồng địa phương.

MrBeast vừa công bố dự án nhân đạo quy mô lớn tại Ghana với tổng chi phí gần 10 triệu USD. Theo Dexerto, dự án hướng tới việc hỗ trợ hàng trăm trẻ em địa phương, giúp các em có điều kiện đến trường thay vì tham gia lao động tại các trang trại trồng ca cao.

Cộng đồng mới được đặt tên là Làng Abna Dakwa. Dự án được xây dựng trên một khu đất trống và mất khoảng 8 tháng để hoàn thiện sau một năm lên kế hoạch.

MrBeast xây dựng Làng Abna Dakwa tại Ghana với chi phí gần 10 triệu USD, nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương và tạo điều kiện để hơn 300 trẻ em đến trường (Ảnh: MrBeast/YouTube)

Ngôi làng được thiết kế như một cộng đồng tương đối hoàn chỉnh với nhà ở, trường học, cơ sở y tế, khu chợ và hệ thống cung cấp nước sạch. Dự án cũng có các hạng mục phục vụ sinh kế và sản xuất cho người dân địa phương.

Một trong những công trình chính của Làng Abna Dakwa là trường học dành cho hơn 300 học sinh. Dự án cũng xây dựng 10 ngôi nhà miễn phí dành cho các giáo viên được đưa đến làm việc tại khu vực này, cùng một phòng khám y tế và khu chợ cộng đồng.

Để khuyến khích trẻ em duy trì việc học, dự án cung cấp bữa ăn miễn phí hằng ngày cho học sinh trong 5 năm tới. Theo chia sẻ, chương trình nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ Rockefeller.

Làng Abna Dakwa cũng được trang bị hệ thống năng lượng mặt trời độc lập do Global Energy Alliance lắp đặt. Hệ thống này đi kèm hai tháp nước có sức chứa hàng nghìn gallon nước uống sạch.

Bên cạnh đó, khu vực này còn có một trang trại với các bể nuôi cá nhằm tạo thêm nguồn thực phẩm và hoạt động sản xuất cho cộng đồng.

Dự án được MrBeast giới thiệu trong một video trên YouTube, trong đó nhà sáng tạo nội dung ghi lại quá trình lên kế hoạch và xây dựng ngôi làng. Theo Dexerto, dự án được triển khai với sự hợp tác của 1 Billion Summit, Quỹ Varkey và Sáng kiến Toàn cầu Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Ngôi làng mới được trang bị đầy đủ từ trường học, phòng khám, nhà ở, hệ thống nước sạch và năng lượng mặt trời để phục vụ người dân địa phương (Ảnh: dexerto)

Dự án cũng nằm trong chiến dịch "1 Tỷ Hành Động Tử Tế" của hội nghị thượng đỉnh. Theo chương trình, 10 nhà sáng tạo nội dung đến từ nhiều quốc gia đã tới Ghana để tham gia quá trình xây dựng ngôi làng cùng MrBeast.

Hoạt động này cũng gắn với các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng ca cao và lao động trẻ em tại Ghana. Thông qua dự án, MrBeast kêu gọi các tập đoàn sản xuất chocolate quan tâm hơn đến điều kiện lao động trong quá trình thu mua nguyên liệu.

Trong video, MrBeast cho rằng các doanh nghiệp sản xuất chocolate lớn cần chịu áp lực từ người tiêu dùng đối với vấn đề lao động trẻ em. Ông kêu gọi người xem thể hiện sự quan tâm và yêu cầu các doanh nghiệp không để trẻ em bị bóc lột trong chuỗi cung ứng.

Dự án tại Ghana được triển khai trong bối cảnh MrBeast ngày càng mở rộng các hoạt động xã hội bên cạnh công việc sáng tạo nội dung và kinh doanh. Trước đó, ông từng thực hiện nhiều chiến dịch gây quỹ và hỗ trợ cộng đồng thông qua các dự án liên quan đến nước sạch, giáo dục và cứu trợ.

Nguồn: dexerto