3 tuần sau trận lũ kinh hoàng, Nepal vẫn ngổn ngang giữa bùn đất và đổ nát, những thị trấn mộng mơ giờ chỉ còn lại dấu tích

Gần 3 tuần sau trận lũ kinh hoàng, nhiều ngôi làng ở Nepal vẫn chìm trong bùn đất và đổ nát, người dân tiếp tục dọn dẹp và tìm lại những gì còn sót lại.

Gần 3 tuần sau trận lũ quét kinh hoàng, nhiều ngôi làng ở miền bắc Nepal vẫn chìm trong bùn đất và đống đổ nát. Người dân chưa thể trở về cuộc sống bình thường khi hàng nghìn gia đình mất nhà cửa, trong khi công tác tìm kiếm người mất tích vẫn tiếp tục.

Hình ảnh về sự tàn phá sau trận lũ quét kinh hoàng ngày 26 tháng 8 xảy ra tại Devighat, Nuwakot, Nepal, vào ngày 15 tháng 9 năm 2026 (Ảnh: yahoo)

Những hình ảnh được ghi nhận tại các khu vực chịu ảnh hưởng cho thấy hậu quả của trận lũ vẫn hiện diện ở khắp nơi. Người dân phải sống trong những khu lều tạm, lội qua các tòa nhà phủ đầy bùn và cùng tình nguyện viên dọn dẹp những gì còn sót lại sau thảm họa.

Người dân trở về những khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm đồ đạc còn sót lại sau trận lũ (Ảnh: yahoo)

Tại một số ngôi làng, những căn nhà bị phá hủy nằm trơ trọi bên cạnh các tuyến đường phủ đầy đá tảng, bê tông vỡ vụn và đồ đạc gia đình. Nhiều người trở lại nơi từng là nhà của mình để tìm kiếm những vật dụng còn có thể cứu vãn.

Một phụ nữ dọn lớp bùn phủ kín khu vực sinh sống tại Devighat, Nuwakot (Ảnh: yahoo)

Devighat, một trung tâm thương mại cách Kathmandu khoảng 60 km về phía tây bắc, là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Hình ảnh tại đây cho thấy bùn đất phủ kín nhiều công trình, có nơi vết bùn còn cao đến tầng 4 của các tòa nhà. Những bức tường đổ sập và phần móng nhà lộ ra cho thấy sức tàn phá của dòng lũ.

Nhiều cư dân vẫn chưa thể trở về nhà vì các công trình bị hư hại cần được kiểm tra trước khi sửa chữa hoặc tiếp tục sử dụng. Một số gia đình đang trú trong những chiếc lều được dựng tại một trường học gần đó.

Một người phụ nữ đang vớt vát những vật liệu còn dùng được từ ngôi nhà của mình bị ngập trong bùn sau trận lũ quét ở Devighat thuộc quận Nuwakot, Nepal (Ảnh: npr)

Chính phủ Nepal cùng nhiều tổ chức phi chính phủ đã cung cấp nơi trú ẩn tạm thời, thực phẩm, dụng cụ nấu ăn và các nhu yếu phẩm cho những gia đình bị ảnh hưởng. Trong khi đó, chiến dịch dọn dẹp cũng thu hút tình nguyện viên từ nhiều nơi trên cả nước.

Các nhóm giáo viên, học sinh và người dân từ Kathmandu cùng những khu vực lân cận đã đến Devighat để hỗ trợ đào lớp bùn dày khỏi những công trình còn có thể cứu vãn. Theo The Straits Times, 50 giáo viên từ một trường trung học đã dành cả ngày để dọn dẹp các cửa hàng bán đồ kim khí và những tòa nhà nhiều tầng tại Devighat.

Các em học sinh cầm nến LED tập trung tưởng niệm những người thiệt mạng trong trận lũ quét ở Nepal, tại Chennai (Ảnh: npr)

Tuy nhiên, công việc khắc phục hậu quả vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nước và mảnh vỡ khiến nhiều công trình bị suy yếu, trong khi các đội tìm kiếm lo ngại vẫn còn nạn nhân có thể bị chôn vùi dưới lớp bùn. Đường sá và cầu cống bị hư hại cũng khiến việc đưa thiết bị và vật tư tới những cộng đồng bị cô lập gặp nhiều khó khăn.

Một chiếc xe được nhìn thấy sau trận lũ quét ở Devighat thuộc quận Nuwakot, Nepal (Ảnh: npr)

Thảm họa xảy ra ngày 26/8 sau khi một khối băng và đá lớn sụp xuống từ khu vực núi Langtang Lirung, gần biên giới Nepal với Tây Tạng. Tuyết, băng và đá tràn xuống thung lũng, tạo thành dòng lũ chứa đầy bùn đất và mảnh vụn, sau đó quét qua nhiều cộng đồng dọc sông Trishuli.

Lực lượng cứu hộ sử dụng máy xúc để đưa một nạn nhân của trận lũ quét (Ảnh: npr)

Trận lũ đã phá hủy nhà cửa, khu dân cư, đường sá, cầu cống và các công trình thủy điện. Theo Reuters, những đánh giá sơ bộ cho thấy Nepal có thể cần xây dựng lại khoảng 20.000 ngôi nhà, trong đó khoảng 7.500 căn đã bị cuốn trôi hoặc vùi lấp hoàn toàn.

Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn được tiến hành tại nhiều khu vực. Bốn thi thể được tìm thấy trong một đường hầm tại nhà máy thủy điện Chilime, trong khi các quan chức cho biết thêm 5 thi thể khác được phát hiện ở những nơi khác.

Theo AP, Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia Nepal cho biết ít nhất 1.403 thi thể đã được tìm thấy, trong khi 6.150 người vẫn mất tích.

Chính phủ Nepal ước tính chi phí tái thiết sau thảm họa có thể lên tới khoảng 4,78 tỷ USD. Tuy nhiên, với hàng nghìn gia đình mất nhà cửa, ưu tiên trước mắt vẫn là tìm nơi trú ẩn an toàn, dọn dẹp những gì còn có thể cứu vãn và tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Gần 3 tuần sau trận lũ, nhiều khu dân cư ở Nepal vẫn ngổn ngang giữa bùn đất và đổ nát. Những người sống sót vẫn đang từng ngày trở về, dọn dẹp và tìm kiếm những dấu tích cuối cùng của cuộc sống trước khi thảm họa xảy ra.

Nguồn: yahoo, npr