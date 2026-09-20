Phát hiện 2 cây cột điện cao hơn tòa nhà Keangnam tới 40m: Tổng trọng lượng 13.000 tấn, đảm trách nhiệm vụ độc nhất vô nhị

Với chiều cao lên tới 385m mỗi cột, cặp cột điện này cao hơn tòa nhà Keangnam Landmark 72 (Hà Nội) tới 40m.

"Kỳ quan thép" cao hơn cả tòa chọc trời

Đây là cặp tháp truyền tải điện (cột điện) vượt sông Trường Giang tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc lại sở hữu chiều cao lên tới 385 mét. Chúng còn cao hơn tòa nhà Keangnam Landmark 72, vốn từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng về chiều cao tại Việt Nam với cao độ 346 mét.

Để dễ hình dung, mỗi cây cột điện này tương đương với một tòa nhà chọc trời quy mô 80 tầng. Tổng khối lượng thép được sử dụng để định hình nên hai "gã khổng lồ" này lên tới 13.000 tấn.

Được xây dựng ở hai bên bờ sông Trường Giang, cặp cột điện này đứng cách nhau một khoảng cách kỷ lục: 2,6 km Điểm đặc biệt khiến công trình này gánh vác nhiệm vụ "độc nhất vô nhị" chính là quy mô truyền tải và áp lực thi công: "Mạch máu" của năng lượng sạch.

Cuộc chiến nghẹt thở của những "Người Nhện" trên không

Xây dựng một tòa tháp cao 385 mét trên đất liền đã khó, việc dựng tháp và căng dây vượt qua khúc sông Trường Giang – tuyến đường thủy bận rộn nhất Trung Quốc với hơn 2.000 tàu thuyền qua lại mỗi ngày – lại là một bài toán tưởng chừng bất khả thi. Các kỹ sư không thể chặn dòng cô lập con sông để kéo dây theo cách thông thường.

Để giải quyết bài toán này, các đơn vị thi công đã phải huy động những công nghệ tối tân nhất, bao gồm thiết bị bay không người lái (drone) cỡ lớn và các robot thông minh tự vận hành dọc theo dây cáp.

Đặc biệt, công chúng không khỏi thán phục trước hình ảnh những kỹ sư điện – những "Người Nhện" đời thực – phải làm việc và di chuyển vắt vẻo trên những sợi dây cáp ở độ cao 330 mét

Vượt qua mọi giới hạn về kỹ thuật, siêu công trình này không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trong ngành xây dựng hạ tầng năng lượng, mà còn là một minh chứng cho thấy: Khi công nghệ kết hợp với ý chí con người, những giới hạn về chiều cao và không gian đều có thể bị phá bỏ.

Nguồn: Tổng hợp