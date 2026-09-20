Người phụ nữ mai mối cho mẹ đẻ tái hôn với bố chồng

Cô cho biết hiện gia đình không còn lo mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu.

Mới đây, tại Chu Khẩu (Hà Nam, Trung Quốc), sau khi kết hôn, cô Trần nhận thấy mẹ đẻ mình đã ly hôn hơn 20 năm, còn bố chồng cũng sống đơn thân hơn 20 năm từ sau khi vợ mất, nên hai vợ chồng cô đã chủ động gán ghép, mai mối cho hai người già đến với nhau để xây dựng gia đình mới.

Giờ đây, mẹ đẻ đã trở thành mẹ chồng, cô Trần chia sẻ: “Trong nhà không hề có mâu mẫn mẹ chồng - nàng dâu, khi mẹ đẻ trở thành mẹ chồng thì bản thân muốn nói gì cứ thoải mái nói. Mẹ và con gái cùng kết hôn với hai cha con, ông bố chồng cũng vui vẻ gọi đây là "kết thông gia lại càng thêm thân".

Theo cô Trần chia sẻ, mẹ của cô ly hôn với chồng cũ từ khi cô mới hơn 1 tuổi và từ đó đến nay sống một mình; còn bố chồng cô thì khi chồng cô mới được 5 tháng tuổi, người vợ đầu đã qua đời do tai nạn, từ đó ông cũng chưa từng tái giá. Cả hai người già đều đã sống đơn thân hơn 20 năm.

Cô Trần cho biết, sau khi kết hôn, cô thấy bố chồng là người có nhân phẩm tốt, tính tình hòa nhã nên đã bàn với chồng quyết định mai mối cho hai người.

"Ban đầu cả hai chúng tôi đều từ chối vì sợ người ngoài dị nghị," bà Trịnh (mẹ cô Trần) bộc bạch. Lúc đầu cả hai đều cảm thấy chuyện "thông gia biến thành vợ chồng" có chút ngại ngùng và khó ăn nói.

Tuy nhiên, trước sự kiên trì thuyết phục của các con, hai người già đã thử tìm hiểu và gặp gỡ vài lần. Ông Mã (bố chồng cô Trần) nhận thấy bà Trịnh rất hợp với mình, hai người trò chuyện và hòa hợp rất tốt. Cuối cùng, hai người già đã chính thức đăng ký kết hôn vào năm 2021 và đến nay đã chung sống hạnh phúc cùng nhau gần 5 năm.

Nói về cuộc sống sau khi mẹ đẻ kết hôn với bố chồng, cô Trần cho biết thay đổi lớn nhất là "trong nhà không còn mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu". "Mẹ đẻ trở thành mẹ chồng nên mình muốn nói gì thì nói, mẹ đẻ cũng không tính toán hay chấp nhặt." Cô chia sẻ việc có mẹ ở bên cạnh khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Góc độ pháp lý: Hai bên thông gia không có quan hệ huyết thống, kết hôn không vi phạm pháp luật

Sự kết hợp gia đình đặc biệt này liệu có hợp pháp? Theo Điều 1048 Bộ Luật Dân sự Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cấm kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống trực hệ hoặc quan hệ huyết thống bàng hệ trong vòng ba đời.

Mối quan hệ giữa mẹ cô Trần và bố chồng cô là quan hệ thông gia phát sinh từ hôn nhân của các con, hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, không thuộc phạm vi các mối quan hệ bị pháp luật cấm kết hôn. Chỉ cần hai người già đều ở trạng thái đơn thân, tự nguyện kết hôn và không vi phạm các quy định như kết hôn trái phép, thì việc đăng ký kết hôn hoàn toàn hợp pháp và có hiệu lực.

Cư dân mạng bàn tán xôn xao: "Về mặt luân lý thì nghe hơi rối"

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, cư dân mạng đã có nhiều phản ứng trái chiều. Có người đùa vui: "Mối quan hệ này đơn giản thật, giải quyết triệt để mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu", "Thông gia kết thêm thông gia, sau này việc dưỡng già cũng tiện đôi đường", cho rằng chỉ cần hai người già hạnh phúc thì hình thức không quan trọng.

Tuy nhiên, cũng có không ít cư dân mạng bày tỏ: "Về mặt luân lý/xưng hô thì nghe vẫn thấy hơi rối rối, "Dù không vi phạm pháp luật nhưng bản thân vẫn thấy khó chấp nhận" hay "Sau này đứa trẻ sinh ra phải gọi người lớn là gì nhỉ, quan hệ phức tạp quá."

Một bộ phận cư dân mạng lo lắng cấu trúc gia đình này có thể gây ra chút bối rối trong cách xưng hô cho thế hệ tiếp theo.

Nguồn: HK01