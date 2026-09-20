Phát hiện người đàn ông sống một mình trong rừng sâu, không hề biết thế giới văn minh tồn tại

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng sự áp đặt nguy hiểm nhất chính là cố gắng ép buộc ông chấp nhận lối tư duy hiện đại.

Giữa bạt ngàn rừng rậm Amazon rộng lớn với diện tích lên tới hơn 6,9 triệu kilômét vuông, nơi lưu giữ nhiều bộ tộc chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài hơn bất kỳ nơi nào khác trên Trái Đất, có một câu chuyện khiến cả nhân loại phải suy ngẫm.

Cách đây 15 năm, một nhóm nông dân bước đi trên con đường đất nhỏ giữa lõi rừng rậm Amazon để tìm kiếm đất canh tác. Bất ngờ, một mũi tên cắm sầm xuống mặt đất ngay gần chỗ họ đứng và họ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông ở phía xa.

Hình ảnh hiếm hoi của "người đàn ông cô đơn nhất thế giới"

Dù cả nhóm vẫy tay ra hiệu hòa bình, các mũi tên tiếp tục bay tới khiến họ phải rút lui. Người lạ mặt đó là thành viên cuối cùng còn sống sót của một bộ tộc, thường được gọi là người đàn ông cô đơn nhất hành tinh hay người đào hố vì chiến thuật bẫy mồi bằng những cái hố sâu khoảng 2 mét. Toàn bộ bộ tộc của ông đã bị sát hại từ 22 năm trước trong các cuộc xung đột với lâm tặc và nông dân chiếm đất trái phép.

Chỉ có duy nhất một đoạn video ngắn ghi lại cảnh ông đang một mình cầm rìu đốn cây trong phum sóc cũ với dáng người gầy gò, săn chắc ở độ tuổi trung niên. Thước phim này là bằng chứng quan trọng giúp các nhà hoạt động xã hội vận động chiến dịch bảo vệ và thúc đẩy luật pháp bảo hộ vùng đất của ông.

Căn nhà được cho là của ông

Trong khi phần lớn người bản địa đã chủ động rút sâu vào rừng từ hơn 100 năm trước trong thời kỳ thực dân để tránh dịch bệnh và hiểm họa, ông lại là một trường hợp đặc biệt sống hoàn toàn biệt lập.

Các nhà nhân học quan sát ông từ xa, giữ khoảng cách tuyệt đối và đôi khi để lại dụng cụ đã khử trùng cùng túi hạt giống. Chính quyền đã ra sắc lệnh cấm bất kỳ ai tiến vào phạm vi trong bán kính 5 kilômét tính từ vị trí của ông, tạo nên khu vực bảo tồn rộng khoảng 26 kilômét vuông. Hành vi khai thác gỗ bất hợp pháp tại Amazon vẫn là vấn đề nhức nhối, nhưng lực lượng chức năng gặp khó khăn lớn trong việc bắt quả tang tại vùng đất bao la và hiểm trở này.

Người cuối cùng này sinh tồn bằng khu vườn nhỏ trồng hoa quả, rau củ kết hợp với việc đặt bẫy săn bắt bằng giáo gỗ và mác tre. Điều kinh ngạc là ông có lẽ chẳng hề biết băng tuyết hay truyền hình là gì, sống trong một kiểu văn minh thuộc thời kỳ đồ đá cũ. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng sự áp đặt nguy hiểm nhất chính là cố gắng ép buộc những người bản địa chấp nhận lối tư duy hiện đại.

Mỗi ngày trôi qua, ông phải đối mặt với sự cô đơn tột cùng khi toàn bộ người thân đều đã tan biến. Nỗi cô đơn ấy không chỉ là sự thiếu vắng tương tác, mà là sự im lặng của một vũ trụ đã sụp đổ. Thế nhưng, trong sự cô độc ấy, ông đã học cách tồn tại như một phần của hơi thở, biến nỗi cô đơn thành pháo đài kiên cố để trung thành với những ký ức cuối cùng của bộ tộc và chính mình.