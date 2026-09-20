Danh tính thật bất ngờ của một nữ bác sĩ trẻ bệnh viện tuyến đầu nổi tiếng trên mạng

“Nữ thần ngành y” này cho biết mình sinh năm 1992, thường xuyên đăng video đời thường với lượng lớn người theo dõi.

Gần đây tại Trung Quốc đã xảy ra một vụ lừa đảo sử dụng công nghệ đổi mặt AI, thu hút sự bàn luận của đông đảo cư dân mạng nước này. Vào năm 2021, một nam thanh niên tên Lưu Huy (tên đã được đổi nhân vật) đã quen biết trên mạng với Vu Tú Trân (tên đã được đổi nhân vật), người tự xưng sinh năm 1992 và là một nữ bác sĩ nổi tiếng trên mạng.

Trong 5 tháng, anh đã chuyển khoản 170.000 nhân dân tệ để theo đuổi tình yêu, nhưng đến khi cảnh sát vào cuộc điều tra, anh mới bàng hoàng phát hiện ra "cô Vu" thực chất là một phụ nữ 65 tuổi đang làm nhân viên tạp vụ tại bệnh viện.

Theo tờ báo Trung Quốc Kankan News, người đàn ông làm nhà thầu công trình Lưu Huy cho biết vào năm 2021, anh quen biết Vu Tú Trân thông qua một nền tảng mạng xã hội. Người này tự xưng sinh năm 1992, là bác sĩ làm việc tại một bệnh viện hạng Ba tuyến đầu. Tài khoản của cô trên nền tảng không chỉ đăng tải gần 7.000 video đời thường lộ mặt mà còn sở hữu hơn chục nghìn người theo dõi.

Ảnh minh hoạ

Lưu Huy ngậm ngùi chia sẻ rằng khi nghe cô Vu khoe khoang nắm giữ các nguồn lực về dự án bệnh viện, anh đã ôm mộng có thể thông qua cơ hội này để nhận thầu công trình. Hai người nhanh chóng xác nhận quan hệ yêu đương, thế nhưng trong suốt 5 tháng hẹn hò, cô Vu luôn viện cớ mẹ mình phản đối mối quan hệ này, đồng thời yêu cầu anh chi 300.000 nhân dân tệ (gần 1,2 tỷ đồng) tiền sính lễ và mua nhà tại Thượng Hải.

Lưu Huy cho biết trong vòng 5 tháng, anh đã chuyển khoản 170.000 nhân dân tệ (khoảng 660 triệu đồng) cho cô Vu, nhưng trong suốt thời gian yêu nhau, họ chưa từng gặp mặt ngoài đời thực vì cô Vu luôn lấy mẹ ra làm cái cớ để từ chối, cộng thêm việc các hạng mục công trình mãi không có tiến triển, anh mới bắt đầu hoài nghi và trình báo cảnh sát. Kết quả là cảnh sát đã lần theo manh mối để điều tra và phanh phui sự thật rằng cô Vu thực chất là một phụ nữ 65 tuổi làm công việc lao công trong bệnh viện.

“Cô Vu” thừa nhận rằng các video đăng tải trên mạng đều được tổng hợp bằng công nghệ AI. Cô tự mình đóng hai vai, vừa làm người mẹ vừa làm nữ bác sĩ mạng, tự biên tự diễn vở kịch "mẹ ngăn cản", còn số tiền lừa gạt được thì nướng sạch vào việc chăm sóc da thẩm mỹ viện và mua sắm quần áo.

Khi biết được bộ mặt thật của "bạn gái", Lưu Huy đau đớn thốt lên rằng "Quá đáng lắm! (Tuổi tác) còn lớn hơn cả mẹ tôi!". Cảnh sát tiếp tục điều tra sâu hơn và phát hiện ra Lưu Huy không phải là nạn nhân duy nhất. “Cô Vu” không chỉ tán tỉnh qua lại với 10 đối tượng mập mờ mà vào năm 2009 còn từng bị kết án 4 năm 6 tháng tù vì tội lừa đảo. Hiện tại, người này đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự theo pháp luật vì tình nghi phạm tội lừa đảo.

Nguồn: ETtoday