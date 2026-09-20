Máy bay đang ở độ cao hàng nghìn mét, 2 hành khách bất ngờ lao vào đánh nhau khiến cả khoang náo loạn

Một cuộc tranh cãi giữa hai hành khách trên chuyến bay từ Bangladesh đến London bất ngờ biến thành màn xô xát giữa lối đi, khiến nhiều người la hét và rời khỏi chỗ ngồi để can ngăn.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay của Biman Bangladesh Airlines từ Sylhet, Bangladesh đến sân bay London Heathrow ngày 16/9. Theo Jam Press, hai hành khách đã xảy ra tranh cãi trong khi máy bay đang trên hành trình kéo dài hơn 11 giờ.

Không lâu sau, cuộc tranh cãi được cho là đã chuyển thành xô xát. Hai người đàn ông lao vào đánh nhau ngay tại lối đi giữa các hàng ghế, trong khi những hành khách xung quanh đứng bật dậy và tìm cách can thiệp.

Hai hành khách xảy ra xô xát trên chuyến bay từ Sylhet, Bangladesh đến London, khiến nhiều hành khách la hét (Ảnh: foxnews)

Video được ghi lại trên máy bay cho thấy cảnh một người đàn ông bị rách áo trong lúc giằng co. Một số hành khách, trong đó có cả nam và nữ, đã cố gắng tiến đến ngăn hai người tiếp tục đánh nhau.

Không khí trong khoang máy bay trở nên hỗn loạn khi những hành khách khác la hét và rời khỏi ghế. Theo Jam Press, trên chuyến bay còn có trẻ em và người cao tuổi.

Sau đó, các thành viên phi hành đoàn đã can thiệp và kiểm soát tình hình.

Ông Mohiuddin Ahmed, Tổng giám đốc phụ trách quan hệ công chúng của Biman Bangladesh Airlines, xác nhận sự việc với Jam Press. Theo ông, hai hành khách đã xảy ra xô xát trong suốt chuyến bay và phi hành đoàn sau đó can thiệp để giải quyết tình huống.

Biman Bangladesh Airlines cho biết phi hành đoàn đã can thiệp và giải quyết vụ xô xát giữa hai hành khách trên chuyến bay (Ảnh: foxnews)

Nguyên nhân dẫn đến cuộc tranh cãi giữa hai hành khách hiện chưa được xác định.

Fox News Digital cho biết đã liên hệ với Cảnh sát Thủ đô tại sân bay Heathrow để hỏi về khả năng có hành khách bị bắt giữ hoặc các biện pháp xử lý tiếp theo hay không. Hãng hàng không Biman Bangladesh Airlines cũng được liên hệ để cung cấp thêm thông tin.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh một số hãng hàng không thời gian gần đây liên tiếp ghi nhận các trường hợp hành khách gây rối trên máy bay.

Đầu mùa hè năm nay, một chuyến bay của easyJet từ Tenerife đến Liverpool đã phải quay trở lại sân bay sau khi khoảng 10 hành khách xảy ra ẩu đả ngay sau khi máy bay cất cánh.

Trước đó, năm 2024, một hành khách trên chuyến bay của American Airlines cũng bị bắt sau khi bị cáo buộc gây thương tích cho một tiếp viên hàng không và tìm cách mở cửa khoang máy bay giữa chuyến bay. Một số hành khách khác sau đó đã hỗ trợ khống chế người này.

Theo FlightAware, các chuyến bay giữa Sylhet và London có thể kéo dài hơn 11 giờ. Vì vậy, những sự cố xảy ra giữa hành trình có thể khiến phi hành đoàn và hành khách phải xử lý tình huống trong điều kiện đặc biệt của một chuyến bay đường dài.

Nguồn: foxnews