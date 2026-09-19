Đã tìm thấy dữ liệu máy bay MH370 có thể cạn nhiên liệu sớm hơn dự tính: Khu vực tìm kiếm dịch chuyển 1.100 km

Không chỉ những tín hiệu cuối cùng kết nối MH370 với vệ tinh Inmarsat, tốc độ và lượng nhiên liệu của chiếc Boeing 777 cũng trở thành dữ liệu quan trọng giúp các chuyên gia giới hạn nơi máy bay có thể đã kết thúc hành trình.

Ngày 28/3/2014, ba tuần sau khi MH370 biến mất, khu vực tìm kiếm chiếc Boeing 777 bất ngờ được dịch chuyển tới 1.100 km về phía đông bắc.

Theo Cục An toàn Giao thông Australia (ATSB), quyết định này xuất phát từ phân tích radar mới. Dữ liệu cho thấy MH370 đã bay nhanh hơn ước tính trước đó trong đoạn từ Biển Đông tới eo biển Malacca, sau đó hoàn toàn mất dấu vết.

Chi tiết tưởng chừng nhỏ này làm thay đổi đáng kể các tính toán.

Máy bay bay nhanh hơn đồng nghĩa với mức tiêu thụ nhiên liệu lớn hơn. Vì vậy, MH370 có thể còn ít nhiên liệu hơn so với ước tính trước đó và không thể bay xa về phía nam Ấn Độ Dương như những tính toán ban đầu.

Khu vực tìm kiếm vì thế được chuyển 1.100 km về phía đông bắc, tới một vùng rộng khoảng 319.000 km2, cách thành phố Perth của Australia khoảng 1.850 km về phía tây.

Tuy nhiên, nhiên liệu không chỉ đóng vai trò trong lần thay đổi khu vực tìm kiếm này.

Trong quá trình xác định nơi MH370 có thể nằm dưới đáy biển, các chuyên gia tiếp tục sử dụng khả năng hoạt động của máy bay như một giới hạn vật lý cho hành trình.

ATSB cho biết lượng nhiên liệu tiêu thụ được ước tính từ thời điểm cuối cùng lượng nhiên liệu trên máy bay được ghi nhận. Các chuyên gia sau đó tính toán nhiều kịch bản khác nhau về đường bay, tốc độ và độ cao.

Boeing cũng tiến hành một phân tích hiệu suất riêng, tính toán phạm vi mà chiếc Boeing 777-200ER có thể đạt tới theo từng khoảng thời gian và ở những độ cao hành trình khác nhau

Kết quả đáng chú ý xuất hiện khi giả định MH370 duy trì độ cao FL350, tương đương khoảng 10.700 mm hoặc cao hơn.

Theo ATSB, phạm vi bay được Boeing tính toán khi đó khá sát khu vực trên vòng cung thứ 7 mà một phân tích khác của Nhóm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Australia (DST Group) đánh giá có xác suất cao.

Điều đáng chú ý là hai kết quả này được tạo ra độc lập.

DST Group phân tích dữ liệu liên lạc vệ tinh Inmarsat kết hợp với mô hình chuyển động của máy bay và các yếu tố khác. Trong khi đó, Boeing tiếp cận từ hiệu suất và tầm bay mà chiếc Boeing 777 có thể đạt được với lượng nhiên liệu của nó.

Hai phương pháp khác nhau nhưng nhìn chung lại hướng tới cùng một khu vực.

Các phép tính nhiên liệu không thể cho biết chính xác tọa độ MH370 rơi xuống. Tuy nhiên, chúng giúp loại bỏ những đường bay mà chiếc Boeing 777 không đủ nhiên liệu để thực hiện và kiểm chứng những khu vực được xác định bằng dữ liệu vệ tinh.

Sau nhiều vòng phân tích, vòng cung thứ 7 tiếp tục trở thành trọng tâm của cuộc tìm kiếm. ATSB nhận định khi MH370 tới khu vực này, máy bay nhiều khả năng đã cạn nhiên liệu và bắt đầu hạ độ cao.

Như vậy, một manh mối quan trọng trong cuộc tìm kiếm MH370 thực chất nằm trong bài toán rất cơ bản: máy bay đã bay nhanh bao nhiêu, tiêu thụ bao nhiêu nhiên liệu và với lượng nhiên liệu còn lại nó có thể đi xa tới đâu.

Nguồn: ATSB