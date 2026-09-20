Cận cảnh kho hàng giả chấn động giới làm đẹp tại Hàn: 100.984 sản phẩm tuồn vào từ Trung Quốc, 83.000 hàng giả đã được bán

Một đầu mối phân phối tại Hàn Quốc bị cáo buộc đưa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và nhiều sản phẩm giả sản xuất tại Trung Quốc vào nước này.

Ngày 17/9, Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) cùng Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) cho biết đã phát hiện và chuyển hồ sơ đối tượng A cho công tố viên để điều tra về các hành vi vi phạm Luật Mỹ phẩm, Luật Thực phẩm chức năng và Luật Nhãn hiệu.

Clip: KBS News

Vụ việc được phát hiện sau khi lực lượng điều tra đặc biệt của hai cơ quan tiếp nhận thông tin về việc các sản phẩm được phân phối trên những sàn thương mại điện tử như Coupang và Naver có sự khác biệt so với hàng chính hãng về chất liệu bao bì, dấu chứng nhận và một số đặc điểm khác.

Kết quả điều tra cho thấy A đã cấu kết với một nhà sản xuất tại Thâm Quyến, Trung Quốc, để đưa hàng giả vào Hàn Quốc. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 11/2025, đối tượng bị cáo buộc bán khoảng 83.000 sản phẩm giả thuộc 61 loại, gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và nhiều mặt hàng khác, thông qua các sàn thương mại điện tử trong nước.

Nếu tính theo giá hàng chính hãng, số sản phẩm này có tổng giá trị khoảng 4,5 tỷ won (khoảng 84 tỷ đồng).

A thuê một nhà kho rộng khoảng 1.000 m² tại Cheongju, tỉnh Chungcheongbuk-do, để lưu trữ hàng giả được đưa từ Trung Quốc vào Hàn Quốc thông qua các lô hàng chuyển phát quốc tế và bưu kiện từ nước ngoài, trước khi giao cho người tiêu dùng trong nước.

Theo phương thức hoạt động được cơ quan chức năng xác định, người gửi hàng tại Trung Quốc tiếp nhận đơn đặt hàng từ khách hàng thông qua Coupang, Naver và các sàn thương mại điện tử khác. Sau đó, A đảm nhiệm việc gửi sản phẩm đến người mua tại Hàn Quốc.

Tổng cộng 100.984 sản phẩm giả được xác định đã được đưa từ Trung Quốc vào Hàn Quốc. Trong số này, khoảng 82.860 sản phẩm đã được phân phối, trong khi 18.124 sản phẩm chưa bán được lực lượng chức năng thu giữ. Riêng số hàng giả được phát hiện tại kho gồm 87 loại, có giá trị khoảng 1,3 tỷ won (khoảng 24 tỷ) nếu tính theo giá hàng chính hãng.

Các sản phẩm bị phát hiện gồm 28 loại mỹ phẩm của các thương hiệu Hàn Quốc như Celladix, Jella Beauty, Beauty of Joseon và Wellage, cùng các thương hiệu nước ngoài như Estée Lauder, SK-II và Lancôme.

Ngoài ra còn có 4 loại sản phẩm sản phẩm thuộc nhóm dược mỹ phẩm/sản phẩm bán dược, 3 loại thực phẩm chức năng và 44 loại thực phẩm nhập khẩu chưa được khai báo. Tổng số sản phẩm thuộc các nhóm này khoảng 97.000 sản phẩm, với giá trị theo giá hàng chính hãng khoảng 5,4 tỷ won (khoảng 101 tỷ đồng).

Không chỉ mỹ phẩm và thực phẩm, lực lượng chức năng còn phát hiện khoảng 4.000 sản phẩm vi phạm Luật Nhãn hiệu, gồm lõi lọc máy lọc nước Brita, AirPods, cần điều khiển dành cho PlayStation, giày Nike và các sản phẩm golf. Giá trị tính theo hàng chính hãng của số hàng này khoảng 400 triệu won (khoảng 7 tỷ đồng).

Cơ quan điều tra cho biết A còn tham gia vào việc tiêu thụ lõi lọc Brita giả bằng cách xóa thông tin xuất xứ “Trung Quốc” trên sản phẩm và thay bằng “Đức”.

Khi đối chiếu với hàng chính hãng, lực lượng chức năng phát hiện hàng giả có sự khác biệt về chất liệu và nội dung in trên bao bì, hình dạng và kích thước bao bì sản phẩm, cũng như dạng và màu sắc của sản phẩm.

Đáng chú ý, kết quả kiểm nghiệm chuyên sâu đối với 12 loại mỹ phẩm chức năng bị thu giữ và các sản phẩm thực phẩm chức năng cho thấy không phát hiện các thành phần chức năng trong mỹ phẩm cũng như các chất chỉ thị của thực phẩm chức năng được kiểm tra.

Cơ quan chức năng cho biết với hàng giả, rất khó xác định liệu sản phẩm có trải qua quy trình kiểm tra chất lượng cần thiết hay không, do đó không thể đảm bảo về công dụng cũng như mức độ an toàn của sản phẩm.

Ông Kim Jin-hwi, Trưởng đoàn Điều tra trung ương về các hành vi gây hại thuộc MFDS, cho biết cơ quan chức năng chưa xác định được chính xác có bao nhiêu người đã mua các sản phẩm giả. Ông cũng cho rằng ngoài Coupang và Naver, hàng giả có khả năng đã được bán thông qua những kênh khác.

MFDS và KIPO khuyến cáo người tiêu dùng khi mua các sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng trên mạng nên lựa chọn các kênh bán hàng chính thức được thương hiệu hoặc nhà sản xuất xác nhận. Với những sản phẩm nghi là hàng giả, người mua nên liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của nhà sản xuất hoặc đơn vị phân phối chính hãng để xác minh.

Hai cơ quan cho biết lực lượng điều tra đặc biệt sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, xử lý các hành vi phân phối, bán hàng giả làm ảnh hưởng đến trật tự thương mại và áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

Nguồn: Chosun