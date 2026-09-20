Bà Melania Trump hé lộ không gian bên trong tiệc chiêu đãi ông Tập Cận Bình

Tài khoản mạng xã hội X của Đệ nhất phu nhân Mỹ đăng tải video dài 9 giây ghi lại không gian bên trong yến tiệc tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc.

Bên trong buổi yến tiếc chiêu đãi phái đoàn Trung Quốc do Mỹ chuẩn bị. (Video: X)

Ngày 17/9, tài khoản cá nhân của bà Melania Trump và tài khoản chính thức của Đệ nhất phu nhân Mỹ đăng tải video kèm chú thích: “Tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Nhà Trắng. Mọi chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Một trải nghiệm được lên kế hoạch chu đáo và hiện thực hóa một cách tinh tế dành cho những vị khách quý của chúng tôi”.

Video kéo dài 9 giây và chỉ có màu đen trắng, nhưng mỗi hình ảnh xuất hiện đều cho thấy sự cầu kỳ mà phía Mỹ chuẩn bị trong yến tiệc tiếp đón nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Không gian bữa tiệc có sự xuất hiện của chiếc đèn chùm lộng lẫy, hoa để bàn trang nhã và bàn ăn bài trí cầu kỳ với ly pha lê cùng dao dĩa cao cấp. Hình ảnh cuối hé lộ thực đơn bìa ngoài màu đỏ, in hình đại bàng biểu tượng cho nước Mỹ.

Chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của lãnh đạo Trung Quốc trong hơn một thập kỷ sẽ diễn ra vào tuần tới. Theo SCMP, Tổng thống Donald Trump sẽ đích thân đón ông Tập Cận Bình tại Căn cứ Liên hợp Andrews, thay vì chờ tại Nhà Trắng như những nhà lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia khác.

Đây là nghi thức tiếp đón hiếm thấy, vì Tổng thống Mỹ gần như không bao giờ đón nguyên thủ nước ngoài đến thăm Washington tại sân bay. Theo thông lệ, nhiệm vụ này thường được dành cho trưởng ban lễ tân, quan chức quân sự cấp cao, đại sứ hoặc thành viên chính quyền Mỹ.

Ông Trump và ông Tập sẽ cùng nhau tham dự lễ duyệt binh tại Vườn Hồng trước khi tiến hành cuộc hội đàm kín.

Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và bà Bành Lệ Viên sẽ có hoạt động riêng biệt. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về các hoạt động giữa phu nhân hai nước không được tiết lộ thêm.