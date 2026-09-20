Tổng thống Trump cấm 3 hãng truyền thông lớn vào Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/9 tuyên bố cấm ba hãng truyền thông lớn gồm: CNN, MS NOW và Politico vào Nhà Trắng, cáo buộc các đơn vị này liên tục đưa tin mà ông cho là "tin giả". Ông Trump đồng thời cảnh báo có thể áp dụng biện pháp tương tự với những hãng truyền thông khác.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời cáo buộc các hãng truyền thông không nên liên tục đăng tải những thông tin mà ông gọi là "hư cấu và dối trá" khi đưa tin về tổng thống và chính quyền Mỹ.

Khi được phóng viên hỏi về quyết định này tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho rằng đây là kết quả của việc tích lũy nhiều bài viết trong suốt nhiều năm. Ông không nêu một sự việc cụ thể nào làm căn cứ cho lệnh cấm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước giới truyền thông khi rời Nhà Trắng đến Florida, tại Washington hồi tháng 3/2026.

Tuy nhiên, phạm vi và cách thức thực thi lệnh cấm vẫn chưa được làm rõ. Theo các nguồn tin, chiều 18/9, phóng viên của CNN, MS NOW và Politico vẫn đang làm việc tại khuôn viên Nhà Trắng.

Fox News dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên cho biết, Nhà Trắng đã thông báo với cả ba rằng họ sẽ bị cấm vào khuôn viên Nhà Trắng kể từ thứ Bảy (19/9).

Động thái của Tổng thống Trump được dự báo có thể đối mặt với những thách thức pháp lý, khi các chuyên gia về quyền tự do báo chí cho rằng việc hạn chế quyền tiếp cận Nhà Trắng dựa trên nội dung đưa tin có thể làm phát sinh vấn đề liên quan đến Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.

CNN tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ đội ngũ phóng viên tại Nhà Trắng và cho rằng báo chí có quyền đưa tin mà không bị chính phủ cản trở hay can thiệp.

"Chúng tôi có quyền theo Hiến pháp Mỹ để thực hiện việc đưa tin đó mà không bị chính phủ cản trở hay can thiệp. Nếu lệnh cấm mà Tổng thống Trump đe dọa được thực hiện, đó sẽ là một cuộc tấn công bất hợp pháp vào quyền cơ bản và được Hiến pháp bảo vệ", CNN ra tuyên bố.

Politico cũng khẳng định sẽ tiếp tục đưa tin về chính quyền hiện tại và các chính quyền tương lai, đồng thời bảo vệ các quyền được Tu chính án thứ nhất bảo đảm.

"Chúng tôi tiếp tục đưa tin một cách công bằng về Nhà Trắng hiện tại và trong tương lai. Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền được Hiến pháp sửa đổi lần thứ nhất ban hành trước bất kỳ nỗ lực hạn chế nào", đại diện tờ Politico cho biết.

Trong khi đó, MS NOW chưa đưa ra bình luận ngay sau tuyên bố của Tổng thống Trump.

Các tổ chức bảo vệ quyền tự do báo chí cũng phản ứng mạnh trước động thái này. Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho rằng lệnh cấm đặt ra vấn đề nghiêm trọng liên quan đến quyền tự do báo chí được Hiến pháp Mỹ bảo vệ.

"Thật khó để tưởng tượng một hành vi vi phạm Tu chính án thứ nhất nào hơn việc ông Trump cấm các hãng thông tấn vào Nhà Trắng", Seth Stern, người đứng đầu bộ phận vận động chính sách tại Tổ chức Tự do Báo chí, cho biết trong một tuyên bố.

Đây không phải lần đầu chính quyền Tổng thống Trump xảy ra tranh chấp với các hãng truyền thông. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Nhà Trắng từng tìm cách đình chỉ hoặc thu hồi thẻ tác nghiệp của một số phóng viên, trong đó có Jim Acosta của CNN. Các vụ việc khi đó đã dẫn đến những tranh chấp pháp lý về quyền tiếp cận của báo chí.



Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, ông Trump tiếp tục nhiều lần chỉ trích các hãng truyền thông mà ông cho rằng đưa tin bất lợi cho chính quyền. Ông cũng từng đe dọa áp dụng các biện pháp đối với một số đài truyền hình và truyền thông khác.

Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Trump còn nhắc đến khả năng tiếp tục cấm thêm các hãng truyền thông khác, nhưng chưa công bố danh sách cụ thể.