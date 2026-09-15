Tại sao ông Trump nói "cảnh báo AI đe doạ nhân loại" là trò lừa bịp?

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bảo vệ AI, bác bỏ lo ngại về nguy cơ đối với nhân loại và chỉ trích những cảnh báo là "trò lừa bịp".

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/9 tiếp tục bảo vệ đà phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), bác bỏ lời kêu gọi tăng cường “hàng rào” an toàn và gọi những cảnh báo về nguy cơ AI đe dọa nhân loại là “trò lừa bịp”.

Trên Truth Social, Trump cho rằng AI không cần các biện pháp kiểm soát đặc biệt, đồng thời khẳng định Mỹ đã có đủ “quyền lực hình sự và quản lý” để xử lý các công ty AI khi cần. Ông cũng cáo buộc tồn tại một “âm mưu bệnh hoạn” nhằm vào AI và các trung tâm dữ liệu, đồng thời nhấn mạnh Mỹ đang dẫn trước Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Quan điểm trên được đưa ra khi người Mỹ ngày càng lo ngại về AI. Theo khảo sát của NBC News Decision Desk, 70% người trưởng thành Mỹ cho biết họ lo ngại về AI nhiều hơn là hào hứng với công nghệ này, trong khi 69% phản đối xây dựng các trung tâm dữ liệu AI tại nơi họ sinh sống, gồm 57% cử tri Cộng hòa.

Trump vẫn cho rằng AI là động lực kinh tế và chiến lược quan trọng của Mỹ, thậm chí là “động cơ phát triển kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử”, lớn hơn dầu mỏ, vàng, kim cương hay Internet. Tại Hội nghị All-In ở Los Angeles, ông cũng bất ngờ gọi điện cho CEO Nvidia Jensen Huang và tiếp tục khẳng định những lo ngại về AI là “trò lừa bịp”, ví các trung tâm dữ liệu như “dầu mỏ của 20-25 năm tới”.

Trump đồng thời bác bỏ khả năng robot sẽ kiểm soát thế giới và cho rằng những người chỉ trích AI có thể đang vô tình tiếp tay cho các thế lực muốn ngăn Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu.

Tranh luận về AI từ các “ông trùm” AI

Những tuyên bố của ông Trump xuất hiện đúng lúc cuộc tranh luận gay gắt về an toàn AI đang diễn ra tại Thung lũng Silicon và Washington.

Dario Amodei, CEO Anthropic, trong một bài viết công bố cuối tuần qua, kêu gọi các công ty “giảm tốc độ” phát triển AI tiên phong để các nhà nghiên cứu có thêm thời gian hiểu và kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra.

Amodei cho rằng AI có thể mang lại những lợi ích khổng lồ, nhưng rủi ro cũng ngày càng nghiêm trọng khi các hệ thống trở nên mạnh hơn. Những rủi ro được ông nêu gồm khả năng con người mất kiểm soát hệ thống AI, việc AI bị lợi dụng cho các cuộc tấn công mạng hoặc khủng bố sinh học, cũng như những biến động kinh tế nghiêm trọng.

Lời cảnh báo của Amodei nhận được sự đồng tình từ một số lãnh đạo công nghệ hàng đầu. CEO OpenAI Sam Altman nói ông đồng ý rằng ngành AI cần “điều chỉnh tốc độ phát triển ở tuyến đầu”. Altman cho biết đây cũng là một trong những chủ đề được OpenAI thảo luận nhiều trong những tuần gần đây.

Elon Musk cũng viết trên X rằng: “Dario nói đúng”.

Một số nhà nghiên cứu AI còn đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng hơn. Jacob Coxon, nhà nghiên cứu an toàn AI tại Anthropic, đã từ chức tuần trước và viết trên X rằng OpenAI và Anthropic đang “đánh cược với mạng sống của chúng ta”. Coxon cảnh báo những người xây dựng AI “thực sự tin rằng công nghệ này có thể giết chết tất cả chúng ta vào cuối thập niên này”.

Evan Hubinger, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Anthropic, đồng tình với Coxon và nói rằng công ty “thực sự tin rằng AI có thể giết chết toàn bộ con người”.