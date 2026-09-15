Trung Quốc sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn

Mưa lớn kéo dài tại Hải Nam, Trung Quốc buộc hơn 42.000 người phải sơ tán, trong khi một số khu vực nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất.

Tại thành phố Ngũ Chỉ Sơn, lượng mưa lên tới 616,2 mm trong 24 giờ tính đến sáng qua, mức cao nhất từng được ghi nhận tại khu vực này kể từ năm 1958.

Mưa lũ đã làm gián đoạn giao thông, gây hư hại hệ thống cấp nước và khí đốt. Nhiều trường học phải tạm đóng cửa, trong khi một số tuyến cao tốc bị phong tỏa.

(Ảnh chụp màn hình)

Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo khu vực trung tâm và phía Nam Hải Nam tiếp tục có mưa lớn đến rất lớn, một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 250 mm. Chính quyền khuyến cáo người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở chủ động sơ tán đến nơi an toàn.