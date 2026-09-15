Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden chia sẻ tình hình sức khỏe sau khi mắc ung thư, nhắn nhủ nam giới một điều quan trọng

Từ trải nghiệm điều trị ung thư tuyến tiền liệt, ông kêu gọi nam giới nên làm 1 việc càng sớm càng tốt, đặc biệt nếu thuộc nhóm nguy cơ cao.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden chia sẻ tình hình sức khỏe sau quá trình điều trị

Trong một bài đăng trên mạng xã hội nhân Tháng Nhận thức về Ung thư Tuyến tiền liệt, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, 83 tuổi, chia sẻ cập nhật về tình hình sức khỏe sau khi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2025.

Ông Biden cho biết liệu pháp xạ trị được thực hiện vào mùa thu năm ngoái “đã có hiệu quả như mong đợi”. Cựu Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông vẫn tiếp tục thực hiện những công việc mình quan tâm, trong đó có việc hoàn thành cuốn hồi ký.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters)

Văn phòng ông Biden công bố thông tin về bệnh tình của cựu Tổng thống vào tháng 5/2025. Theo đó, ông được chẩn đoán mắc một dạng ung thư tuyến tiền liệt ác tính đã di căn đến xương.

Kết quả chẩn đoán khi đó cho thấy bệnh có điểm Gleason 9, thuộc nhóm độ 5, mức độ cao trong hệ thống phân loại Gleason. Tuy nhiên, khối u được xác định là nhạy cảm với hormone, qua đó cho phép các bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Trước khi được chẩn đoán, ông Biden xuất hiện các triệu chứng liên quan đến đường tiết niệu và tình trạng này ngày càng rõ rệt. Các bác sĩ sau đó phát hiện khối u tại tuyến tiền liệt và tiến hành những kiểm tra cần thiết để xác định tình trạng bệnh.

Sau khi được chẩn đoán, ông Biden bắt đầu quá trình điều trị, trong đó có xạ trị. Cựu Tổng thống Mỹ hoàn thành đợt xạ trị vào mùa thu năm 2025.

Ông Biden cũng gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ, y tá và những chuyên gia y tế đã tham gia điều trị. Ông đánh giá cao chuyên môn, sự tận tâm và lòng trắc ẩn của đội ngũ y tế trong quá trình đồng hành cùng mình.

Ông Joe Biden tiếp tục điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 4 đã di căn vào xương. Các trợ lý cho biết cựu Tổng thống Mỹ, 83 tuổi, vẫn duy trì nhiều hoạt động (Ảnh: Yahoo)

Trong những chia sẻ mới nhất, ông Biden cho biết kết quả xạ trị đạt hiệu quả như kỳ vọng. Ở tuổi 83, cựu Tổng thống Mỹ nói ông vẫn duy trì những hoạt động cá nhân và tiếp tục hoàn thành các công việc mình quan tâm.

Sau trải nghiệm điều trị, Joe Biden nhắn nam giới một điều quan trọng

Bên cạnh việc cập nhật tình hình sức khỏe, ông Biden dành phần lớn thông điệp để kêu gọi nam giới chủ động quan tâm đến việc tầm soát ung thư tuyến tiền liệt.

Từ trải nghiệm điều trị của bản thân, cựu Tổng thống Mỹ nhấn mạnh nam giới nên nói chuyện với bác sĩ về nguy cơ mắc bệnh, thay vì chỉ tìm đến cơ sở y tế khi các triệu chứng đã xuất hiện rõ ràng. Theo ông, phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong quá trình điều trị.

“Hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn. Hãy đặt ra những câu hỏi khó. Hãy làm điều đó vì chính bản thân bạn và vì những người yêu thương bạn”, ông Biden viết.

Ông Biden cho biết nam giới có nguy cơ trung bình nên bắt đầu trao đổi với bác sĩ về việc tầm soát ung thư tuyến tiền liệt vào khoảng 50 tuổi. Trong khi đó, nam giới da đen và những người có tiền sử gia đình mắc bệnh nên bắt đầu tìm hiểu về vấn đề này sớm hơn.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, nam giới có nguy cơ trung bình nên thảo luận với bác sĩ về việc tầm soát từ tuổi 50. Đối với nam giới da đen và một số người có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến tiền liệt, cuộc trao đổi này có thể bắt đầu từ tuổi 45. Một số nam giới thuộc nhóm nguy cơ cao hơn có thể cần thảo luận với bác sĩ từ tuổi 40.

Các mốc tuổi trên không có nghĩa mọi nam giới đều cần tầm soát theo cùng một cách. Việc có nên tầm soát, thời điểm thực hiện và phương pháp phù hợp cần được cân nhắc dựa trên tuổi, tình trạng sức khỏe và các yếu tố nguy cơ của từng người.

Ung thư tuyến tiền liệt có nguy cơ gia tăng theo tuổi. Tiền sử gia đình và một số yếu tố khác cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Vì vậy, việc chủ động trao đổi với bác sĩ có thể giúp mỗi người hiểu rõ hơn về nguy cơ của bản thân và lựa chọn hướng theo dõi phù hợp.

Cuối thông điệp, ông Biden cảm ơn những người đã tiếp tục cầu nguyện và dành sự quan tâm cho ông cùng gia đình.

Cựu Tổng thống Mỹ cho biết ông hy vọng việc chia sẻ trải nghiệm cá nhân có thể góp phần nâng cao nhận thức về ung thư tuyến tiền liệt, khuyến khích nhiều người chủ động tìm hiểu về sức khỏe và phát hiện bệnh sớm.

“Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng bằng cách chia sẻ những kinh nghiệm của mình, chúng ta có thể sống khỏe mạnh hơn và góp phần cứu sống nhiều người”, ông Biden viết.