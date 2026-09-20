Nam giáo viên vật lý bị tố nhắn tin cho nữ sinh “chưa bao giờ ngừng yêu em”, công an tiếp nhận trình báo xử lý

Một giáo viên Vật lý tại Trường THPT ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) bị tố gửi nhiều tin nhắn mang nội dung tình cảm, quấy rối nữ sinh.

Ngày 18/9, một tài khoản mạng xã hội đăng bài tố cáo một giáo viên Vật lý tại Trường THPT số 2 huyện Đại Phương, thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) có hành vi nhắn tin quấy rối một nữ sinh, đồng thời đăng kèm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trên WeChat.

Theo nội dung ảnh chụp được chia sẻ, giáo viên này gửi cho nữ sinh nhiều tin nhắn có nội dung thể hiện tình cảm và mang tính gợi ý, trong đó có câu: “Tôi chưa bao giờ ngừng yêu em” và “Trong lòng tôi, em chính là người thân”.

Ảnh minh hoạ

Người này cũng đề cập việc muốn đến nhà nữ sinh chơi, nhắn: “Rất muốn đến nhà em chơi, đáng tiếc là tôi không biết đường”.

Trước những tin nhắn trên, nữ sinh được cho là đã chủ động đặt giới hạn trong mối quan hệ với giáo viên. Cô trả lời rằng “không mong muốn có thêm bất kỳ cuộc trò chuyện riêng tư hay liên lạc riêng nào”, đồng thời từ chối các yêu cầu gặp gỡ ngoài phạm vi học tập.

Tài khoản đăng bài cho biết vụ việc đã được trình báo với cảnh sát. Người này cũng cho hay nữ sinh chịu ảnh hưởng tâm lý đáng kể sau sự việc.

Ngày 19/9, nhiều cơ quan địa phương lên tiếng về vụ việc. Đồn cảnh sát Cửu Dịch, huyện Đại Phương xác nhận đã tiếp nhận trình báo vào ngày 18/9 và đang cử cảnh sát theo dõi, xử lý vụ việc.

Phòng Giáo dục huyện Đại Phương cho biết cảnh sát và cơ quan kỷ luật địa phương đã vào cuộc điều tra, đồng thời cơ quan này cũng đang triển khai các công việc liên quan. Một nhân viên Trường THPT số 2 huyện Đại Phương cho biết giáo viên Vật lý liên quan hiện không còn làm việc tại trường và đã được điều chuyển khỏi vị trí giảng dạy. Nữ sinh vẫn đi học bình thường.

Vụ việc hiện tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Nguồn: HK01