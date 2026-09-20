Gió bão giật cấp 14, giàn thép 21.000 tấn rung chuyển nhưng vẫn không dừng thi công, công trình 8.500 tỷ đồng hiện đại nhất thế giới tạo kỳ tích lớn

Công nghệ hiện đại xây dựng cầu cao nhất thế giới.

Cao 625 m so với mặt nước, nhịp chính 1.420 m và dài 2.890 m, cầu Huajiang Grand Canyon, tại Quý Châu, Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động vào ngày 1/10/2025. Công trình giữ kỷ lục thế giới về độ cao mặt cầu và tạo kỳ tích trong ngành xây dựng cầu treo với công nghệ hiện đại.

Đằng sau công trình chỉ mất hơn 3 năm để hoàn thành là bài toán chống gió, thi công trên độ cao hàng trăm mét và một hệ thống công nghệ được thiết kế để thu được được từng chuyển động của cây cầu.

Theo CCTV, dự án có tổng mức đầu tư 2,2 tỷ NDT (khoảng 8.500 tỷ đồng). Dự án do Tập đoàn Đầu tư Giao thông Quý Châu phối hợp với các tổ chức tài chính và nền tảng đầu tư của chính quyền địa phương thực hiện.

Đáng chú ý, theo Guizhou Daily , trong quá trình xây dựng, một trận bão gió cấp 14 bất ngờ xuất hiện. Sức gió lớn khiến một số công trình tạm bị hư hỏng, thiết bị bị xô lệch, giàn thép nặng 21.000 tấn của cây cầu rung lắc qua lại. Sau khi gió giảm, đội ngũ dự án tổ chức kiểm tra các bộ phận của công trình để tiếp tục thi công.

Cầu Huajiang Grand Canyon nằm trên Đại hẻm núi Hoa Giang, khu vực có địa hình địa chất phức tạp được ví như “vết nứt của Trái Đất”. Theo CCTV, gió tức thời tại đây có thể đạt cấp 14, trong khi nhiệt độ và độ ẩm cũng thay đổi khó dự đoán. Do đó, thay vì chỉ gia cố kết cấu để chịu gió, nhóm dự án tìm cách đo được quy luật của gió trong hẻm núi.

Nhóm kỹ sư hợp tác với Đại học Đồng Tế, sử dụng công nghệ radar laser Doppler đo gió. Thiết bị phát tia laser vào không khí, sau đó phân tích sự thay đổi tần số Doppler khi tia laser tương tác với các hạt aerosol để xác định tốc độ và hướng gió.

Sau một năm theo dõi, nhóm dự án cơ bản nắm được quy luật vận động của các luồng gió mạnh trong hẻm núi. CCTV cho biết hệ thống này cho phép cảnh báo trước khoảng 6 giờ khi gió lớn xuất hiện, qua đó hỗ trợ công tác tổ chức thi công và bảo đảm an toàn.

Nhóm dự án thu thập dữ liệu gió trong quá trình thi công, kết hợp mô hình hóa và thử nghiệm trong hầm gió để tìm phương án kết cấu phù hợp. Một trong những giải pháp là bố trí các cánh ổn định bằng thép ở hai bên dầm, nhằm cải thiện khả năng chống gió của kết cấu. Ngay cả hệ thống đường công tác trên cầu cũng được tính toán để giảm tác động của gió. Các kỹ sư sử dụng lưới thép làm sàn và lan can, tạo điều kiện cho gió xuyên qua thay vì tạo thành bề mặt cản gió lớn.

Đây là cầu treo dầm giàn thép, với hai dây cáp chính đường kính gần 1 m. Hai dây cáp này chịu tải trọng từ trọng lượng cầu, phương tiện và gió, vì vậy được ví như “mạch sống” của công trình. Do đó, các kỹ sư đã đưa hệ thống giám sát thông minh vào bên trong dây cáp ngay từ giai đoạn thiết kế.

Theo CCTV, mỗi dây cáp chính được bố trí 3 bó cáp thông minh, bên trong tích hợp nhiều cảm biến sợi quang cách tử. Các cảm biến tạo thành mạng lưới theo dõi chạy dọc toàn bộ dây cáp, giống một hệ thần kinh.

Hệ thống có thể theo dõi theo thời gian thực ứng suất, nhiệt độ, độ ẩm và phản ứng rung động của dây cáp. Mục tiêu là phục vụ công tác giám sát, bảo trì và bảo đảm công trình đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế 100 năm.

Cầu có 93 đốt dầm giàn thép, tổng trọng lượng khoảng 21.000 tấn. Các cấu kiện phải được nâng, vận chuyển và ghép nối ở độ cao hơn 600 m. Hệ thống cẩu cáp thông minh hỗ trợ quá trình nâng lắp toàn bộ dầm cầu trong 73 ngày. Do đó, việc xây dựng một cây cầu có nhịp chính 1.420 m trong thời gian chưa tới 4 năm là bài toán kỹ thuật phức tạp.

Trước khi cầu được xây dựng, việc đi lại giữa hai bên hẻm núi mất khoảng 2 giờ. Sau khi cầu thông xe, thời gian này được rút xuống còn khoảng 2 phút. Thời gian di chuyển từ Quý Dương đến huyện Trinh Phong, châu Kiềm Tây Nam, giảm khoảng 1,5 giờ, theo CCTV.