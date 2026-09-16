Tòa tháp cao gấp 1,5 lần Landmark 81 đang được xây dựng: Cao 725 m, riêng hợp đồng thép trị giá 7.700 tỷ đồng, dự kiến năm 2030 hoàn thành

Một tòa tháp cao 725 m đang được xây dựng tại Dubai, mục tiêu trở thành tòa nhà cao thứ hai thế giới.

Burj Azizi là một trong những dự án tòa tháp chọc trời đáng chú ý đang được xây dựng tại ngay trung tâm Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Công trình nằm trên đại lộ Sheikh Zayed Road và do Azizi Developments phát triển.

Theo trang web chính thức của dự án, Burj Azizi được thiết kế cao 725 m với hơn 140 tầng. Nếu hoàn thành theo thiết kế, công trình sẽ trở thành tòa nhà cao thứ hai thế giới, chỉ sau Burj Khalifa cao 828 m, cũng nằm tại Dubai.

Để hình dung quy mô, Landmark 81 tại TP.HCM của Việt Nam hiện cao 461,2 m với 81 tầng, là tòa nhà cao nhất Việt Nam. Như vậy, Burj Azizi sẽ cao hơn Landmark 81 gần 264 m, gấp khoảng 1,57 lần.

Burj Azizi được phát triển theo mô hình phức hợp, kết hợp căn hộ, khách sạn và các không gian thương mại. Một trong những điểm nhấn được thiết kế là đài quan sát ở độ cao 649 m.

Dự án được kỳ vọng trở thành một biểu tượng mới trên đường chân trời Dubai, đồng thời củng cố vị thế của vương quốc này trong cuộc đua xây dựng các công trình siêu cao tầng. Burj Khalifa hiện vẫn giữ kỷ lục thế giới với chiều cao 828 m, cao hơn Burj Azizi dự kiến khoảng 103 m.

Quy mô đặc biệt của công trình cũng được thể hiện qua những gói thầu xây dựng có giá trị hàng trăm triệu USD.

Tháng 4/2026, Azizi Developments trao hợp đồng thi công kết cấu thép trị giá 1,1 tỷ dirham UAE, tương đương khoảng 299 triệu USD (7.700 tỷ VNĐ), cho Eversendai Corporation Berhad. Thỏa thuận được ký giữa Chủ tịch Azizi Developments Mirwais Azizi và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Eversendai Corporation Berhad A.K. Nathan.

Eversendai là tập đoàn chuyên về kết cấu thép, xây dựng nhà máy điện và các công trình cao tầng, hoạt động tại Trung Đông và châu Á. Chủ tịch Azizi Developments Mirwais Azizi cho biết kinh nghiệm triển khai các kết cấu thép phức tạp quy mô lớn là một trong những lý do doanh nghiệp lựa chọn Eversendai cho dự án.

Đến giữa năm 2026, Burj Azizi đạt thêm một cột mốc quan trọng khi hoàn thành phần móng bè. Theo thông tin do Azizi Developments công bố, khoảng 7.000 m3 bê tông đã được đổ liên tục trong vòng 40 giờ, với khoảng 700 lượt xe bê tông tham gia. Điều này cũng cho thấy Burj Azizi vẫn đang ở giai đoạn xây dựng phần kết cấu nền móng trong năm 2026.

Mốc hoàn thành của dự án hiện có sự khác biệt giữa các nguồn. Khi công bố chiều cao năm 2024 và mở bán năm 2025, mục tiêu được nhắc tới là năm 2028. Trong khi đó, một số dữ liệu dự án cập nhật sau đó đưa thời điểm bàn giao sang năm 2030. Vì vậy, tiến độ thực tế trong những năm tới sẽ quyết định thời điểm Burj Azizi có thể chính thức ghi kỷ lục những tòa nhà cao nhất thế giới.

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