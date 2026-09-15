Khoan vào lớp trầm tích 66 triệu năm, phát hiện mỏ 'vàng đen' khủng tại quốc gia sở hữu 5,7 triệu tấn đất hiếm

Chương trình khoan thăm dò tại Dự án Coodalya ở Nam Úc ghi nhận mẫu có hàm lượng oxit đất hiếm tổng cộng hơn 1.100 ppm, cùng bốn mẫu khác vượt 300 ppm.

Công ty chuyên về khai khoáng Kaili Resources vừa công bố kết quả phân tích các nguyên tố đất hiếm từ chương trình khoan lõi khí, được thực hiện vào tháng 7/2026 tại Dự án Coodalya, Nam Úc.

Trong chương trình này, công ty hoàn thành 16 lỗ khoan với tổng chiều dài 261 m tại khu vực Mallee. Phương pháp được sử dụng là khoan lõi khí, tức sử dụng khí nén để đưa vật liệu khoáng từ dưới lòng đất lên phục vụ việc lấy mẫu và phân tích.

Kết quả nổi bật nhất được ghi nhận tại lỗ khoan 26CDAC023. Một đoạn mẫu dài 1 m, lấy ở độ sâu 15 m dưới mặt đất, có hàm lượng TREO đạt 1.125,51 ppm. TREO là viết tắt của "Total Rare Earth Oxides", chỉ tổng hàm lượng các oxit đất hiếm trong mẫu.

Cũng tại lỗ khoan 26CDAC023, một mẫu dài 1 m ở độ sâu 16 m có hàm lượng TREO 350,23 ppm, tương đương khoảng 0,035%. Tại lỗ khoan 26CDAC025, mẫu dài 1 m ở độ sâu 15 m đạt 428,84 ppm, tương đương khoảng 0,043%. Một mẫu khác tại độ sâu 6 m của lỗ khoan 26CDAC030 đạt 361,91 ppm, tương đương khoảng 0,036%.

Tổng cộng, chương trình ghi nhận 5 mẫu có hàm lượng TREO trên 300 ppm, cho thấy đất hiếm xuất hiện với hàm lượng đáng chú ý tại một số vị trí được khoan.

Theo Kaili, các nguyên tố đất hiếm nằm trong những lớp đất sét mịn thuộc các dải trầm tích hình thành trong kỷ Đệ Tam, một giai đoạn địa chất kéo dài từ khoảng 66 triệu đến 2,6 triệu năm trước. Khu vực này thuộc lưu vực Murray và nằm trên các thành tạo địa chất Loxton/Parilla Sands, cách Adelaide khoảng 200 km về phía đông.

Khoáng hóa tại đây thuộc dạng đất sét hấp phụ ion (ion-adsorption clay). Đây là loại quặng đất hiếm trong đó các ion đất hiếm bám trên bề mặt các hạt khoáng sét, thay vì tồn tại chủ yếu trong những khoáng vật riêng biệt. Loại mỏ này là một trong những nguồn cung cấp các nguyên tố đất hiếm quan trọng.

Chương trình khoan lần này tiếp nối các kết quả thăm dò được công ty công bố vào tháng 10/2025 và tháng 3/2026, tập trung vào khu vực phía đông bắc của vùng thăm dò Coodalya.

Nhà địa chất trưởng Mark Derriman cho biết việc xuất hiện 5 mẫu có hàm lượng TREO trên 300 ppm, trong đó mẫu cao nhất đạt 1.125,51 ppm, cho thấy khu vực phía tây Alburdin có nồng độ đất hiếm cao hơn mức thông thường.

Kaili cho biết sẽ tiếp tục khoan bổ sung để mở rộng phạm vi thăm dò dọc theo các tuyến đường trước khi triển khai chương trình khoan với mật độ cao hơn tại các thửa đất tư nhân liền kề những vị trí đã được khảo sát.

Kaili Resources là công ty thăm dò khoáng sản của Australia, với danh mục dự án gồm vàng, kim loại cơ bản và khoáng sản quan trọng tại Tây Úc, Nam Úc và Lãnh thổ Bắc Úc.