Thót tim cảnh rắn hổ mang chúa "khủng" hơn 3m vắt mình lên mái phòng tắm rình mồi, chủ nhà tá hoả gọi đội cứu hộ

Một con rắn hổ mang chúa dài khoảng 3,5 m bất ngờ xuất hiện trên mái phòng tắm của một gia đình ở huyện Kemiri, Purworejo, Indonesia, khiến chủ nhà hoảng hốt.

Sự việc xảy ra vào chiều 11/9 tại thôn Krajan 1, làng Kaliurip, huyện Kemiri, Purworejo. Ông Haryono (46 tuổi), chủ ngôi nhà, phát hiện con rắn khi đang làm việc quanh khu vực chuồng gà nằm liền với phòng tắm. Khi ngẩng lên, ông Haryono bất ngờ nhìn thấy một con rắn hổ mang chúa kích thước lớn đang cuộn mình trên mái phòng tắm.

Ảnh: Detik

"Phòng tắm không có trần nên có thể nhìn rõ con rắn đang nằm trong khe giữa tường và mái ngói", Iman Tjiptadi, Điều phối viên Exalos Indonesia khu vực Purworejo, cho biết với detikJateng ngày 11/9.

Nhận thấy đây là một con rắn độc có kích thước rất lớn, ông Haryono lập tức liên hệ với đội cứu hỏa tại Pos Kutoarjo. Tuy nhiên, do con rắn dài hơn 3 m và vị trí ẩn nấp khó tiếp cận, lực lượng cứu hỏa đã phối hợp với Iman Tjiptadi để hỗ trợ quá trình đưa con vật ra ngoài.

"Vì kích thước của nó đã hơn 3 m, khoảng 3,5 m nên lực lượng cứu hỏa đã gọi cho tôi để tới hiện trường", ông Iman nói "Quá trình đưa con rắn ra ngoài được chúng tôi thực hiện cùng đội cứu hỏa Pos Kutoarjo".

Theo Iman, con rắn nhiều khả năng tìm đến khu dân cư để săn mồi quanh khu vực chuồng gà của người dân. Sau khi được khống chế an toàn, con rắn không được thả ngay về tự nhiên mà được đưa đi phục vụ hoạt động giáo dục và huấn luyện.

"Trước mắt, chúng tôi sẽ đưa con rắn đi. Dự kiến sáng mai, nó sẽ được sử dụng làm phương tiện thực hành trong khóa huấn luyện xử lý rắn cho Diễn đàn Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (FPRB) tại huyện Bagelen", Iman nói.

Nguồn: Detik Jateng