Nam công nhân làm việc ở tầng 30 bị người dân cắt phăng dây an toàn với lý do khó tin

"Thủ phạm" là một cụ ông gần 80 tuổi sống ở tầng 2.

Một nam công nhân làm việc trên cao tại Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc khi từ tầng 30 hạ xuống tầng 2 thì bàng hoàng phát hiện dây làm việc trên cao (dây an toàn) của mình đã bị cắt đứt.

Theo tổng hợp từ truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra vào ngày 17 tháng 9. Anh Lưu, một công nhân làm việc trên cao trong lúc di chuyển từ tầng 30 xuống tầng 2 đã phát hiện dây an toàn bị cắt đứt, một cuộn dây bị bỏ lại trên tầng thượng của tầng 2.

Dây an toàn đã bị cắt khi anh làm việc trên cao

Từ video lan truyền trên mạng có thể thấy, một cuộn dây nằm trên nền tầng 2, phần đầu dây an toàn bị cắt mất một đoạn lớn, lòi cả phần lõi bên trong. Anh Lưu cho biết, sợi dây an toàn của anh dài 120 mét nhưng đã bị ai đó cắt mất hơn 10 mét – tức khoảng 1/10 chiều dài. Anh bức xúc nói: "Bây giờ người kiểu gì cũng có, không có não hết rồi sao? Dây của người ta đang làm việc trên cao mà cũng dám cắt, thật sự cạn lời".

Sau khi tìm hiểu, anh Lưu phát hiện "thủ phạm" là một cụ ông gần 80 tuổi sống ở tầng 2. Người này phân trần rằng không biết có người đang làm việc ở trên cao, cắt dây chỉ vì muốn dùng làm "dây phơi quần áo".

Vì cụ ông tuổi tác đã cao, anh Lưu quyết định không báo cảnh sát mà tìm ban quản lý tòa nhà, yêu cầu cụ ông bồi thường 400 Nhân dân tệ (1,55 triệu đồng) tiền dây: "Cụ già rồi nên không hiểu mấy cái này, chứ nếu là người trẻ tuổi thì tôi đã báo cảnh sát rồi".

Sự việc khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ, cho rằng cụ ông làm chuyện quá vô lý và bắt buộc phải xử lý theo pháp luật.

Nguồn: HK01