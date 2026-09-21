Nam công nhân làm việc ở tầng 30 bị người dân cắt phăng dây an toàn với lý do khó tin
"Thủ phạm" là một cụ ông gần 80 tuổi sống ở tầng 2.
- Sau khi nhắc khách thắt dây an toàn, tài xế công nghệ bị 3 người đàn ông tấn công dã man
- Cô gái 21 tuổi tử vong sau khi bị ném từ độ cao 40 mét xuống vực dù chưa móc dây an toàn khi chơi bungee, khoảnh khắc hiện trường gây phẫn nộ
- Khoảnh khắc tử thần: Nam thanh niên 25 tuổi tử vong vì văng khỏi trò chơi cảm giác mạnh bị đứt dây an toàn
Một nam công nhân làm việc trên cao tại Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc khi từ tầng 30 hạ xuống tầng 2 thì bàng hoàng phát hiện dây làm việc trên cao (dây an toàn) của mình đã bị cắt đứt.
Theo tổng hợp từ truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra vào ngày 17 tháng 9. Anh Lưu, một công nhân làm việc trên cao trong lúc di chuyển từ tầng 30 xuống tầng 2 đã phát hiện dây an toàn bị cắt đứt, một cuộn dây bị bỏ lại trên tầng thượng của tầng 2.
Từ video lan truyền trên mạng có thể thấy, một cuộn dây nằm trên nền tầng 2, phần đầu dây an toàn bị cắt mất một đoạn lớn, lòi cả phần lõi bên trong. Anh Lưu cho biết, sợi dây an toàn của anh dài 120 mét nhưng đã bị ai đó cắt mất hơn 10 mét – tức khoảng 1/10 chiều dài. Anh bức xúc nói: "Bây giờ người kiểu gì cũng có, không có não hết rồi sao? Dây của người ta đang làm việc trên cao mà cũng dám cắt, thật sự cạn lời".
Sau khi tìm hiểu, anh Lưu phát hiện "thủ phạm" là một cụ ông gần 80 tuổi sống ở tầng 2. Người này phân trần rằng không biết có người đang làm việc ở trên cao, cắt dây chỉ vì muốn dùng làm "dây phơi quần áo".
Vì cụ ông tuổi tác đã cao, anh Lưu quyết định không báo cảnh sát mà tìm ban quản lý tòa nhà, yêu cầu cụ ông bồi thường 400 Nhân dân tệ (1,55 triệu đồng) tiền dây: "Cụ già rồi nên không hiểu mấy cái này, chứ nếu là người trẻ tuổi thì tôi đã báo cảnh sát rồi".
Sự việc khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ, cho rằng cụ ông làm chuyện quá vô lý và bắt buộc phải xử lý theo pháp luật.
Nguồn: HK01