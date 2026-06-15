Sau khi nhắc khách thắt dây an toàn, tài xế công nghệ bị 3 người đàn ông tấn công dã man

Vụ việc xảy ra tại Malaysia, người nhà nạn nhân cho biết nam tài xế 60 tuổi đã bị gẫy một chiếc răng trong quá trình này.

Mới đây, sự việc một tài xế công nghệ ở Malaysia được cho là đã bị ba công nhân nước ngoài say xỉn hành hung trong một vụ việc xảy ra tại khu công nghiệp Seri Yaacob ở Skudai, Johor Bahru đã khiến nhiều người phẫn nộ.

Vụ tấn công được camera ghi lại xảy ra vào khoảng 9 giờ 45 phút tối.

Vụ việc được một thành viên gia đình nạn nhân, Kelvin Goh, chia sẻ trên mạng xã hội thông qua một bài đăng trên Facebook vào tối thứ Tư, 10 tháng 6 vừa qua. Anh Kelvin giải thích rằng cha mình, khoảng 60 tuổi, đã bị tấn công khi đang lái xe. Theo bài đăng, các hành khách là ba người quốc tịch Myanmar, được cho là đã say xỉn vào thời điểm chuyến đi diễn ra.

Các hành khách được cho là đã được tài xế yêu cầu thắt dây an toàn trước khi vụ tấn công xảy ra. Theo đoạn video từ camera hành trình, vụ việc xảy ra vào tối thứ Ba, 9 tháng 6 vừa qua vào khoảng 9 giờ 45 phút tối.

Nạn nhân đã bị thương sau vụ tấn công.

Theo lời Kelvin, cha anh được cho là đã yêu cầu các hành khách thắt dây an toàn, dẫn đến tranh cãi bằng lời nói. Tình hình được cho là đã leo thang nhanh chóng, các hành khách được cho là đã la hét chửi bới trước khi hành hung ông cả trong và ngoài xe. Người lái xe bị thương ở mặt và chảy máu sau vụ ẩu đả.

Dấu vết của vụ hành hung trên chiếc xe của bố anh Kelvin.

Theo những bức ảnh anh Kelvin chia sẻ, dường như có vết máu gần ghế lái. “Cha tôi đã 60 tuổi, vậy mà ông ấy bị ba người đánh. Trong vụ ẩu đả, một chiếc răng của ông ấy bị gãy và rơi xuống cống”, trích chú thích ảnh của anh Kelvin. Một báo cáo đã được trình lên cảnh sát.

“Nếu không thích chuyến đi thì anh/chị có thể xuống xe ngay. Anh/chị nghĩ Malaysia là một quốc gia vô pháp luật, nơi người ta có thể đánh đập bất cứ ai tùy ý sao?!” Kelvin cho biết đã trình báo cảnh sát về vụ việc. Anh cũng bày tỏ sự bức xúc về mức độ nghiêm trọng của vụ tấn công, đặt câu hỏi về hành động của các hành khách và kêu gọi xử lý nghiêm khắc theo pháp luật.

Bài đăng kêu gọi các tài xế dịch vụ gọi xe khác cần thận trọng khi chở khách, đặc biệt là vào đêm khuya hoặc khi hành khách có vẻ say xỉn. Bài đăng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắp đặt và bảo trì camera hành trình để bảo vệ và lưu giữ bằng chứng trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc trường hợp khẩn cấp.

(Theo World Of Buzz)