Chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh nổi tiếng đóng hơn 700 chi nhánh, loạt đối tác nhượng quyền điêu đứng

Ngành kinh doanh chuỗi nhà hàng đang phải trải qua một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt trước hàng loạt tổn thương kinh tế.

Ngành kinh doanh chuỗi nhà hàng đang phải trải qua một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt trước hàng loạt tổn thương kinh tế. Làn sóng lạm phát kỷ lục và chi phí vận hành leo thang đã kích hoạt làn sóng đóng cửa và nộp đơn xin phá sản hàng loạt của nhiều ông lớn.

Thực tế, một số chuỗi thức ăn nhanh danh tiếng, điển hình như Long John Silver's, đã phải thu hẹp quy mô kinh doanh kể từ thời kỳ Đại suy thoái năm 2008. Tuy nhiên, áp lực ngày càng trở nên nghẹt thở hơn trong giai đoạn hậu đại dịch Covid-19. Lạm phát phi mã đẩy chi phí nhân công và nguyên liệu đầu vào tăng vọt, buộc các nhà hàng phải liên tục điều chỉnh tăng giá thực đơn - một nước đi sai lầm trực tiếp triệt tiêu nhu cầu ăn ngoài của thực khách.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, chi phí nhân công và thực phẩm đã tăng mạnh 35% trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025. Để bảo vệ biên lợi nhuận, các nhà hàng thường chọn giải pháp đẩy phần chi phí phát sinh này về phía người tiêu dùng. Báo cáo của Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia Mỹ vạch rõ: giá các món ăn trên thực đơn đã bị kéo tăng trung bình tới 31% tính từ tháng 2/2020 đến tháng 4/2025.

Hệ quả tất yếu của việc tăng giá bán là tốc độ tăng trưởng doanh số sụt giảm nghiêm trọng. Báo cáo Thống kê 500 Chuỗi Nhà hàng Hàng đầu năm 2026 của Technomic chỉ ra rằng, ngoại trừ giai đoạn đóng cửa vì đại dịch, ngành nhà hàng vừa trải qua chu kỳ có tốc độ tăng trưởng doanh thu thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

“Xét từ góc độ doanh thu, đây là một năm vô cùng, vô cùng ảm đạm đối với toàn bộ nhóm Top 500 chuỗi nhà hàng lớn nhất,” ông Joe Pawlak, Giám đốc điều hành tại Technomic, chia sẻ trên chuyên trang Restaurant Business.

Môi trường kinh doanh khắc nghiệt đã đẩy Long John Silver's - chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh có lịch sử 57 năm tuổi - vào một cuộc tháo chạy quy mô lớn. Hãng đã phải khai tử khoảng 706 điểm bán trên toàn quốc kể từ cuộc khủng hoảng năm 2008.

Thương hiệu thức ăn nhanh chuyên về hải sản này được thành lập tại Lexington, Kentucky vào năm 1969 và chạm đỉnh hoàng kim vào năm 2007 với 1.081 chi nhánh. Tuy nhiên, ngay năm sau đó, bánh răng suy thoái bắt đầu nghiền nát chuỗi khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ, buộc hãng phải đóng cửa 59 cửa hàng đầu tiên.

Trận cuồng phong tài chính năm 2008 từng cuốn phăng nhiều ông lớn, buộc Starbucks phải khai tử hơn 600 cửa hàng, trong khi S&A Restaurant Corp (chủ sở hữu các chuỗi Bennigan's và Steak & Ale) phải nộp đơn xin phá sản và thanh lý tài sản theo Chương 7.

Nỗi đau của Long John Silver's kéo dài suốt hơn một thập kỷ sau đó. Sau khi kết thúc năm 2024 với 485 cửa hàng, chuỗi này tiếp tục xóa sổ thêm 110 chi nhánh nữa chỉ trong vòng một năm rưỡi qua. Hệ thống định vị trên website chính thức của hãng hiện tại chỉ còn ghi nhận vỏn vẹn 375 cửa hàng đang mở cửa.

Hiệu ứng domino lan sang cả các đối tác nhượng quyền. Uplifted Foods LLC, một đơn vị nhượng quyền lớn của Long John Silver's, đã lâm vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng và buộc phải đệ đơn xin phá sản, thanh lý tài sản theo Chương 7 vào ngày 29/5 vừa qua, chỉ một tháng sau khi buộc phải đóng cửa chi nhánh biểu tượng tại trung tâm thương mại khổng lồ Mall of America ở Minneapolis. Hồ sơ bảo hộ phá sản cho thấy doanh nghiệp này chỉ còn nắm giữ tối đa 100.000 USD tài sản trong khi gánh khoản nợ phải trả dao động từ 100.000 USD đến 1 triệu USD.

Long John Silver's không phải là nạn nhân duy nhất của làn sóng sàng lọc này. Nhiều đế chế tỷ đô khác cũng đang phải chủ động lên kế hoạch cắt giảm để tự cứu mình trước những biến động khó lường của thị trường. Pizza Hut (thuộc Yum Brands) cũng đã chính thức công bố kế hoạch đóng cửa 250 chi nhánh hoạt động kém hiệu quả ngay trong nửa đầu năm 2026 này, như một phần trong chiến lược tái cấu trúc mang tên Hut Forward.

Trong khi đó, Papa John’s, trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý IV vừa qua, xác nhận sẽ khai tử 300 nhà hàng không đạt kỳ vọng doanh thu, trong đó 200 cửa hàng sẽ bị xóa sổ hoàn toàn trước khi năm 2026 khép lại. 100 chi nhánh còn lại sẽ tiếp tục được lên lịch đóng cửa trong giai đoạn tiếp theo.

Theo: The Street