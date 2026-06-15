Elon Musk phải đếm tiền trong 31.700 năm mới xong

Nhiều người vẫn chưa hình dung nổi con số 1.000 tỷ USD khổng lồ đến mức nào. Dưới đây là một vài phép so sánh giúp bạn hiểu rõ hơn về tài sản của Elon Musk.

Nhờ giá cổ phiếu SpaceX tăng vọt sau khi niêm yết hôm 11/6, Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có tài sản nghìn tỷ USD.

Trong nhiều năm, việc một cá nhân nắm giữ tài sản trị giá hàng nghìn tỷ USD từng được xem là điều khó tưởng tượng. Cột mốc nghìn tỷ USD trước đây chỉ dành cho các thước đo như GDP hay những khoản nợ khổng lồ của vài nền kinh tế lớn.

"Tôi nghĩ nhiều người vẫn chưa hình dung nổi con số 1.000 tỷ USD khổng lồ đến mức nào. Dù tài sản trên giấy tờ rất khác với tiền mặt sẵn có, điều quan trọng là nó mang lại một quyền lực đòn bẩy tài chính cực lớn", Kevin Thompson, CEO của 9i Capital Group kiêm người dẫn chương trình podcast 9innings, nói.

Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có tài sản 1.000 tỷ USD.

Vậy con số 1.000 tỷ USD lớn đến mức nào?

Nếu ông Musk đếm khối tài sản này bằng những tờ tiền giấy mệnh giá 1 USD với tốc độ một giây một tờ và không ngủ nghỉ, ông sẽ phải mất 31.700 năm mới đếm xong, theo Newsweek .

Nếu con số này được quy ra tiền giấy, 1.000 tỷ tờ tiền mệnh giá 1 USD xếp nối nhau sẽ kéo dài gần 156 triệu km, tương đương 202 chuyến khứ hồi giữa Trái Đất tới Mặt Trăng - nơi cách Trái Đất trung bình khoảng 384.400km theo số liệu của NASA.

Thậm chí, khoảng cách đó còn dài hơn quãng đường từ trái đất tới Mặt Trời, vào khoảng 150 triệu km.

Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng là 400.000 km - Ảnh: NASA

Với giá xăng ở Mỹ là gần 4,11 USD/gallon hôm 12/6, số tiền 1.000 tỷ USD có thể mua được hơn 243 tỷ gallon (gần 920 tỷ lít). Con số này vượt xa mức gần 137 tỷ gallon xăng mà người Mỹ đã tiêu thụ trong năm ngoái.

Nếu quy đổi thành các khoản thanh toán trực tiếp cho người dân, mỗi hộ gia đình tại Mỹ (nước Mỹ có 128 triệu hộ gia đình) có thể nhận được 7.800 USD. Trung bình mỗi hộ gia đình ở Mỹ có gần 2,6 thành viên, nghĩa là mỗi người Mỹ sẽ nhận được khoảng 3.000 USD. Số tiền này có thể giúp hàng triệu người trả nợ, trang trải tiền thuê nhà hoặc dùng làm quỹ dự phòng khẩn cấp.

Với số tiền này, ông Musk có thể nuôi nấng 4,3 triệu trẻ em ở Texas từ lúc sinh ra tới năm 18 tuổi; hay tài trợ ăn học cho 7,7 triệu sinh viên Mỹ trong 4 năm đại học, theo Forbes.

Xét về mặt bất động sản, tổng giá trị nhà ở tại một thành phố lớn như Chicago ước tính cũng chỉ rơi vào khoảng vài trăm tỷ USD. Điều đó có nghĩa là, về mặt lý thuyết, 1.000 tỷ USD có thể mua tất cả nhà trong một thành phố lớn của Mỹ mà vẫn còn thừa hàng trăm tỷ USD.

"Ông ấy có thể mua được hơn hai triệu căn nhà tại Mỹ", Alex Beene, giảng viên tài chính tại Đại học Tennessee ở Martin, giải thích.

Không thể mua đứt một quốc gia, nhưng khối tài sản của ông Musk đã sánh ngang với sản lượng kinh tế hàng năm của một nước phát triển quy mô trung bình. GDP của Thụy Sĩ là khoảng 970 tỷ USD, trong khi GDP của Hà Lan đạt khoảng 1,2 nghìn tỷ USD.

Hiện chỉ có khoảng 21 quốc gia trên thế giới có GDP vượt mốc nghìn tỷ USD. Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu nhóm với lần lượt hơn 32,38 nghìn tỷ USD và 20,85 nghìn tỷ USD, bỏ xa hầu hết các nền kinh tế còn lại.

"Nhiều người Mỹ sẽ thấy rất ấn tượng khi một cá nhân có đủ tiền để mua lại một đội bóng NFL. Nhưng giờ đây, Elon Musk có thể mua đứt toàn bộ 32 đội bóng của giải đấu này", ông Beene nói, nhắc đến Giải Bóng Bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL).

Ông Musk có thể nuôi nấng 4,3 triệu trẻ em ở Texas từ lúc sinh ra tới năm 18 tuổi

Theo đó, giá trị của đội Dallas Cowboys là 13 tỷ USD vào năm 2025 theo Forbes, mức định giá kỷ lục đối với bất kỳ câu lạc bộ thể thao nào. Tiếp sau là Los Angeles Rams với giá trị 10,5 tỷ USD, New York Giants bám đuổi sát nút với 10,1 tỷ USD.

Theo Forbes, người giàu thứ hai thế giới hiện là đồng sáng lập Google - tỷ phú Larry Page - người sở hữu khối tài sản khoảng 294 tỷ USD.

Như vậy, tài sản của ông Page vẫn thấp hơn mốc 1.000 tỷ USD tới 706 tỷ USD.

Thậm chí, tổng tài sản của 4 người đứng sau Musk trên bảng xếp hạng Forbes bao gồm các tỷ phú như Larry Page (sở hữu 294 tỷ USD) ; Sergey Brin (đồng sáng lập Google) có 271 tỷ USD; tỷ phú Jeff Bezos (nhà sáng lập Amazon) có 249 tỷ USD và tỷ phú Larry Ellison (đồng sáng lập Oracle) có 232 tỷ USD.

Tổng cộng, 4 tỷ phú này sở hữu khoảng 1.050 tỷ USD, gần bằng tài sản của riêng Elon Musk.

Tỷ phú Elon Musk hiện là Chủ tịch kiêm CEO và Giám đốc Công nghệ của SpaceX. Công ty thành lập vào năm 2002, phát triển tên lửa, tàu vũ trụ và các dịch vụ vệ tinh.

Ông cũng sở hữu khoảng 12% cổ phần Tesla. Giữa tháng 2 vừa qua, ông cho biết, gần như toàn bộ tài sản của mình nằm ở cổ phiếu Tesla và SpaceX, trong đó tiền mặt chiếm chưa tới 0,1% tổng tài sản.