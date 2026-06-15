Rất nhiều người Mỹ không biết World Cup đang diễn ra

Khảo sát cho thấy gần 1 nửa số người Mỹ được hỏi không quan tâm đến World Cup.

FIFA World Cup 2026 đã bắt đầu và theo một cuộc thăm dò mới, nhiều người Mỹ thực sự không quan tâm.

Hơn 4 trong số 10 người Mỹ được hỏi trong một cuộc khảo sát mới từ Emerson College cho biết họ không hứng thú với giải đấu năm nay. Cuộc khảo sát được thực hiện vào ngày 7 và 8 tháng 6 - chỉ vài ngày trước khi các trận đấu bắt đầu - cho thấy 45% trong số 1.200 người được hỏi nói rằng họ không quan tâm đến sự kiện này. Theo tờ The Hill, một phần ba số người được hỏi cho biết họ có chút quan tâm và 22% nói rằng họ rất quan tâm.

Một số cổ động viên Scotland đã bay đến Boston để xem các trận đấu World Cup chia sẻ với BBC News Scotland rằng một số người Mỹ họ gặp thậm chí còn không biết giải đấu đang diễn ra. Một người hâm mộ kể lại khi anh đi gửi thư trong bộ áo thi đấu của đội tuyển Scotland, nhân viên người Mỹ tại quầy đã hỏi anh đến Mỹ vì lý do gì. "Cô ấy thậm chí còn không biết World Cup đang diễn ra," anh nói. Một cổ động viên khác cho biết "các quán rượu rất tuyệt vời, nhưng tôi không nghĩ có ai biết là đang có World Cup cả."

Sự quan tâm đến giải đấu khác nhau giữa các nhóm tuổi, với người Mỹ trẻ tuổi hào hứng hơn. Hơn 70% người được hỏi trong độ tuổi từ 18 đến 29 cho biết họ rất hoặc khá quan tâm đến World Cup, chỉ có 19% nói hoàn toàn không quan tâm. Trong khi đó, với độ tuổi từ 60 đến 69, có tới 58% nói không quan tâm chút nào và chỉ có 11% nói rất quan tâm.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy mức độ quan tâm khác nhau dựa trên sắc tộc. 63% người da đen và 60% người gốc Tây Ban Nha cho biết họ dự định xem World Cup khá hoặc rất sát sao. Chỉ 35% người da trắng nói rằng họ sẽ theo dõi kỹ giải đấu.

Cuộc thăm dò của Emerson không phải là dấu hiệu đầu tiên về sự thờ ơ của người Mỹ đối với giải đấu thể thao lớn nhất thế giới. Theo phân tích gần đây từ Financial Times, gần 180.000 vé xem World Cup vẫn đang được rao bán trên các cổng thông tin bán lại chính thức của FIFA trong tuần này.

Giá vé của FIFA cho giải đấu cao đến mức trong một số trường hợp, những người đầu cơ vé phải giảm giá khoảng 20% (tương đương giảm khoảng 700.000 đồng cho mỗi vé) chỉ để bán được hàng, The Daily Beast đưa tin.

Vé cho các trận đấu không nổi bật ở Mỹ có thể rơi vào khoảng 140 USD (khoảng 3,5 triệu đồng). Những chiếc vé đắt nhất cho các ghế ngồi thông thường trong trận khai mạc của Mỹ được định giá 2.735 USD (khoảng 69,5 triệu đồng). Con số đó còn đắt hơn cả một ghế ngồi tại trận chung kết World Cup 2022. Những ghế rẻ nhất cho trận khai mạc cũng vào khoảng 1.000 USD (khoảng 25,4 triệu đồng). Tờ The Athletic gần đây đưa tin rằng giá vé cho bất kỳ trận đấu nào ở bất kỳ vòng nào tại World Cup 2026 đều cao hơn vé tương đương cho bất kỳ giải đấu FIFA nào trước đây.

Ngay cả khi phần lớn người Mỹ không quan tâm và giá vé quá đắt đỏ, giải đấu vẫn được dự đoán sẽ là một trong những sự kiện được xem nhiều nhất mọi thời đại. Theo Sports Business Journal, FIFA ước tính có 5,8 tỷ người trên toàn thế giới sẽ theo dõi các trận đấu tại một thời điểm nào đó trong suốt giải đấu.

Nguồn: The Independent