Chính thức xét xử vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị gia đình chồng cũ sát hại, phân xác rúng động Hồng Kông (Trung Quốc)

Chồng cũ, bố chồng và anh trai chồng cũ của cô sẽ phải hầu tòa trong phiên xét xử dự kiến kéo dài ít nhất 45 ngày.

Vài ngày sau khi người mẫu kiêm nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng của giới thượng lưu Hồng Kông (Trung Quốc) Thái Thiên Phượng (Abby Choi) được báo cáo mất tích vào năm 2023, một số phần thi thể của cô đã được tìm thấy tại một ngôi nhà ở làng quê hẻo lánh, cách xa những tòa nhà chọc trời lộng lẫy và sự giàu có tột bậc vốn là thế giới của cô.

Cái chết của Thái Thiên Phượng - người thuộc giới tinh hoa giải trí và kinh doanh của Hồng Kông - đã gây chấn động trung tâm tài chính sầm uất này, nơi các vụ án mạng vốn rất hiếm khi xảy ra, đồng thời trở thành tâm điểm trên báo chí quốc tế.

Tuần này, chồng cũ của cô, anh trai và cha của anh ta - một cựu cảnh sát - sẽ phải ra tòa trong phiên xét xử dự kiến kéo dài ít nhất 45 ngày.

Khác với Trung Quốc đại lục, Hồng Kông áp dụng hệ thống thông luật (common-law), đồng nghĩa với việc một bồi thẩm đoàn sẽ quyết định xem bộ ba này có phạm tội sát hại Thái Thiên Phượng và ngăn cản việc an táng hợp pháp thi thể của cô hay không.

Tại Hồng Kông, tội sát nhân phải chịu hình phạt bắt buộc là tù chung thân.

Cảnh sát trước đó cho biết Thái Thiên Phượng, bà mẹ 4 con - trong đó có 2 con chung với người chồng cũ Quảng Cảng Trí (Alex Kwong) - đã mất tích vào ngày 21 tháng 2 năm 2023.

Ba ngày sau, các phần thi thể được cho là của cô đã được tìm thấy tại một ngôi nhà ở quận Đại Phố (Tai Po).

Cảnh sát cũng phát hiện một máy cắt thịt, một cưa điện và một số quần áo. Quá trình tìm kiếm thêm bằng chứng đã đưa các sĩ quan cảnh sát đến một bãi rác, nơi họ mặc đồ bảo hộ từ đầu đến chân để bới tìm trong những đống rác thải.

Các sĩ quan đã bắt giữ chồng cũ của cô là Quảng Cảng Trí, anh trai anh ta là Quảng Cảng Kiệt (Anthony Kwong) và cha của họ là Quảng Cầu (Kwong Kau) ít lâu sau khi phát hiện phần còn lại của thi thể Thái Thiên Phượng.

Các phiên tòa sơ thẩm chính thức bắt đầu vào thứ Hai (21/9), nhưng phần trình bày mở đầu của bên công tố dự kiến sẽ diễn ra muộn hơn trong tuần.

Các vụ án mạng tại Hồng Kông (Trung Quốc) thường bắt đầu xét xử khoảng một năm sau khi tội ác xảy ra, nhưng các công tố viên trước đó đã giải thích với thẩm phán rằng khối lượng xét nghiệm ADN khổng lồ mà các chuyên gia pháp y phải thực hiện đã khiến việc đưa vụ án Thái Thiên Phượng ra xét xử mất nhiều thời gian hơn.

Những chi tiết chưa từng được công bố trước đây a chẳng hạn như động cơ mà các công tố viên tin rằng đã dẫn đến vụ sát hại - dự kiến sẽ được hé lộ trong phiên tòa.

Hiện vẫn chưa rõ liệu có bất kỳ bị cáo nào sẽ ra khai báo hay sẽ sử dụng quyền giữ im lặng khi các luật sư bào chữa đưa ra lập luận của mình.

Vào cuối phiên tòa, thẩm phán sẽ đưa ra các hướng dẫn cho bồi thẩm đoàn, sau đó toàn bộ thiết bị điện tử của họ sẽ bị thu giữ và họ sẽ được đưa vào một phòng riêng để thảo luận về phán quyết.

Một khi đã cách ly, các bồi thẩm viên không được phép tiếp xúc với thế giới bên ngoài và quá trình thảo luận của họ phải được giữ bí mật tuyệt đối.

Tại tang lễ của cô ba năm trước, với sự tham dự của hàng trăm người bạn, người thân và các ngôi sao nổi tiếng địa phương, Thái Thiên Phượng đã được tưởng nhớ như một người bạn "tuyệt vời và giàu lòng nhân ái".

Là một người yêu thời trang, cô thường xuyên chụp ảnh cùng các thương hiệu xa xỉ ở khắp mọi nơi từ London, Paris cho đến Thượng Hải.

Một số lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của cô bao gồm việc tham dự buổi trình diễn Thời trang Cao cấp Xuân Hè 2023 của Elie Saab, tham dự Tuần lễ Thời trang Paris và làm người mẫu bìa kỹ thuật số cho tạp chí xa xỉ L'Officiel Monaco.

Thái Thiên Phượng cũng là một người tích cực hoạt động vì quyền lợi động vật và từng cùng các tình nguyện viên khác đồng sáng lập một tổ chức từ thiện để giải cứu chó mèo bị thương, các bạn của cô trước đó chia sẻ với CNN.

Nguồn: CNN