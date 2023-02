Bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ án của Thái Thiên Phượng, cảnh sát vẫn nỗ lực lục soát hàng tấn rác để kiếm bằng chứng

Ngày 21/2 vừa qua, Thái Thiên Phượng (Abby Choi) - người mẫu 26 tuổi nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc) đã bị sát hại với nghi phạm là gia đình nhà chồng cũ họ Kwong. Cô được cho là đã bị giết hại khi ngồi trên xe của chính mình do Anthony Kwong - anh chồng cũ kiêm tài xế riêng lái. Sau đó, các nghi phạm đã đưa thi thể nạn nhân đến một ngôi nhà ở làng Lung Mei, quận Tai Po và thực hiện hành vi phân xác nhằm tiêu hủy chứng cứ phạm tội.

Vụ việc của Thái Thiên Phượng đang gây chấn động truyền thông

Ngôi nhà này đã được bố chồng cũ của Thái Thiên Phượng thuê từ đầu tháng 2, cho thấy các nghi phạm nhiều khả năng đã lên kế hoạch tội ác từ trước. Những hình ảnh chụp lại bên trong căn nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm đã được đăng tải trên truyền thông.

Theo những hình ảnh do người thuê nhà trước đó đã chụp, đây là một ngôi nhà rộng rãi, nội thất bên trong tương đối sáng sủa, gạch lát nền màu trắng, tường màu be xám và rèm cửa màu be. Nhà có nhiều phòng với khu bếp liền nhà, có 2 bếp ga.

Hình ảnh ngôi nhà hiện trường và khu vực bếp ga

Ảnh cắt từ clip cho thuê nhà trên mạng trước khi gia đình Kwong thuê

Bên ngoài ngôi nhà vào ngày sự việc bị phát giác

Trước đó, vào tối ngày 26/2, Giám đốc Chung Nhã Luân của Cục Hình sự Khu vực Tây Cửu Long đã gặp gỡ giới truyền thông tuyên bố rằng cảnh sát vẫn đang nỗ lực hết sức điều tra vụ án gây rúng động và không muốn từ bỏ bất kỳ manh mối nào.

Theo truyền thông Hong Kong, cảnh sát có kế hoạch tiến hành hoạt động tìm kiếm tại bãi rác Tây Cửu Long. Việc triển khai đã được bắt đầu vào thứ Hai. Được biết, cảnh sát không chỉ hy vọng tìm thấy hài cốt của người đã khuất mà còn đang tích cực tìm kiếm thêm bằng chứng. Bãi rác Tây Cửu Long có diện tích khoảng bằng một sân bóng đá, là nơi luôn chứa hàng nghìn tấn rác của thành phố. Vì vậy ước tính lực lượng chức năng phải mất ít nhất hai đến ba ngày mới hoàn tất công tác tìm kiếm.

Cảnh sát Hong Kong lục soát một bãi rác có diện tích bằng sân bóng đá để tìm kiếm hài cốt của người mẫu xấu số

Nguồn: ET Today