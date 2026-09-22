Chiếc váy đen "báo thù" trị giá gần 8 tỷ đồng

Gần 30 năm sau lần đầu xuất hiện trước công chúng, chiếc váy đen nổi tiếng của Công nương Diana vừa trở lại ánh đèn sân khấu, chuẩn bị bước vào một phiên đấu giá đặc biệt.

Có những bộ váy được nhớ đến vì nhà thiết kế, có những bộ váy trở thành biểu tượng nhờ giá trị xa xỉ, nhưng cũng có những bộ trang phục nổi tiếng bởi chúng xuất hiện đúng vào một khoảnh khắc không thể lặp lại. Chiếc váy đen của Công nương Diana thuộc trường hợp đặc biệt đó. Ngày 29/6/1994, Diana bước xuống xe trước Serpentine Gallery ở London trong một thiết kế đen ôm sát, trễ vai của nhà thiết kế gốc Hy Lạp Christina Stambolian. Chỉ một lần xuất hiện duy nhất, nhưng hình ảnh ấy đủ để biến chiếc váy thành một trong những trang phục được nhận diện nhiều nhất trong lịch sử thời trang hoàng gia.

Chiếc váy đen xuất hiện đúng vào một buổi tối đặc biệt

Ngày 29/6/1994 vốn đã là một ngày đặc biệt trong cuộc hôn nhân của Charles và Diana. Cuộc hôn nhân của họ đã chính thức ly thân từ năm 1992, nhưng đến tối hôm đó, những vấn đề trong mối quan hệ của hai người lại trở thành tâm điểm chú ý của công chúng khi cuộc phỏng vấn của Thái tử Charles được phát sóng trên truyền hình Anh.

Trong cuộc phỏng vấn, Charles lần đầu tiên công khai thừa nhận mình từng không chung thủy trong hôn nhân. Sự kiện này khiến mọi ánh nhìn gần như lập tức đổ dồn về Diana, người cũng xuất hiện tại một buổi tiệc gây quỹ ở Serpentine Gallery ngay trong tối hôm đó. Theo ELLE, Diana ban đầu đã từ chối lời mời tham dự sự kiện nhưng thay đổi quyết định chỉ khoảng hai ngày trước buổi tiệc.

Và rồi bà xuất hiện.

Thay vì chọn một bộ lễ phục kín đáo, an toàn theo hình ảnh thường thấy của một thành viên hoàng gia, Diana mặc chiếc váy đen có phần cổ trễ, vai để trần, thân váy ôm sát cơ thể và phần chân váy ngắn hơn nhiều so với những bộ trang phục hoàng gia truyền thống. Bà kết hợp thiết kế này với vòng cổ ngọc trai, hoa tai và móng tay đỏ nổi bật.

Khoảnh khắc Diana bước xuống xe, mỉm cười trước hàng loạt ống kính rồi tự tin tiến vào sự kiện đã nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh thời trang đáng nhớ nhất của thập niên 1990. Reuters ghi nhận chiếc váy được công chúng biết đến với tên gọi "Revenge Dress" và cho biết nó được Diana mặc đúng vào đêm Charles công khai thừa nhận chuyện ngoại tình.

Thiết kế vốn đã táo bạo với chuẩn mực hoàng gia lúc bấy giờ

Nếu tách khỏi câu chuyện phía sau, bản thân chiếc váy cũng đủ đặc biệt để trở thành một thiết kế đáng nhớ.

Chiếc váy được Christina Stambolian thiết kế bằng lụa crepe màu đen. Phần thân trên có những nếp gấp đan chéo, tạo thành cấu trúc ôm sát cơ thể, trong khi đường cổ trễ vai mở rộng phần vai và xương quai xanh. Phần chân váy được xử lý theo dạng chiffon rủ chéo, ôm lấy cơ thể rồi tạo thành phần tà lệch sang một bên. Sotheby's hiện mô tả đây là một thiết kế có đường nét ôm sát, cổ trễ vai và phần tà được drape chéo.

Điều đáng nói là tất cả những chi tiết này đều khá khác biệt với hình ảnh mà công chúng khi ấy thường liên tưởng đến một thành viên nữ của Hoàng gia Anh. Diana không mặc một chiếc váy dài phủ kín cơ thể, cũng không cố gắng làm mềm vẻ ngoài bằng những gam màu pastel quen thuộc. Thay vào đó là màu đen, đường cắt mạnh, phần vai trần và một phom dáng nhấn trực tiếp vào đường cong cơ thể.

ELLE nhận định chính phần vai trần, cổ chữ V sâu hình trái tim và độ dài váy tương đối ngắn đã khiến thiết kế này khác hẳn hình ảnh kín đáo, trang trọng vốn thường gắn với phụ nữ hoàng gia. Nhưng có lẽ chính sự khác biệt đó mới khiến chiếc váy tồn tại lâu đến vậy trong ký ức thời trang.

Diana thực ra đã có chiếc váy từ 3 năm trước

Một chi tiết khá thú vị là Diana không đặt chiếc váy ngay trong ngày 29/6/1994.

Theo các tài liệu được công bố trước phiên đấu giá, bà đã sở hữu thiết kế của Christina Stambolian từ khoảng năm 1991 nhưng chưa từng mặc nó ra ngoài. Vogue cho biết Diana từng cho rằng chiếc váy quá táo bạo để xuất hiện trước công chúng vào thời điểm đó. Thiết kế vì thế nằm trong tủ đồ suốt khoảng ba năm trước khi có khoảnh khắc thích hợp để được mặc.

Điều này khiến câu chuyện về chiếc váy càng đáng chú ý. Nó không phải một bộ trang phục được lựa chọn ngẫu nhiên vào phút cuối rồi bất ngờ trở thành biểu tượng. Diana đã sở hữu nó từ trước, từng cân nhắc mức độ táo bạo của thiết kế và cuối cùng quyết định mặc nó vào đúng một trong những buổi tối được truyền thông chú ý nhất trong cuộc đời mình.

Từ góc độ thời trang, đây cũng là lúc Diana ngày càng cho thấy khả năng kiểm soát hình ảnh cá nhân thông qua trang phục. Quần áo không chỉ còn là thứ bà mặc trong một sự kiện mà trở thành cách để định hình hình ảnh trước công chúng.

Vì sao chiếc váy được gọi là "Revenge Dress"?

Tên gọi "Revenge Dress" xuất hiện sau đêm Diana mặc nó và dần trở thành tên gọi phổ biến của thiết kế. Tuy nhiên, không nên hiểu đây đơn giản là một chiếc váy được tạo ra chỉ để "trả đũa" Charles.

Thực tế, những gì diễn ra đêm đó phức tạp hơn nhiều. Diana biết cuộc phỏng vấn của Charles sẽ được phát sóng và hiểu rằng mọi ống kính sẽ hướng về mình. Thay vì biến mất khỏi sự kiện, bà xuất hiện trong một diện mạo hoàn toàn khác với hình ảnh kín đáo thường thấy.

Chính sự tương phản giữa hoàn cảnh và cách lựa chọn trang phục khiến khoảnh khắc ấy trở nên mạnh mẽ. Một mặt là cuộc khủng hoảng hôn nhân đang được đưa ra trước công chúng; mặt khác là hình ảnh Diana bước xuống xe với vẻ ngoài tự tin, nổi bật và chủ động trước truyền thông.

Morgane Halimi, Giám đốc toàn cầu bộ phận túi xách và thời trang của Sotheby's, cho rằng giá trị đặc biệt của chiếc váy nằm ở thông điệp mà nó truyền tải. Theo bà, khi lời nói không đủ để diễn đạt cảm xúc, thời trang có thể trở thành một ngôn ngữ khác. Vì thế, "Revenge Dress" có thể được nhìn nhận như một cách công chúng gọi tên một khoảnh khắc thời trang gắn với một biến cố cá nhân, hơn là chỉ đơn giản là một món đồ được lựa chọn để "trả thù".

Điều đặc biệt nhất là Diana chỉ mặc nó đúng một lần. Có lẽ đây mới là chi tiết khiến chiếc váy trở nên đặc biệt. Diana chỉ mặc thiết kế của Christina Stambolian một lần duy nhất trong một sự kiện công khai. Sau đêm ở Serpentine Gallery, chiếc váy không tiếp tục xuất hiện trong những lần tham dự sự kiện khác của bà.

Ba năm sau, năm 1997, Diana quyết định đưa 79 bộ trang phục từng mặc vào một cuộc đấu giá từ thiện tại Christie's. Theo ELLE, chiếc váy nổi tiếng cũng nằm trong số đó. Một cặp vợ chồng Scotland đã mua nó với giá khoảng 64.000 USD và sau đó lưu giữ trong bộ sưu tập riêng. Điều này có nghĩa chiếc váy không nằm trong kho lưu trữ của Hoàng gia Anh suốt ba thập niên qua. Nó đã trải qua một hành trình riêng, từ tủ đồ của Diana đến một cuộc đấu giá từ thiện, rồi nằm trong bộ sưu tập tư nhân trước khi một lần nữa trở lại thị trường.

Và gần 30 năm sau, chiếc váy lại xuất hiện trước công chúng.

Tháng 9/2026, chiếc váy được đưa tới Sotheby's London để trưng bày trước khi chính thức được bán đấu giá. Reuters xác nhận đây là lần chiếc váy được công khai trưng bày trở lại sau gần 30 năm.

Theo kế hoạch của Sotheby's, sau London, chiếc váy sẽ tiếp tục được đưa tới Hong Kong và Geneva trước khi xuất hiện tại New York, nơi phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 9/12/2026. Giá ước tính trước đấu giá hiện nằm trong khoảng 150.000–300.000 USD, tương đương khoảng 3,9–7,8 tỷ đồng. Con số này cho thấy khoảng cách rất lớn giữa giá trị của một chiếc váy khi nó được mặc và giá trị của nó sau khi trở thành một phần của lịch sử thời trang. Nhưng điều khiến chiếc váy được săn đón không đơn thuần là chất liệu lụa hay tên tuổi nhà thiết kế.

Hơn ba thập niên sau đêm hôm đó, chiếc váy đen vẫn được nhắc đến mỗi khi thời trang của Diana được nói tới. Nó thường được đặt bên cạnh những bộ trang phục nổi tiếng khác của Công nương, nhưng có một điểm khác biệt: Nhiều bộ váy được nhớ vì Diana đã mặc chúng nhiều lần, còn "Revenge Dress" lại trở thành huyền thoại chính bởi nó chỉ xuất hiện một lần.

*Theo Elle