Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ du thuyền bị chìm ở Italy

Siêu du thuyền Bayesian đã bị chìm ở ngoài khơi Sicily, Italy trong tuần này.

Một nhóm phóng viên CNN đã chứng kiến ​​và ghi lại cảnh thợ lặn mang túi đựng thi thể cuối cùng từ một chiếc thuyền cứu hộ lên bến cảng Porticello, chấm dứt chiến dịch kéo dài 5 ngày của chính quyền Italy nhằm tìm kiếm các nạn nhân của vụ du thuyền bị chìm.

Với việc xác tàu đắm nằm ở độ sâu gần 50 mét dưới nước, thợ lặn chỉ có khoảng 12 phút để tiếp cận hiện trường và tìm kiếm trong các cabin trước khi phải ngoi lên mặt nước, khiến nỗ lực đưa cả 7 thi thể nạn nhân vào bờ của họ trở nên phức tạp hơn.

Sau khi trục vớt 6 thi thể từ xác tàu đắm trong 4 ngày qua, thi thể của Hannah Lynch là thi thể cuối cùng được chính quyền Italy tìm kiếm. Một viên chức Bộ Nội vụ Italy nói với Reuters rằng thi thể của cha cô - Mike Lynch - đã được tìm thấy và xác định danh tính vào ngày 22/8.

Du thuyền Bayesian treo cờ Anh chở 22 hành khách và thủy thủ đã bị chìm vào ngày 19/8 sau khi cột buồm - một trong những cột buồm cao nhất thế giới - bị gãy làm đôi trong một cơn lốc xoáy dữ dội. 15 người đã được cứu và 1 thi thể đã được tìm thấy vào ngày 19/8 - được cho là thi thể của đầu bếp Recaldo Thomas làm việc trên tàu.

6 người khác ban đầu được báo cáo mất tích trong vụ chìm du thuyền gồm Lynch và con gái ông; Giám đốc Morgan Stanley International Jonathan Bloomer và vợ - bà Judy Bloomer; luật sư người Mỹ nổi tiếng Chris Morvillo và vợ ông - bà Neda Morvillo.

Hannah Lynch và cha Mike Lynch (Ảnh: Sky News)

Sau khi tìm thấy thi thể của Hannah Lynch, một phát ngôn viên của gia đình Lynch cho biết họ "vô cùng đau buồn, sốc và đang được người thân, bạn bè an ủi, hỗ trợ".

Mẹ của Hannah Lynch - bà Angela Bacares - đã sống sót sau vụ chìm du thuyền và được điều trị tại một bệnh viện ở Sicily.

5 ngày sau, các nhà chức trách Italy vẫn đang nỗ lực tìm hiểu lý do tại sao du thuyền dài 56 mét này lại chìm nhanh như vậy. Đoạn phim do camera an ninh ghi lại và chưa được xác minh được công bố hôm 21/8 cho thấy khoảnh khắc lốc xoáy quét qua Sicily vào sáng sớm 19/8 đã đánh chìm con tàu.

Một nhân chứng - chủ sở hữu của một biệt thự gần đó nhìn ra nơi tàu Bayesian neo đậu - nói với hãng tin Italy ANSA: "Chỉ trong vòng 60 giây, bạn có thể thấy con tàu biến mất. Bạn có thể thấy rõ những gì đang xảy ra. Không có gì có thể làm được cho con tàu. Nó biến mất trong một thời gian rất ngắn".

Tuy nhiên, giám đốc điều hành của công ty sở hữu, nhà sản xuất tàu đã nêu chi tiết một loạt "sai phạm" có thể tránh được mà ông cho rằng có thể đã góp phần khiến con tàu bị chìm.

Giovanni Constantino - Tổng Giám đốc điều hành của The Italian Sea Group - chia sẻ với tờ báo Italy Corriere della Sera rằng với dự báo thời tiết xấu, thủy thủ đoàn của tàu phải khóa chặt thân tàu, đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sập, đồng thời tập hợp hành khách tại điểm tập trung trên du thuyền.