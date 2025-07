Mới đây, một vụ việc đáng sợ mới xảy ra ở Thái Lan đã khiến một phụ nữ bị thương nặng, thậm chí suýt mất đi tay trái. Điều đáng nói là gần đây cũng từng có những sự việc tương tự khiến dư luận đặt ra câu hỏi rằng liệu chúng là những sự vụ đơn lẻ, ngẫu nhiên hay có kẻ đang âm thầm hãm hại cộng đồng?

Ra đồng nhìn thấy chiếc radio, người phụ nữ vừa bật lên thì hét lớn rồi ngã quỵ

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra tại tỉnh Roi Et ở phía Đông Bắc Thái Lan. Theo đó, cảnh sát địa phương và các quan chức hành chính đã nhanh chóng đến hỗ trợ người phụ nữ 60 tuổi, Duenpen Phanwai, sau khi được người dân ở tiểu khu Dong Lan, huyện Mueang Roi Et báo động.

Bà Duenpen được cho là bị thương ở tay và chân trái, chảy máu nhiều. Vụ nổ xảy ra bên trong một túp lều gỗ nhỏ nằm giữa cánh đồng lúa. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy những vết máu và những mảnh vỡ còn lại của một chiếc radio bị hỏng. Nạn nhân đau đớn khóc ngất, thậm chí suýt mất đi tay trái vì áp lực của vụ nổ.

Những mảnh vỡ của chiếc radio sau khi phát nổ.

Hàng xóm cho biết hôm đó, bà Duenpen đã rời nhà như thường lệ để đi chăn gia súc. Khi nhìn thấy chiếc radio bị bỏ quên trong túp lều, bà đã bật nó lên với hy vọng được nghe nhạc trong khi làm việc. Tuy nhiên, thay vì đó, sự việc không may lại xảy ra. Chồng của bà Duenpen phát biểu với 77 Kaoded rằng ông đã nhìn thấy chiếc radio trong túp lều vài ngày trước đó nhưng không để ý. Chẳng ngờ hôm đó vợ ông lại có ý định bật nó lên và bị thương nặng vì nó.

Vụ việc xảy ra tại một túp lều trên cánh đồng lúa.

Khi điều tra chiếc radio, các nhà điều tra không phát hiện ra thiết bị phát nổ nào bên trong chiếc radio. Tuy nhiên, họ thấy rằng chiếc radio đã bị can thiệp, sửa chữa, có lẽ là để kéo dài tuổi thọ của pin. Chính vì vậy, họ tạm đưa ra suy đoán rằng chính hành vi sửa đổi chiếc máy đã khiến cho nó phát nổ. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục điều tra để tìm ra chủ nhân của chiếc radio nhằm làm rõ vụ việc.

Những vụ việc tương tự từng xảy ra gần đây tại Thái Lan

Sở dĩ cảnh sát Thái Lan muốn điều tra vụ việc này vì thời gian gần đây, liên tục xảy ra những sự việc tương tự khiến người dân sống trong lo lắng, bất an.

Cụ thể, một vụ việc mới xảy ra hôm thứ Hai, 23/6 vừa qua tại tỉnh miền Trung Lop Buri của nước này. Các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Ban Mi đã nhận được tin báo về một vụ nổ tại ngôi nhà ở quận Chon Mueang. Hai người đã bị thương, bao gồm một thanh niên 18 tuổi và bà của anh ta, 60 tuổi, được xác định là Pairin.

Bà Pairin bị thương nhẹ ở vai, cánh tay và móng chân, nhưng cháu trai của bà thì bị thương nghiêm trọng hơn. Nam thanh niên bị thương ở cánh tay, mất một số ngón tay và có nguy cơ mất thị lực. Hiện nạn nhân vẫn đang được chăm sóc đặc biệt và cần phải phẫu thuật.

Nam thanh niên bị thương nặng sau vụ việc.

Bà Pairin kể lại câu chuyện cho biết bà đã tìm thấy một chiếc máy khoan không dây bị vứt bỏ trong bãi rác và mang nó về nhà. Tò mò muốn thử dùng xem sao, bà đã bảo cháu trai lắp pin vào thiết bị. Ngay sau khi lắp pin vào thì thiết bị phát nổ, tạo ra tiếng động lớn vang vọng khắp khu phố. Nam thanh niên bị thương nặng và được hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ nổ khiến cảnh sát nghi ngờ đây là sự việc cố ý, không phải tai nạn.

Khi cảnh sát đến hiện trường, người ta thấy một vũng máu của cháu bà Pairin trên sàn nhà. Bà Pairin cho cảnh sát biết rằng một vụ việc tương tự đã xảy ra với một người dân địa phương khác chỉ vài ngày trước đó. Khi đó, một người phụ nữ đã tìm thấy một chiếc đèn đội đầu mới tinh bên lề đường nhưng chiếc đèn này đã phát nổ ngay khi bà bật lên.

Qua các vụ việc nói trên, cảnh sát Thái Lan đã khuyến cáo người dân tuyệt đối không chạm vào hoặc đem các vật lạ, đặc biệt là thiết bị điện tử ở bên ngoài đem về nhà để tránh gặp phải những rủi ro không đáng có.

(Theo The Thaiger)