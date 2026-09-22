Bên trong "Khu lừa đảo điện tử Số 8" ở Campuchia: Như 1 thành phố thu nhỏ chứa được 20.000 người, ngập tràn những khung cảnh kỳ lạ

Ngoài các dãy nhà quy mô lớn, nơi đây còn xây dựng cả hồ nhân tạo, nhà hàng, cửa hàng thương mại và các tiện ích sinh hoạt hoàn chỉnh khác.

Chính quyền Campuchia ngày 21/9 đã dẫn dắt lực lượng truyền thông vào thực địa khu vực "Khu lừa đảo điện tử Số 8" tại tỉnh Prey Veng. Tờ Cambo Reports (Tờ báo tiếng Trung tại Campuchia) đã trực tiếp chứng kiến quy mô khổng lồ bên trong, nơi các tòa nhà lớn nằm san sát nhau, tích hợp đầy đủ các tiện ích văn phòng, chỗ ở, nhà hàng... chẳng khác nào một "thành phố trong thành phố" hoàn toàn khép kín.

Giống như một thành phố thu nhỏ: Chứa được 20.000 người, có cả nhà hàng và hồ nhân tạo

Theo tờ Cambo Reports, Khu Số 8 còn có tên gọi khác là Khu thương mại Meun Chey hoặc Legend Park, nằm ở huyện Kanchriech, tỉnh Prey Veng, rộng khoảng 120 ha. Khu vực này bắt đầu được xây dựng từ năm 2023 và đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, đóng cửa vào tháng 2 năm nay.

Quy mô của khu này có thể chứa khoảng 20.000 người, giống như một thành phố thu nhỏ. Ngoài các dãy nhà quy mô lớn, nơi đây còn xây dựng cả hồ nhân tạo, nhà hàng, cửa hàng thương mại và các tiện ích sinh hoạt hoàn chỉnh khác.

Nơi đây giống như 1 thành phố thu nhỏ

Để tăng cường quản lý nhân sự, một số khu vực được lắp đặt lượng lớn cổng kiểm soát ra vào, các tuyến đường và khu vực công cộng trong khuôn viên cũng được phủ kín hệ thống giám sát. Nhờ việc tập trung cao độ các cơ sở văn phòng, nhà ở, dịch vụ ăn uống, thương mại và mạng lưới thông tin, nhân viên làm việc và sinh sống tại đây gần như không cần bước chân ra ngoài, tạo thành một hệ thống vận hành khép kín hoàn toàn.

Bên trong một số tòa nhà vẫn còn lại lượng lớn bàn ghế văn phòng, màn hình máy tính và các thiết bị khác, đồng thời có phòng máy chủ lớn với mạng lưới cáp quang và dây mạng chằng chịt trong các tủ.

Trên tường văn phòng không chỉ treo các "túi đựng điện thoại" có đánh số (trong đó một số túi dán nhãn tên bằng tiếng Trung), mà còn xuất hiện các khẩu hiệu tiếng Trung như "Xin đừng giả vờ nỗ lực, vì kết quả sẽ không diễn kịch cùng bạn". Ngoài ra, tại một phòng khác cũng ghi nhận dòng chữ và logo của "Cục Dịch vụ Thương mại thuộc Lực lượng Cảnh sát Singapore".

Cảnh ngổn ngang bên trong các tòa nhà

Một số tòa nhà vẫn chưa hoàn thiện, có liên quan đến Tập đoàn Prince

Toàn bộ khu vực hiện lên khá trống trải, nhiều văn phòng và tiện ích công cộng không có người sử dụng, đồ đạc vứt ngổn ngang ở nhiều nơi. Tại hiện trường cũng có thể thấy một số công trình vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn, vật liệu xây dựng như gạch ốp lát chất đống khắp nơi.

Ghi nhận qua điều tra, Khu Số 8 do Công ty Legend Innovation vận hành, công ty này có mối liên hệ với Tập đoàn Prince (Prince Group). Địa chỉ đăng ký, dịch vụ thanh toán và dịch vụ chuyển phát/logistics của khu vực này cũng được phát hiện có liên quan đến Tập đoàn Huiwang (Huiwang Group).

Nguồn: ETtoday