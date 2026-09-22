Siêu sân vận động hơn 100.000 chỗ, lớn gấp 2,5 lần sân Mỹ Đình: ngốn tới 1.680 tấn thép và 17.230 m3 bê tông, vốn đầu tư 3.700 tỷ đồng

Đây là sân vận động sẽ chứng kiến lần cuối Lionel Messi khoác áo đội tuyển quốc gia.

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Sân vận động Monumental, sân nhà của CLB River Plate và đội tuyển Argentina, đang được mở rộng sức chứa lên khoảng 101.000 chỗ. Công trình dự kiến hoàn thành năm 2029 nhằm phục vụ cho Wold Cup 2030.

Sân vận động Monumental, có tên chính thức là Mâs Monumental, nằm tại thủ đô Buenos Aires, Argentina. Đây là sân nhà của CLB River Plate và từng đăng cai trận chung kết World Cup 1978, nơi đội tuyển Argentina đánh bại Hà Lan với tỷ số 3-1 sau hiệp phụ để giành chức vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử.

Hiện sân có sức chứa hơn 85.000 người. Sau khi hoàn thành dự án nâng cấp, con số này dự kiến tăng lên khoảng 101.000 chỗ, tương đương khoảng 2,5 lần sức chứa của sân vận động Mỹ Đình tại Việt Nam.

Dự án mở rộng được River Plate lên kế hoạch từ năm 2020, với mục tiêu tăng sức chứa, cải thiện trải nghiệm khán giả và nâng cao khả năng tổ chức các sự kiện thể thao, âm nhạc quy mô lớn.

Đáng chú ý, Monumental cũng sẽ là nơi Lionel Messi có lần xuất hiện cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina. Theo thông tin được Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) công bố, Messi được triệu tập cho trận giao hữu gặp Benin ngày 6/10/2026 tại sân Monumental. Đây được xác định là trận đấu chia tay của ngôi sao 39 tuổi sau khi anh quyết định kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Một trong những hạng mục đáng chú ý của dự án cải tạo là việc xây dựng thêm tầng khán đài thứ năm, kết hợp với hệ thống mái che bao phủ toàn bộ sân. Thiết kế này được thực hiện với sự tham gia của SBP, công ty kỹ thuật và thiết kế của Đức, từng góp mặt trong một số dự án sân vận động lớn như Tottenham Hotspur Stadium, Allianz Arena, Maracanã và Santiago Bernabéu.

Theo kế hoạch, công trình sử dụng hơn 1.680 tấn thép và khoảng 17.230 m³ bê tông. Hệ thống mái mới được kỳ vọng cải thiện chất lượng âm thanh trong sân, giảm chi phí bảo trì và mở rộng khả năng tổ chức các buổi hòa nhạc, sự kiện thương mại.

Sân vận động cũng sẽ được lắp đặt hai màn hình LED kích thước lớn, mỗi màn hình rộng khoảng 25m và cao 8m, đặt tại khu vực Sivori và Centenario. Ngoài ra, hệ thống dải màn hình LED dài khoảng 488m chạy quanh sân vẫn được duy trì trong quá trình thi công.

Tổng vốn đầu tư khoảng 145 triệu USD (tương đương 3.700 tỷ đồng), được huy động từ các khoản vay quốc tế và hợp đồng nhượng quyền tên sân. Trong năm 2026, River Plate ký các thỏa thuận với IDB Invest và Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh và Caribe (CAF).

Các khoản vay có thời hạn 10 năm, trong đó có 3 năm ân hạn. Nguồn tiền hoàn trả dự kiến đến từ doanh thu bán vé, các hợp đồng thương mại, hoạt động tổ chức hòa nhạc và quyền đặt tên sân vận động.

Một số thông tin khác cho rằng tổng vốn đầu tư cho dự án có thể lên tới khoảng 145 triệu USD, bao gồm nguồn vốn vay quốc tế và các thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa hạn mức tài trợ được phê duyệt và tổng chi phí cuối cùng của toàn bộ dự án.

Ngoài vai trò là sân nhà của River Plate, Monumental còn gắn liền với lịch sử bóng đá Argentina. CLB River Plate được thành lập năm 1901, sở hữu nhiều danh hiệu quốc nội và quốc tế, đồng thời từng đào tạo nhiều cầu thủ nổi tiếng như Alfredo Di Stéfano, Ariel Ortega, Gonzalo Higuaín, Julián Álvarez và Enzo Fernández.

Sân vận động từng chứng kiến khoảnh khắc Argentina lần đầu vô địch World Cup vào năm 1978. Gần 5 thập kỷ sau, Monumental tiếp tục trở thành địa điểm quan trọng với bóng đá nước này khi được chọn làm nơi Messi nói lời chia tay đội tuyển.

Việc nâng cấp Monumental được kỳ vọng giúp công trình tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong đời sống thể thao, văn hóa và giải trí của Argentina, đồng thời đáp ứng nhu cầu tổ chức các trận đấu và sự kiện có quy mô ngày càng lớn.