Siêu sân vận động 90.000 chỗ, lớn gấp 2 lần sân Mỹ Đình: ngốn tới 23.000 tấn thép và 90.000 m3 bê tông, vốn đầu tư 27.500 tỷ đồng

Đây là sân vận động được ví là 'thánh đường của bóng đá' thế giới.

Sân vận động Wembley tại London, Anh, là sân vận động có sức chứa lớn nhất Vương quốc Anh, với khả năng đón khoảng 90.000 khán giả. Công trình nổi bật với mái vòm thép cao 134 m, được xem là một trong những kết cấu mái nhịp tự do lớn nhất thế giới trong lĩnh vực kiến trúc thể thao.

Mái vòm có chiều dài khoảng 315 m, vừa đóng vai trò biểu tượng kiến trúc, vừa đảm nhiệm chức năng nâng đỡ phần lớn hệ thống mái sân vận động. Kết cấu này giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng các cột trụ bên trong, qua đó hạn chế vật cản tầm nhìn của khán giả trên khán đài. Với chiều cao nổi bật, vòm thép Wembley có thể được quan sát từ nhiều khu vực khác nhau ở London.

Sân vận động hiện tại được xây dựng trên nền Wembley cũ, giữ vai trò sân nhà của đội tuyển bóng đá quốc gia Anh. Công trình mới hoàn thành vào năm 2007, sau khoảng 4 năm thi công, với tổng chi phí xây dựng được nêu ở mức 789 triệu bảng Anh, khoảng 27.500 tỷ đồng.

Wembley mới được thiết kế theo hình bát, với cách bố trí khán đài nhằm bảo đảm tầm nhìn cho người hâm mộ từ nhiều vị trí. Để xây dựng công trình, các nhà thầu đã sử dụng khoảng 23.000 tấn thép và 90.000 m³ bê tông.

Phần móng sân vận động gồm khoảng 4.000 cọc, có độ sâu lên tới 35 m nhằm bảo đảm độ ổn định cho toàn bộ kết cấu. Tổng diện tích mái che đạt khoảng 40.000 m², trong đó phần mái trượt có diện tích khoảng 13.722 m².

Sân có kích thước 105 × 68 m, đáp ứng tiêu chuẩn sân vận động cấp độ 4 của UEFA. Công trình cũng được trang bị 2.618 nhà vệ sinh và hệ thống thang cuốn có tổng chiều dài khoảng 400 m để phục vụ lượng lớn khán giả trong các sự kiện.

Mặt cỏ Wembley từng gặp phải những ý kiến phàn nàn về khả năng chịu tải và chất lượng sau các sự kiện lớn. Từ năm 2010, sân chuyển sang sử dụng công nghệ cỏ lai Desso GrassMaster, kết hợp cỏ tự nhiên với sợi tổng hợp nhằm tăng độ bền. Đến năm 2023, ban quản lý tiếp tục nâng cấp lên hệ thống cỏ thay nhanh, cho phép thay thế mặt sân trong thời gian ngắn giữa các sự kiện.

Lịch sử Wembley bắt đầu từ năm 1923, khi sân vận động cũ được khánh thành để tổ chức trận chung kết FA Cup. Trong nhiều thập kỷ, địa điểm này trở thành sân khấu quan trọng của bóng đá Anh, gắn liền với các trận đấu lớn và những sự kiện thể thao mang tính biểu tượng.

Wembley hiện không thuộc sở hữu của một câu lạc bộ bóng đá cụ thể. Sân được sử dụng để tổ chức các trận chung kết do Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) quản lý, đồng thời là địa điểm diễn ra những trận đấu quốc tế, các sự kiện quyền anh và các buổi hòa nhạc quy mô lớn.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử sân Wembley là chức vô địch World Cup năm 1966 của đội tuyển Anh, diễn ra tại sân vận động cũ. Sau khi được tái thiết, Wembley tiếp tục duy trì vai trò trung tâm của bóng đá quốc gia.

Bên cạnh chức năng che phủ và nâng đỡ mái, vòm thép của Wembley còn tạo nên dấu ấn thị giác đặc trưng cho đường chân trời London. Hệ thống chiếu sáng có thể thay đổi màu sắc, được sử dụng trong các sự kiện thể thao và những chiến dịch xã hội.

Sự kết hợp giữa sức chứa 90.000 người, kết cấu mái nhịp lớn và hệ thống vận hành phục vụ các sự kiện quy mô lớn giúp Wembley trở thành một trong những công trình thể thao nổi bật của Anh. Sân vận động không chỉ đáp ứng nhu cầu thi đấu mà còn đóng vai trò là địa điểm văn hóa, giải trí và điểm đến kiến trúc của London.