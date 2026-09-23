Bé gái 5 tuổi tử vong thương tâm vì bị người thân ném xuống sông

Vụ việc xảy ra tại Malaysia khiến gia đình nạn nhân đau đớn khôn nguôi.

Mới đây, cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) đã bắt giữ một người đàn ông địa phương 37 tuổi vì nghi ngờ ném cô cháu gái 5 tuổi của mình xuống sông ở bang Johor, khiến bé tử vong thương tâm.

Theo Trưởng cảnh sát quận Kota Tinggi, ông Yusof Othman, cảnh sát đã nhận được tin báo vào ngày thứ Hai, 21 tháng 9 vừa qua sau khi nghi phạm có hành vi hung hăng, cầm theo dao rựa và đuổi theo người cha 40 tuổi của nạn nhân trước khi ném bé gái xuống sông.

Ông Yusof Othman cho biết vụ việc xảy ra tại Kampung Padang, Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor.

Một cuộc giằng co đã xảy ra trong quá trình bắt giữ khiến một sĩ quan cảnh sát bị thương. Tuy nhiên, nghi phạm cuối cùng đã bị bắt giữ thành công.

Một nhân viên y tế có mặt tại hiện trường sau đó đã xác nhận cô bé đã tử vong. Thi thể nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Kota Tinggi trước khi được chuyển đến Khoa Pháp y của Bệnh viện Pasir Gudang trong ngày thứ Ba (22 tháng 9) để khám nghiệm tử thi.

"Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra; nghi phạm được cho là có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

"Vụ án đang được điều tra theo Điều 302 của Bộ luật Hình sự Malaysia; tội danh này có mức án tử hình hoặc phạt tù từ 30 đến 40 năm nếu bị kết án," thông báo cho biết.

Sau vụ việc, ông Muszaidi Makmor - nghị sĩ đại diện khu vực Sedili - đã chia sẻ trên Facebook rằng nghi phạm được cho là có vấn đề về tâm thần và đã có hành động bất ngờ.

Ông Muszaidi, người đã đến thăm cha của nạn nhân tại Phòng khám Y tế Tanjung Sedili, cũng gửi lời chia buồn tới gia đình và hy vọng họ sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

"Cầu mong gia đình có đủ sức mạnh để vượt qua thử thách vô cùng gian nan này," ông nói.

(Theo World Of Buzz)