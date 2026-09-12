Video sốc: Khoảnh khắc ngôi đền thiêng 175 năm tuổi sụp đổ xuống sông

Người dân địa phương được cho là đã sử dụng bao cát để phòng thủ nhưng cuối cùng không thành công.

Một ngôi đền thần Shiva 175 tuổi ở Ấn Độ đã rơi xuống sông Hằng vào ngày 6/9 do tình trạng lũ lụt và xói mòn bờ sông ngày càng trầm trọng trong khu vực. Theo đoạn video ghi lại thời điểm xảy ra sự việc, toàn bộ tòa nhà lúc đó nghiêng rõ rệt và chìm hẳn xuống dòng nước.

Ngôi đền 175 năm tuổi chìm xuống sông Hằng

Theo các trang The Times of India, Channel NewsAsia và các hãng tin khác, ngôi đền này nằm tại Muniramtola thuộc Latuah. Alok Mandal. Một giáo viên hơn 50 tuổi ở địa phương cho biết khi ông còn nhỏ, khoảng cách từ dòng sông đến ngôi đền gần tới 15 km và khu chợ bao quanh ngôi đền từng thu hút rất đông người qua lại.

Người dân bất lực đứng nhìn ngôi đền chìm xuống sông

Đến năm ngoái, ngôi đền đối mặt với tình trạng xói mòn bờ sông và từng thực hiện các biện pháp bảo vệ tạm thời để giúp ngôi đền tiếp tục đứng vững. Người dân địa phương được cho là đã sử dụng bao cát để phòng thủ nhưng cuối cùng không thành công. Khi mực nước dâng cao, bờ sông đã bị xói mòn diện tích lớn vào ngày 5/9 và sụp đổ xuống sông vào ngày 6/9.

Nguồn: The Times of India