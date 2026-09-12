Láng giềng Việt Nam phát hiện 16 mỏ vàng, 11 mỏ quặng sắt và hơn 200 mỏ dầu khí trữ lượng khủng

Đây là một phần trong kết quả thăm dò dầu khí 5 năm qua tại quốc gia châu Á này.

Trung Quốc đã phát hiện thêm 200 mỏ khoáng sản phi dầu khí trong năm 2025, trong bối cảnh nước này tiếp tục tăng đầu tư cho hoạt động thăm dò nhằm củng cố nguồn cung các loại tài nguyên chiến lược.

Theo Báo cáo Tài nguyên Khoáng sản Trung Quốc năm 2026 do Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố tại Hội nghị và Triển lãm Khai mỏ Trung Quốc ở Thiên Tân, trong số 200 mỏ mới có 63 mỏ quy mô lớn, 57 mỏ quy mô trung bình và 80 mỏ quy mô nhỏ.

Vàng đứng đầu về số lượng phát hiện mới với 16 mỏ, tiếp đến là quặng sắt với 11 mỏ và than đá với 9 mỏ. Mangan và lithium cùng ghi nhận 8 mỏ mới.

Hoạt động thăm dò địa chất của Trung Quốc đã tăng năm thứ năm liên tiếp trong năm 2025. Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021 đến 2025), nước này phát hiện thêm 398 mỏ khoáng sản chiến lược quy mô vừa và lớn. Trong đó có 225 mỏ dầu khí, trong đó có 13 mỏ dầu với tổng trữ lượng vượt 100 triệu tấn và 26 mỏ khí có tổng trữ lượng trên 100 tỷ m³.

Đến cuối năm 2025, Trung Quốc đứng đầu thế giới về trữ lượng của 14 loại khoáng sản, trong đó có đất hiếm, vonfram, thiếc và molypden. Nước này cũng nằm trong nhóm 4 quốc gia có trữ lượng lớn nhất thế giới đối với 9 loại khoáng sản khác, gồm than đá, quặng sắt, mangan và titan.

Song song với mở rộng thăm dò, nguồn cung các sản phẩm khoáng sản chủ chốt của Trung Quốc tiếp tục được duy trì trong năm 2025.

Sản lượng than đạt 4,85 tỷ tấn, tăng 1,4% so với năm trước. Sản lượng dầu thô tăng 1,5%, lên 216 triệu tấn, đánh dấu năm tăng trưởng thứ bảy liên tiếp.

Đáng chú ý, sản lượng khí đốt tự nhiên tăng 6,3%, đạt 262,06 tỷ m³. Theo báo cáo, đây là năm thứ chín liên tiếp sản lượng khí đốt của Trung Quốc tăng hơn 10 tỷ m³.

Sản lượng 10 kim loại màu chính đạt tổng cộng 81,75 triệu tấn, tăng 3,9%. Trong khi đó, sản lượng quặng phosphat tăng mạnh 11,5%, lên khoảng 120 triệu tấn.

Báo cáo cho biết Trung Quốc đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thăm dò và khai thác tài nguyên. Những tiến bộ được ghi nhận trong công nghệ, thiết bị thăm dò, thăm dò khoáng sản ở độ sâu lớn, đánh giá tài nguyên quốc gia và nghiên cứu sinh khoáng.

Trong năm qua, Trung Quốc đã ban hành 4 tiêu chuẩn quốc gia và 55 tiêu chuẩn ngành liên quan đến lĩnh vực này.

Bên cạnh khai thác các nguồn tài nguyên mới, nước này cũng tăng cường phục hồi các khu vực mỏ đã bỏ hoang. Trong 5 năm qua, tổng cộng 223.000 ha đất tại các khu mỏ cũ đã được phục hồi, vượt 19,6% mục tiêu đề ra.

Riêng năm 2025, chính quyền trung ương Trung Quốc phân bổ 5,15 tỷ NDT tương đương khoảng 767 triệu USD, cho hoạt động phục hồi sinh thái tại các khu mỏ bỏ hoang.

Những kết quả trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục củng cố chính sách bảo đảm an ninh tài nguyên. Năm 2025, nước này ban hành Luật Tài nguyên Khoáng sản sửa đổi cùng các quy định thực thi, hướng tới tăng cường an ninh tài nguyên, sử dụng hợp lý khoáng sản, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ thể khai thác và thúc đẩy ngành khai khoáng phát triển theo hướng chất lượng cao.

Theo China Daily