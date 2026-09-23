Indonesia: Cặp đôi bị phạt đánh 100 roi trước đám đông vì ngoại tình

Một cặp đôi tại Banda Aceh, Indonesia, mỗi người bị phạt 100 roi sau khi bị Tòa án Sharia kết tội ngoại tình. Hình phạt được thực hiện công khai, trong đó người phụ nữ nhiều lần đưa tay cầu xin trước khi khuỵu xuống và được các quan chức hỗ trợ.

Ngày 17/9, một cặp đôi tại Banda Aceh, thủ phủ tỉnh Aceh, Indonesia, đã phải chịu hình phạt đánh roi công khai sau khi bị kết tội ngoại tình. Mỗi người nhận 100 roi theo phán quyết của Tòa án Sharia Banda Aceh.

Theo Daily Mail, bản án được tuyên từ tháng trước. Hình phạt sau đó được thực hiện tại Taman Sari, Banda Aceh, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy người phụ nữ nhăn mặt vì đau đớn trong quá trình chịu hình phạt. Có thời điểm, cô đưa tay lên như cầu xin được dừng lại (Ảnh: dailymail)

Sau khi nhận đủ 100 roi, người phụ nữ khuỵu xuống và được các quan chức hỗ trợ đứng dậy (Ảnh: dailymail)

Người đàn ông cũng phải chịu 100 roi. Quá trình thực hiện hình phạt đối với người này từng được tạm dừng sau 60 roi do lo ngại về sức khỏe.

Người đàn ông nhăn nhó vì đau đớn khi chịu hình phạt đánh roi công khai tại Banda Aceh, Indonesia (Ảnh: dailymail)

Ông Darma Mustika, Trưởng bộ phận Tội phạm tổng hợp thuộc Văn phòng Công tố quận Banda Aceh, cho biết người đàn ông có thể không đủ sức tiếp tục nên các quan chức cho phép anh ta nghỉ trước khi thực hiện phần hình phạt còn lại. Sau thời gian nghỉ, việc đánh roi được tiếp tục cho đến khi người này nhận đủ 100 roi theo bản án.

Hình phạt đánh roi được thực hiện công khai trước sự chứng kiến của nhiều người tại Banda Aceh, Indonesia (Ảnh: reuters)

Cặp đôi nằm trong số 10 người bị đánh roi tại Banda Aceh hôm 17/9. Tám người còn lại, gồm cả nam và nữ, bị phạt từ 16 đến 21 roi sau khi bị kết tội tụ tập tại một bữa tiệc sinh nhật và vi phạm các quy định của luật Sharia tại địa phương.

Aceh là tỉnh duy nhất tại Indonesia được trao quyền áp dụng luật Sharia ở phạm vi rộng. Đây là khu vực có hệ thống quy định riêng đối với một số hành vi xã hội và quan hệ giữa nam và nữ. Tại Aceh, đánh roi công khai được áp dụng như một hình thức xử phạt đối với một số hành vi bị coi là vi phạm luật Sharia, trong đó có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, cờ bạc và sử dụng rượu.

Các hình phạt thường được thực hiện tại những địa điểm công cộng như quảng trường hoặc khu vực gần nhà thờ Hồi giáo. Người dân có thể chứng kiến quá trình thi hành án. Hình thức xử phạt này từ lâu gây tranh luận tại Indonesia cũng như trên phạm vi quốc tế. Các quan chức Aceh cho rằng việc thực thi luật Sharia và các hình phạt liên quan có vai trò răn đe, đồng thời là một phần trong hệ thống pháp luật đặc thù của tỉnh.

Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền quốc tế nhiều lần phản đối hình phạt đánh roi công khai tại Aceh. Amnesty International và Human Rights Watch cho rằng hình thức xử phạt này không phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.

Amnesty International từng nhận định việc đánh roi có thể cấu thành hình thức đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, đồng thời cho rằng Indonesia cần bảo đảm hệ thống pháp luật và thực thi pháp luật phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế về quyền con người.

Những tranh luận này tiếp tục xuất hiện sau một vụ việc khác tại Aceh hồi tháng trước. Một phụ nữ trở thành trường hợp đầu tiên bị đánh roi công khai vì hành vi được cơ quan chức năng địa phương xác định là "khiếm nhã trực tiếp với một người đàn ông trên mạng xã hội". Vụ việc liên quan đến một buổi livestream trên TikTok, trong đó người phụ nữ và bạn trai bị cáo buộc có hành vi hôn nhau. Người phụ nữ sau đó bị phạt roi và được đưa đi cấp cứu sau khi bất tỉnh. Bạn trai của cô cũng bị xử phạt.

Việc các vụ án liên quan đến hành vi trên mạng xã hội được đưa vào phạm vi xử lý theo luật Sharia cho thấy các quy định đặc thù tại Aceh không chỉ áp dụng với hành vi diễn ra trực tiếp mà còn có thể liên quan đến một số hành vi thể hiện trên không gian mạng.

Vụ việc ngày 17/9 một lần nữa thu hút sự chú ý tới hệ thống hình phạt đặc thù tại Aceh, nơi luật Sharia được áp dụng song song với hệ thống pháp luật quốc gia của Indonesia.

Nguồn: dailymail, reuters