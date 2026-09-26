4 con cá sấu xổng chuồng trong lũ lụt thảm hoạ ở Thái Lan, người dân lo lắng trèo lên cây vì sợ hãi

Nhiều người dân phải tháo chạy và một số người phải trèo lên cây để đảm bảo an toàn.

4 con cá sấu, mỗi con dài khoảng 2 mét, được báo cáo là đã trốn thoát tại tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan đang bị ngập lụt, khiến nhiều người dân phải tháo chạy và một số người phải trèo lên cây để đảm bảo an toàn.

Người dân cho biết đã nhìn thấy những con cá sấu này ở gần Trang trại Golden Place Nava thuộc huyện Khao Chakan. Các cơ quan chức năng đang phối hợp ứng phó và khuyến cáo người dân không lội xuống nước, không tiếp cận hoặc cố gắng bắt giữ các con vật này.

Cảnh cá sấu xổng chuồng được chụp lại

Nhiều tuyến đường quốc lộ tại Sa Kaeo cũng đang bị ngập lụt nghiêm trọng, trong đó có một số đoạn xe xích hoàn toàn không thể lưu thông. Người điều khiển phương tiện được khuyên nên tránh các tuyến đường bị ngập và tuân thủ các hướng dẫn từ chính quyền.

Nhiều vùng miền Thái Lan đang bị ngập lụt

Tỉnh Sa Kaeo đã trải qua lũ lụt ảnh hưởng đến 7 huyện, 22 xã và 2 khu dân cư thuộc các khu vực đô thị. Trong khi đó, mực nước các hồ chứa tiếp tục dâng cao, đạt 65,27%, và đang được theo dõi sát sao tại hồ chứa Phra Sateng vì có nguy cơ vượt quá dung tích.

Sau cảnh báo từ Cục Khí tượng về mưa lớn đến rất lớn trên khắp các vùng miền của Thái Lan, đặc biệt là khu vực phía Đông, những trận mưa lớn như lũ lụt gần đây đã khiến hệ thống thoát nước bị quá tải, dẫn đến ngập lụt ở nhiều tỉnh và gây thiệt hại trên diện rộng cho các khu dân cư. Thủ đô Bangkok đã ban bố tình trạng thảm hoạ vì mưa lớn gây ngập lụt nhiều ngày

Nguồn: Khaosod