Trở về nhà sau khi lũ rút, chứng kiến cảnh tượng kinh hãi khi mở cửa phòng tắm

Sự việc nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội.

Một phụ nữ ở bang New South Wales, Australia, đã vô cùng kinh hãi khi trở về nhà sau đợt sơ tán vì lũ lụt khi phát hiện khoảng 40 con ếch trong bồn cầu nhà mình.

Sau khi được phép trở về nhà, người phụ nữ bước vào phòng tắm và bắt gặp cảnh tượng khó tin. Hàng chục con ếch xanh phủ kín miệng bồn cầu, thậm chí một số con còn ẩn phía sau nắp bồn cầu đang dựng lên.

Con gái của chủ nhà đã chụp lại hình ảnh và đăng lên mạng xã hội. Bức ảnh nhanh chóng thu hút khoảng 10.000 lượt xem cùng hơn 100 bình luận.

Theo bài đăng, những con ếch xuất hiện trong nhà sau khi khu vực này hứng chịu lũ lụt. Một người dùng mạng cho rằng nước từ con suối hoặc ao gần đó có thể đã dâng cao, tràn vào hệ thống thoát nước và đẩy ngược nước cùng những con ếch vào đường ống của ngôi nhà.

Hình ảnh hàng chục con ếch chen chúc trong bồn cầu khiến nhiều người dùng mạng không khỏi rùng mình. Một người cho biết mình mắc chứng sợ ếch nghiêm trọng, đồng thời nói rằng nếu gặp cảnh tượng tương tự, anh sẽ vô cùng hoảng loạn.

Sự việc xảy ra sau đợt lũ lụt và cho thấy động vật có thể tìm đến những nơi bất ngờ để tránh dòng nước dâng cao.

Theo Express UK