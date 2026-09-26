Dịch vụ trị hóc xương cá 24/7 tại Trung Quốc: Cứu đúng một "nỗi đau", trở thành hiện tượng kinh doanh y tế

Nếu nửa đêm đi ăn lẩu cá cay và vô tình bị hóc một mảnh xương dăm nhọn hoắt, bạn sẽ làm gì? Nuốt một miếng cơm to theo mẹo dân gian hay bấm bụng chịu đau chờ đến sáng hôm sau vào viện?

Tại các đô thị lớn của Trung Quốc, người dân giờ đây có một lựa chọn khác: đến thẳng "Phòng khám gắp xương cá 24 giờ" (24-hour Fish Bone Clinic). Mô hình thoạt nghe như một cái tên giật gân làm màu trên mạng xã hội này thực tế lại là một case study mẫu mực về tư duy dịch vụ, phân luồng sản phẩm và tối ưu hóa vận hành của các bệnh viện lớn.

Chiêu bài tái định vị dịch vụ của các bệnh viện lớn

Cần làm rõ ngay, đây không phải là những cơ sở y tế tư nhân nhỏ lẻ tự phát ngoài phố, bởi chi phí đầu tư máy nội soi mềm, phòng vô trùng và xử lý biến chứng thủng thực quản không thể trang trải chỉ bằng vài ca gắp xương lắt nhắt. Bản chất của hiện tượng này là chiến lược phân khúc dịch vụ của Khoa Tai Mũi Họng trực thuộc các bệnh viện đa khoa lớn tại Nam Kinh, Trùng Khánh, Vũ Hán, Hàng Châu hay Thượng Hải.

Thay vì bắt người bệnh phải xếp hàng chờ đợi tại khoa Cấp cứu tổng hợp vào ban đêm, các bệnh viện này tách riêng một bàn khám chuyên trách, gắn bảng hiệu trực diện: "Phòng khám xương cá 24h".

Theo điều tra thực tế của tờ Upstream News, quy trình tiếp đón tại đây được tinh gọn tối đa. Bệnh nhân không cần lòng vòng qua nhiều khâu đăng ký rườm rà. Bác sĩ trực sẵn sàng với hệ thống đèn soi, gương vòm họng và máy nội soi mềm. Những ca mắc ở vị trí nông như amidan hay thành họng được xử lý bằng kẹp chuyên dụng chỉ trong 2 đến 10 phút.

Báo cáo từ tờ The Paper chỉ ra con số ấn tượng: Bệnh viện BenQ Nam Kinh từ khi triển khai biển hiệu này năm 2019 đã xử lý lũy kế hàng vạn lượt người bệnh. Tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu, các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng cũng ghi nhận con số lũy kế hơn 30.000 ca gắp dị vật xương cá trong nhiều năm qua. Trung bình mỗi đêm, một phòng khám tiếp nhận từ 10 đến 20 bệnh nhân, cao điểm dịp lễ tết hay mùa ăn lẩu cuối năm có thể lên đến 30 đến 40 ca.

Không phải "mỏ vàng viện phí", mà là phễu khách hàng thông minh

Nhiều người lầm tưởng đây là dịch vụ kinh doanh siêu lợi nhuận. Tuy nhiên, theo biểu phí quy định y tế công lập tại Trung Quốc, một ca gắp xương đơn giản ở họng chỉ tốn từ 20 đến 50 nhân dân tệ (khoảng 70.000 đến 175.000 đồng), mức giá viện phí căn bản chỉ đủ bù đắp vật tư tiêu hao và khấu hao thiết bị. Với những ca xương nằm sâu ở hạ họng cần nội soi mềm, chi phí dao động khoảng 150 đến 300 nhân dân tệ.

Vậy tại sao các bệnh viện lại dồn nguồn lực để duy trì một phòng khám 24/7 chỉ để làm việc vụn vặt này? Câu trả lời nằm ở bài toán quản trị vận hành và xây dựng thương hiệu.

Thứ nhất là giải tỏa điểm nghẽn cho khoa Cấp cứu (Emergency Triage). Theo nguyên tắc y khoa, hóc xương cá không đe dọa tính mạng ngay tức khắc, nên luôn bị xếp ở mức ưu tiên thấp nhất sau các ca đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay chấn thương tai nạn. Hậu quả là người bị hóc xương phải ngồi ôm cổ họng đau buốt chờ suốt 2 đến 3 tiếng, sinh ra ức chế và phàn nàn về dịch vụ. Tách riêng một luồng xử lý giúp giải phóng các bác sĩ cấp cứu đa khoa để họ tập trung vào những ca thập tử nhất sinh, vốn đòi hỏi chuyên môn cao và đem lại giá trị điều trị lớn hơn.

Thứ hai là nghệ thuật làm phễu đón khách (Lead Generation). Khách hàng tìm đến lúc nửa đêm vì một chiếc xương cá sẽ được trải nghiệm tốc độ xử lý nhanh gọn, tận tình và chuyên nghiệp. Trong kinh doanh dịch vụ, đây là điểm chạm thương hiệu vô giá. Khi đã có ấn tượng tốt và sự tin tưởng, chính những khách hàng này sẽ quay lại bệnh viện để sử dụng các gói dịch vụ kiểm tra sức khỏe, điều trị chuyên sâu giá trị cao trong tương lai.

Thứ ba là sức mạnh của ngôn ngữ người dùng. Người đang hoảng loạn vì hóc xương lúc 1h sáng sẽ không tìm kiếm cụm từ mang tính học thuật như "Khám nội soi chẩn đoán dị vật đường tiêu hóa trên". Họ cần thấy ngay chữ "Gắp xương cá 24h". Bệnh viện nào nói đúng ngôn ngữ khách hàng, bệnh viện đó hút trọn lưu lượng tìm kiếm.

Dấu hỏi về an toàn và làn sóng tranh luận

Dù nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người tiêu dùng, mô hình này từng tạo ra tranh cãi trong chính giới y khoa Trung Quốc.

Một bộ phận nhân viên y tế cho rằng đây là chiêu trò marketing bệnh viện nhằm kiếm view, bởi bản chất vẫn là các bác sĩ trực Tai Mũi Họng phụ trách, chỉ khác ở việc treo thêm một tấm biển giật gân.

Bên cạnh đó, các chuyên gia y tế trên tờ The Paper cũng đưa ra lời cảnh báo: Tên gọi "phòng khám xương cá" dễ tạo tâm lý chủ quan rằng hóc xương chỉ là chuyện vặt 2 phút là xong. Trên thực tế, có những mảnh xương cá sắc nhọn chọc sâu làm thủng thực quản, gây áp-xe trung thất hoặc cắm vào động mạch chủ cổ, đòi hỏi phải chụp CT, gây mê toàn thân và phẫu thuật mở lồng ngực khẩn cấp. Nếu người bệnh chỉ coi đây là một dịch vụ nhanh gọn ngoài luồng mà chậm trễ khai báo tiền sử hoặc tự ý nuốt cơm, nuốt giấm trước khi đến viện, rủi ro biến chứng nguy hiểm tính mạng vẫn hiện hữu.

Từ một cái gai nhỏ mắc trong cổ họng cho đến một dịch vụ chuyên biệt mở xuyên đêm, các bệnh viện tại Trung Quốc đã chứng minh một chân lý kinh doanh kinh điển: Ngay cả trong môi trường truyền thống và khắt khe nhất như y tế công lập, chỉ cần chịu hạ mình thấu hiểu "nỗi đau" cụ thể của khách hàng và tinh chỉnh quy trình vận hành, người làm dịch vụ sẽ luôn tìm ra lối đi đột phá.