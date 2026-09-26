Bangkok tuyên bố tình trạng thảm hoạ: Cảnh tượng không tưởng ở thủ đô Thái Lan những ngày qua

48 giờ mưa lớn liên tục làm hệ thống kênh rạch quá tải, các tuyến đường bị ngập chìm và người dân phải lội trong dòng nước cao đến đầu gối.

Chính quyền Bangkok đã tuyên bố thảm họa lũ lụt trên toàn thủ đô Thái Lan vào thứ Bảy (26/9) sau gần 48 giờ mưa lớn liên tục làm hệ thống kênh rạch quá tải, các tuyến đường bị ngập chìm và người dân phải lội trong dòng nước cao đến đầu gối.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt khuyến cáo người dân nên ở trong nhà sau khi lượng mưa đạt tới gần 300mm, trong khi Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết ông đang cắt ngắn chuyến công tác tới Luân Đôn để trở về.

"Nước cứ liên tục dâng lên. Giờ rất khó để đi ra ngoài, nước đã ngập đến ngang hông tôi rồi," bà Somkid Pheuk-ngam, 67 tuổi, một tiểu thương sống gần kênh nước phía bắc trung tâm Bangkok, chia sẻ.

"Tôi không thể đi đâu được. Tôi đã phải đóng cửa tiệm hai ngày nay," bà nói với phóng viên AFP, đồng thời cho biết thêm dù nơi bà sống thường xuyên bị ngập, "tôi nghĩ lần này còn tồi tệ hơn trận lũ lịch sử năm 2011."

Trận lũ lụt diện rộng trên khắp Thái Lan vào năm 2011 đã làm hơn 500 người thiệt mạng và gây thiệt hại cho hàng triệu ngôi nhà.

Vào giữa chiều thứ Bảy, ông Chadchart cho biết tình hình đã "ổn định hơn", và nói thêm: "Nếu khu vực này không có thêm mưa lớn, sự cố sẽ được giải quyết."

"Nếu trời tạnh mưa, dự kiến sẽ mất khoảng 2-3 ngày để thoát hết nước ngập," ông cho biết trong bản cập nhật phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Hình ảnh ghi nhận tại Bangkok những ngày qua

Các khu trú ẩn tạm thời

Cơn mưa kéo dài gần như liên tục từ chiều thứ Năm đã làm tràn hệ thống kênh rạch của Bangkok, tràn nước đục ngầu vào các khu dân cư, nhà hàng, cửa hàng và ngõ ngách xung quanh.

Ông Chadchart cho biết ít nhất 13 tuyến đường chính đã bị ngập, và các phóng viên AFP ghi nhận người dân tại nhiều khu vực khác nhau đã phải lội qua những dòng nước ngập sâu.

Chính quyền Đô thành Bangkok (BMA) đã tuyên bố tình trạng thảm họa cho toàn bộ 50 quận của thành phố, một động thái cho phép các tổ chức địa phương áp dụng các quyền hạn đặc biệt để ứng phó.

Tuy nhiên, Thống đốc kêu gọi người dân không nên quá lo lắng về nguy cơ thiếu hụt thực phẩm do đường xá bị chia cắt, và nhấn mạnh: "Công chúng không cần phải hoảng loạn."

Ông Chadchart tiết lộ có khoảng 980 người đang ở tại các khu trú ẩn tạm thời, trong khi lực lượng chức năng đã hỗ trợ di chuyển 36 bệnh nhân nằm liệt giường đến các bệnh viện.

"Tôi thức dậy để đi làm thì con phố trước nhà đã ngập sâu," anh Samruay Nakkamnueng, một tài xế xe ôm công nghệ ở khu Ari, cho biết. "Tôi lo không biết chiếc xe máy của mình có thể vượt qua được dòng nước ngập này không."

Tại khu vực On Nut, phóng viên AFP ghi nhận người dân địa phương đang tích cực đóng các bao cát mang về nhà để gia cố, bảo vệ nhà cửa và cơ sở kinh doanh.

Mưa ngập sâu mọi con đường

"Mọi kênh rạch đều đã đầy tràn"

Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng nhất diễn ra ở khu vực phía đông thành phố và dọc theo các kênh rạch; Thống đốc Chadchart đã hỏa tốc giục người dân khẩn trương di chuyển đồ đạc lên các vị trí cao hơn.

"Khó khăn lớn nhất của chúng ta là tất cả các kênh rạch đều đã quá tải," ông Chadchart nhấn mạnh trong bản cập nhật chiều cùng ngày. "Chúng tôi đang phối hợp với các tỉnh lân cận để tìm cách điều tiết, thoát nước ra các hướng khác nhằm giảm tối đa lượng nước chảy về phía Bangkok."

Vốn từng được mệnh danh là "Venice của phương Đông", thành phố Bangkok được xây dựng trên vùng đất đầm lầy cũ và chỉ nằm cao hơn mực nước biển khoảng 1,5m.

Trước đó, BMA cho biết các trạm bơm của thành phố đang hoạt động hết công suất, với tổng lưu lượng bơm đạt khoảng 1.200 mét khối mỗi giây.

"Lượng mưa cao hơn thường lệ"

Trong ngày thứ Bảy, các công nhân vệ sinh môi trường đô thị cũng liên tục làm việc để giữ cho các tuyến đường không bị tắc nghẽn.

"Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rác thải dọc đường không làm tắc các cống rãnh, giúp nước có thể thoát đi nhanh nhất," anh Kwan Nobnom, một thành viên trong nhóm công nhân mặc áo mưa màu cam phản quang, chia sẻ. "Chúng tôi từng nghĩ năm nay sẽ khô hạn, nên không ai ngờ lũ lụt lại nghiêm trọng đến mức này."

Tháng 9 là đỉnh điểm của mùa mưa ở Bangkok, nhưng theo số liệu từ Cơ quan Cấp thoát nước thành phố, lượng mưa năm nay cao hơn hẳn so với bình thường.

Thủ đô Bangkok đã ghi nhận lượng mưa lên tới 487mm chỉ tính từ ngày 1 đến ngày 25 tháng 9, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình gần 269mm cùng kỳ giai đoạn 1991-2020.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ ngày càng gia tăng khi Trái Đất tiếp tục nóng lên do khí thải từ nhiên liệu hóa thạch.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan cũng đưa ra cảnh báo về một vùng áp thấp sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng trên khắp các khu vực phía Đông, Đông Bắc và Miền Trung Thái Lan cho đến Chủ nhật.

Nguồn: AFP