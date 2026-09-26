Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự ở Congo khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, nhiều thi thể không thể nhận dạng

Ít nhất 14 người, trong đó có các quan chức quân đội cấp cao, đã thiệt mạng sau khi một máy bay của quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) gặp nạn tại khu vực phía tây nam nước này hôm 25/9.

Theo Al Jazeera, chiếc máy bay đang trên hành trình từ thành phố Kikwit, phía tây nam DRC, tới thủ đô Kinshasa thì gặp sự cố kỹ thuật. Phi công sau đó tìm cách hạ cánh xuống Kenge, thuộc tỉnh Kwango.

Tuy nhiên, khu vực Kenge không có đường băng phục vụ việc hạ cánh. Ông Remy Saki Bokinda, Phó Thống đốc tỉnh Kwango, cho biết chiếc máy bay đã lao xuống một khu đất dân cư.

Thiếu tướng Efomi Ekenge, người phát ngôn quân đội Congo, xác nhận 14 người thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Nguồn: Metro

“Những người có mặt trên máy bay đều tử vong. 12 người bị thiêu cháy đến mức không thể nhận dạng, trong khi thi thể phi công được tìm thấy bên ngoài máy bay”, ông Ekenge nói.

Theo quân đội Congo, những người thiệt mạng gồm dân thường, các thành viên trong một đoàn công tác chính thức đi cùng hai vị tướng và những quân nhân khác.

Một cuộc điều tra đã được mở để xác định nguyên nhân vụ tai nạn, theo ông Ekenge.

Nguồn: Al Jazeera