Đang câu cá giữa đêm, người đàn ông tưởng dính con lớn rồi tái mặt khi kéo thứ này lên bờ

Một chuyến câu cá đêm tại Texas (Mỹ) bất ngờ biến thành trải nghiệm khó quên khi người đàn ông kéo lên thứ hoàn toàn ngoài dự tính.

Đi câu cá giữa đêm, kéo lên thứ không ai ngờ tới

Khoảng nửa đêm 22/3/2026, Mark Everett đang câu cá tại khu vực Eugene McCray bên hồ Arlington, bang Texas, Mỹ. Mục tiêu của ông là cá da trơn, một trong những loài thường được người dân địa phương tìm câu tại hồ.

Theo Fort Worth Star-Telegram, trong lúc chờ cá cắn câu, Everett bất ngờ cảm nhận một lực kéo rất mạnh ở đầu dây. Với sức nặng khác thường, ông lập tức nghĩ mình vừa gặp một con cá lớn.

Dây câu bắt đầu chạy vòng quanh thuyền, khiến chiếc thuyền cũng xoay theo. Everett cố giữ cần và kéo thứ đang mắc câu lại gần.

Nhưng càng quan sát, ông càng nhận ra hình dáng dưới mặt nước hoàn toàn không giống một con cá.

Khi con vật nổi lên sát thuyền, Everett mới nhận ra thứ mắc vào dây câu là một con cá sấu.

Người đàn ông lập tức lấy điện thoại ghi lại cảnh tượng hiếm gặp. Sau đó, con vật được đưa vào bờ và gỡ khỏi dây câu.

Everett chia sẻ với truyền thông địa phương rằng đây là trải nghiệm rất khác thường. Ban đầu ông hoàn toàn tin rằng lực kéo mạnh dưới nước đến từ một con cá da trơn cỡ lớn, chứ không hề nghĩ mình có thể câu trúng một con cá sấu giữa hồ.

Theo đài KRLD, sau khi đưa con vật lên bờ, Everett không thả nó trở lại mặt nước ngay.

Ông phát trực tiếp cảnh tượng trên mạng xã hội và giữ con cá sấu trên bờ trong khoảng 2 giờ. Trong thời gian đó, người đàn ông còn cho con vật ăn và để một số người tới gần chụp ảnh, quay video.

Cuối cùng, cá sấu được thả trở lại hồ và không bị thương.

Tưởng rằng chuyến câu cá đặc biệt chỉ dừng lại ở đó, Everett sau đó lại nhận thêm một bất ngờ khác.

Những đoạn video đăng tải trên mạng thu hút sự chú ý và sự việc được lực lượng kiểm lâm thuộc Sở Công viên và Động vật hoang dã Texas điều tra.

Kéo được cá sấu không phải lý do khiến người đàn ông bị xử lý

Theo Fort Worth Star-Telegram và KRLD, việc Everett vô tình câu trúng cá sấu không phải hành vi vi phạm nếu con vật được thả ngay sau khi gỡ khỏi dây câu.

Vấn đề nằm ở những gì xảy ra sau đó.

Cơ quan chức năng xác định Everett đã đưa con cá sấu lên bờ, giữ nó trong một khoảng thời gian, cố ý cho ăn và để những người xung quanh tiếp cận.

Người đàn ông sau đó bị lập biên bản với nhiều lỗi, gồm sở hữu cá sấu trái quy định, cố ý cho cá sấu hoang dã ăn và không có chứng nhận đào tạo thợ săn theo yêu cầu. Ông còn nhận cảnh cáo liên quan tới việc săn bắt khi không có giấy phép.

Sở Công viên và Động vật hoang dã Texas cho biết việc cố ý cho cá sấu sống tự do ngoài tự nhiên ăn là hành vi bị cấm.

Quy định này không chỉ nhằm bảo vệ con người mà còn liên quan trực tiếp tới tập tính của động vật.

Khi cá sấu thường xuyên được con người cho ăn, chúng có thể dần mất phản xạ né tránh tự nhiên và bắt đầu liên hệ sự xuất hiện của con người với nguồn thức ăn. Điều này làm tăng nguy cơ xảy ra những cuộc chạm trán nguy hiểm về sau.

Cơ quan quản lý động vật hoang dã Texas cũng khuyến cáo người dân không tiếp cận, quấy rầy hay tìm cách cho cá sấu ăn. Khi gặp cá sấu ở khoảng cách gần, mọi người nên từ từ lùi lại và giữ khoảng cách an toàn.

Hồ Arlington, nơi xảy ra sự việc, rộng khoảng 1.939 mẫu Anh, tương đương gần 785 ha và có độ sâu tối đa khoảng 15,5 m. Đây là địa điểm có hoạt động câu cá phổ biến tại khu vực Arlington.

Cá sấu cũng từng được ghi nhận xuất hiện tại hồ này trước đây, vì vậy việc bắt gặp chúng không phải hoàn toàn chưa từng xảy ra.

Dù vậy, với Everett, một chuyến câu cá da trơn giữa đêm đã kết thúc theo cách khó đoán nhất: thứ khiến dây câu kéo căng và chiếc thuyền xoay vòng không phải con cá lớn mà ông đang chờ đợi, mà là một vị khách khiến cả chuyến đi trở thành câu chuyện được truyền thông địa phương nhắc tới nhiều tuần sau đó.

Theo Fort Worth Star-Telegram, KRLD, Texas Parks and Wildlife Department