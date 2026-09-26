Láng giềng Việt Nam cắm gần 8.000 siêu trụ thép khổng lồ giữa biển, giới chuyên gia cảnh báo

Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới vể công suất điện gió ngoài khơi.

Theo một nghiên cứu mới, các trang trại điện gió ngoài khơi của Trung Quốc có thể làm giảm phạm vi phủ sóng của các hệ thống radar đặt trên bờ và tạo ra những khu vực khiến việc phát hiện mục tiêu trở nên khó khăn hơn.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ở phạm vi 5km, phạm vi radar phủ sóng hiệu quả giảm 6,9% trong khi các điểm mù tăng 14,9%.

Nghiên cứu này, được công bố trực tuyến vào tháng trước trên tạp chí khoa học uy tín Radio Engineering của Trung Quốc, được thực hiện bởi Giáo sư Liu Zunnian và nhóm của ông từ Đại học Công nghệ Thanh Đảo và Trung tâm Truyền thông Yên Đài thuộc Trung tâm An ninh Hàng hải Bắc Hải trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng các mảng tua bin gió lớn có thể tạo ra các mục tiêu "ảo" thông qua tín hiệu radar phản xạ, có khả năng làm phức tạp việc phát hiện tàu thuyền ở vùng biển ven bờ.

Để lập mô hình, Liu và nhóm của ông đã sử dụng radar giám sát bờ biển băng tần X hoạt động ở tần số 9,46 gigahertz, và mô phỏng các tuabin gió dưới dạng các tháp cao 120 mét với cánh quạt dài khoảng 100 mét.

Điều này cho phép họ đánh giá những thay đổi trong các khu vực có thể phát hiện, không thể phát hiện và khu vực mục tiêu ảo sau khi một trang trại gió được đưa vào hoạt động.

Các cơ chế chính được xác định là sự cản trở, tổn hao nhiễu xạ và phản xạ đa đường, trong đó các tuabin làm suy yếu tín hiệu radar phía sau dàn ăng-ten trong khi các tín hiệu phản xạ tạo ra các tín hiệu phản hồi sai.

Chỉ riêng khoảng cách không phải là thước đo đáng tin cậy về nhiễu sóng, vì việc tăng khoảng cách từ 5km lên 20km ở góc 90 độ không làm giảm nhiễu sóng một cách ổn định, mà đạt đỉnh điểm 4,5% ở khoảng cách 20km.

Tại một trạm radar hiện có được mô phỏng trong nghiên cứu, nằm cách trang trại điện gió 5km ở góc 90 độ, phạm vi phủ sóng radar giảm 3,3% trong khi diện tích không thể phát hiện tăng 0,4%.

"Bản thân tuabin gió là một vật thể kim loại khổng lồ, vì vậy nó chắc chắn sẽ gây nhiễu tín hiệu radar,” một chuyên gia về thiết bị quân sự cho biết, người này yêu cầu được giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề.

Chuyên gia này cho biết vấn đề này không chỉ riêng ở Trung Quốc mà đã được nghiên cứu ở Anh trong nhiều thập kỷ.

"Các quốc gia khác cũng đã gặp phải vấn đề tương tự,” chuyên gia này cho biết, đồng thời nói thêm rằng vì vấn đề này đã được xác định khá sớm, nên các dự án điện gió ngoài khơi ở Trung Quốc - hầu hết được xây dựng sau năm 2004 - về nguyên tắc lẽ ra phải tính đến nhiễu sóng radar ngay từ giai đoạn lập kế hoạch.

Chuyên gia này lập luận rằng các dự án điện gió ngoài khơi của Trung Quốc cần được đánh giá mối tương quan đến phạm vi phủ sóng của radar quân sự hoặc phải tránh xa các khu vực được chỉ định là vùng cấm.

Liu và nhóm của ông cho biết mô hình của họ vẫn chưa tính đến các yếu tố như thời tiết phức tạp, điều kiện biển động hoặc các thiết kế tuabin khác nhau.

Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng công suất điện gió ngoài khơi gần các khu vực ven biển và cảng biển.

Theo Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu, tính đến cuối năm 2025, nước này đã lắp đặt 48,4 gigawatt công suất điện gió ngoài khơi, chiếm khoảng 52% tổng công suất toàn cầu.

Chỉ riêng trong năm 2025, Trung Quốc đã bổ sung thêm 6,6GW công suất điện gió ngoài khơi, đánh dấu năm thứ 8 liên tiếp nước này dẫn đầu thế giới về số lượng lắp đặt điện gió ngoài khơi mới.

Tính đến năm 2025, toàn thế giới có 15.100 tuabin gió ngoài khơi đang hoạt động, trong đó 51% đặt tại Trung Quốc, theo dữ liệu của Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR).

Theo SCMP