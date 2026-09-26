'Hàng xóm' sở hữu 15.000ha loại quả 'bán giá nào cũng lãi', đang làm một việc để cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam

Sầu riêng Việt Nam đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Theo Hiệp hội Xuất khẩu Sầu riêng Philippines, nước này hiện có khoảng 15.000 ha sầu riêng, với sản lượng dự kiến đạt 150.000 tấn trong niên vụ 2026/2027. Khoảng 40-50% sản lượng được đánh giá có tiềm năng dành cho xuất khẩu.

Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu chủ lực, chiếm khoảng 90% tổng lượng sầu riêng xuất khẩu của Philippines. Tuy nhiên, sầu riêng Philippines mới chiếm chưa đến 1% thị trường nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc.

Theo hiệp hội này, Thái Lan đang có lợi thế với giống Monthong, trong khi Việt Nam cũng xuất khẩu Monthong sang Trung Quốc và Malaysia đã xây dựng thương hiệu mạnh với Musang King. Vì vậy, Philippines muốn phát triển Golden Puyat như một giống đặc trưng để tạo sự khác biệt và nâng khả năng cạnh tranh.

Golden Puyat vốn là một giống sầu riêng phổ biến tại Philippines. Ngành sầu riêng nước này đang hướng tới việc xây dựng nhận diện cho giống này thay vì chỉ cạnh tranh dựa trên những giống đã có vị thế tại thị trường Trung Quốc.

Không chỉ Trung Quốc, các doanh nghiệp Philippines cũng đang tìm kiếm cơ hội tại Singapore, Nhật Bản, Canada, châu Âu, Trung Đông và Mỹ.

Tại triển lãm Asia Fruit Logistica, sầu riêng Philippines đã thu hút sự quan tâm của khách hàng đến từ Đức, Canada, Australia, New Zealand, Trung Đông và Mỹ. Đây được xem là cơ hội để các doanh nghiệp nước này mở rộng thị trường thay vì phụ thuộc vào một điểm đến duy nhất.

Tuy nhiên, logistics vẫn là một thách thức. Phần lớn sầu riêng Philippines được trồng tại Mindanao, cách xa các trung tâm xuất khẩu chính. Việc đưa sản phẩm từ vùng trồng tới các tuyến vận tải quốc tế vì vậy phức tạp hơn, đặc biệt khi doanh nghiệp muốn phát triển các thị trường ngoài khu vực châu Á.

Trong khi Philippines tìm cách mở rộng thị phần, Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng cao tại thị trường sầu riêng quốc tế.

Theo số liệu Cục Hải quan, trong tháng 7/2026, Việt Nam xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 681 triệu USD, tăng 30,2% so với tháng trước và tăng 81% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 7 tháng, kim ngạch đạt khoảng 1,77 tỷ USD, tăng 47,1% và chiếm gần 37% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả.

Trung Quốc vẫn là thị trường áp đảo, với hơn 1,65 tỷ USD sầu riêng Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường này trong 7 tháng, chiếm 93,5% tổng kim ngạch và tăng 56,9% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã hoàn thành đánh giá 736 hồ sơ sầu riêng của Việt Nam, gồm 487 vùng trồng và 249 cơ sở đóng gói. Kết quả, 401 vùng trồng và 166 cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu và được phê duyệt.

Bên cạnh Trung Quốc, Việt Nam cũng đang mở rộng thị trường. Trong tháng 7, Ấn Độ đã đồng ý cho sầu riêng Việt Nam được xuất khẩu vào thị trường này, tạo thêm một hướng tiêu thụ cho ngành hàng.

Sự tham gia mạnh hơn của Philippines cho thấy cuộc cạnh tranh trên thị trường sầu riêng Trung Quốc đang mở rộng, không chỉ giữa những nhà cung cấp truyền thống mà còn giữa các giống và thương hiệu riêng của từng quốc gia.

Với Việt Nam, Trung Quốc vẫn là thị trường quyết định nhưng tỷ trọng rất lớn cũng đặt ra yêu cầu mở rộng thêm các điểm đến. Trong khi đó, Philippines đang tìm cách tận dụng phần thị trường còn bỏ ngỏ và xây dựng Golden Puyat thành một sản phẩm có nhận diện riêng.

Năm 2026, sầu riêng Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục tăng mạnh về kim ngạch khi nguồn cung bước vào cao điểm. Một số dự báo trước đó cho rằng xuất khẩu cả năm có thể đạt khoảng 4 tỷ USD hoặc cao hơn, tùy diễn biến nguồn cung và thị trường trong những tháng cuối năm.