Vì sao ông Tập Cận Bình mang bình giữ nhiệt đặc biệt đến quốc yến Nhà Trắng?

Giữa bàn tiệc sang trọng với đồ bạc, pha lê được chuẩn bị cho quốc yến tại Nhà Trắng, chiếc bình giữ nhiệt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bất ngờ trở thành chi tiết gây chú ý.

Theo South China Morning Post (SCMP), trong quốc yến do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tổ chức tối 24/9, một chiếc bình màu đen được đặt tại vị trí của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong khi chiếc bình màu trắng xuất hiện trước chỗ ngồi của Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện.

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông.

Chiếc bình giữ nhiệt của ông Tập Cận Bình

Theo SCMP, việc mang theo bình giữ nhiệt không phải điều quá bất thường tại Trung Quốc. Nhiều người có thói quen mang theo bình chứa đồ uống nóng, đặc biệt khi bước vào một độ tuổi nhất định.

Thói quen này gắn với quan niệm phổ biến trong văn hóa Trung Quốc rằng đồ uống ấm tốt hơn cho hệ tiêu hóa. Một số người còn sử dụng bình giữ nhiệt để đựng trà, thảo dược hoặc những loại thực phẩm được cho là có giá trị bồi bổ, chẳng hạn kỷ tử.

Tuy nhiên, SCMP lưu ý không rõ chính xác hai chiếc bình của ông Tập và bà Bành chứa gì. Việc cho rằng chúng chứa nước nóng, trà hoặc các loại đồ uống khác chỉ là khả năng dựa trên thói quen sử dụng bình giữ nhiệt phổ biến tại Trung Quốc.

Trên mạng xã hội, một số người dùng còn đùa rằng "có lẽ ông Tập Cận Bình đã cho thêm quả kỷ tử hoặc trà xanh đặc biệt của ông ấy vào đó".

Chiếc bình giữ nhiệt được đặt trước vị trí ngồi của ông Tập Cận Bình. Ảnh: AFP

Việc các nguyên thủ quốc gia sử dụng đồ uống hoặc trà riêng trong những chuyến công du nước ngoài cũng không phải điều hoàn toàn hiếm gặp trong ngoại giao. Tuy nhiên, hình ảnh một chiếc bình giữ nhiệt xuất hiện ngay trên bàn tiệc của một quốc yến chính thức tại Nhà Trắng vẫn là chi tiết khá thú vị.

Chi tiết này cũng được một số phương tiện truyền thông khác chú ý. Moneycontrol Hindi đăng hình ảnh hai chiếc bình màu đen và trắng trên bàn tiệc, đồng thời đề cập đến thói quen uống nước ấm của người Trung Quốc.

Báo Đức Tagesspiegel cũng dẫn hình ảnh của hãng tin AP, cho thấy một chiếc bình giữ nhiệt nhỏ xuất hiện tại vị trí của ông Tập trong quốc yến.

Bữa tiệc được tổ chức tại East Room với sự tham dự của nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, công nghệ và kinh doanh Mỹ. Trong số các khách mời có Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang, Mark Zuckerberg và Sam Altman.

Theo SCMP, việc ông Tập và bà Bành mang theo bình riêng có thể được nhìn nhận đơn giản như sự tiếp nối một thói quen sinh hoạt quen thuộc của nhiều người Trung Quốc, ngay cả khi họ tham dự một sự kiện ngoại giao đặc biệt trang trọng.

Bên cạnh câu chuyện về hai chiếc bình giữ nhiệt, New York Post cũng đưa ra một số chi tiết đáng chú ý trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình, từ trang phục của vợ chồng ông Trump đến chuyến tham quan các khu vực đang được cải tạo tại Nhà Trắng và những món quà mang chủ đề động vật.

Trong buổi tiệc trà hôm thứ Sáu tại Phòng Đỏ của Nhà Trắng, ông Tập dành lời khen cho công tác chuẩn bị của phía Mỹ.

"Mọi việc đều được thực hiện với mức độ hoàn hảo cao nhất, và từng chi tiết nhỏ đều được cân nhắc kỹ lưỡng, điều đó rất đáng trân trọng," ông nói với vợ chồng ông Trump.

"Nước Mỹ rất vui mừng về chuyến thăm này, và tôi chắc chắn Trung Quốc cũng rất vui mừng. Đây là điều tuyệt vời cho cả hai nước," ông Trump nói.

Chiếc nơ lớn và đôi găng tay

Phu nhân Melania Trump đã có một lựa chọn bất ngờ khi mặc quần tây đến bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước. Bà gây ấn tượng với chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ và quần tây đen thanh lịch lấy cảm hứng từ bộ tuxedo.

Chiếc quần Dolce & Gabbana sành điệu, áo sơ mi cotton poplin Saint Laurent đính nơ, thắt lưng lụa đen Dolce & Gabbana và đôi giày cao gót đen Christian Louboutin đã gây sốt trên mạng Internet.

Việc Đệ nhất phu nhân chọn chiếc quần có họa tiết hoa mẫu đơn được đánh giá là hành động tinh tế bởi loài hoa này tượng trưng cho sự giàu có, cao quý, thịnh vượng và vẻ đẹp lãng mạn.

Người Trung Quốc coi hoa mẫu đơn là hiện thân của vẻ duyên dáng và sự hoàn hảo của người phụ nữ.

Trong khi đó, Tổng thống Trump khiến mọi người bất ngờ với một trong những lựa chọn thời trang của ông - đôi găng tay da màu đen.

Ông đeo găng tay để đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Căn cứ Liên hợp Andrews vào tối thứ Tư, bất chấp thời tiết nắng nóng ở Washington.

Trang phục ấn tượng của Đệ nhất phu nhân Mỹ. Ảnh: MediaPunch

Tham quan Nhà Trắng

Trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, ông Trump hào hứng giới thiệu những cải tiến mà ông đã thực hiện tại Nhà Trắng, bao gồm Đại lộ Danh vọng Tổng thống và sân trực thăng mới trên bãi cỏ phía Nam.

"Ông ấy là chuyên gia về đá, ngoài nhiều lĩnh vực khác, và ông ấy rất thích đá granit chất lượng tốt", Tổng thống Trump nói với các phóng viên sau khi cho ông Tập Cận Bình xem bãi đáp bằng đá granit khổng lồ, hoàn chỉnh với con dấu tổng thống.

Hai nhà lãnh đạo thậm chí còn lên chiếc Marine One để tham quan trực thăng của tổng thống.

Ông Tập dường như rất thích thú và được nhìn thấy mỉm cười nhiều lần vào 24/9 khi hai nhà lãnh đạo dừng lại ở nhiều điểm khác nhau quanh Nhà Trắng để ông Trump giới thiệu những thay đổi của mình.

Khi họ đi dạo trên Đại sảnh Danh vọng Tổng thống, tại hành lang ngoài trời, người ta đã quay phim cảnh ông Tập Cận Bình cười khi ông Trump khoe một bức ảnh đại diện cho cựu Tổng thống Joe Biden là hình một chiếc bút.

Ở một thời điểm khác, ông Trump chỉ cho ông Tập Cận Bình xem bức ảnh chụp chung của hai người trên tường ở Cánh Tây và nói: "Chúng tôi rất tôn trọng ông. Chúng tôi đã treo bức ảnh đó được một năm rồi."

Ngoài ra, Tổng thống Trump đã dành điều bất ngờ lớn nhất cho bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước, nơi ông nói với 134 vị khách mời trong trang phục lễ phục rằng họ có thể tham quan phòng khiêu vũ vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Ông Trump dẫn ông Tập xem Đại lộ Danh vọng Tổng thống. Ảnh: Reuters

"Để dành tặng Tổng thống Tập Cận Bình và phu nhân Bành, tôi xin mời tất cả mọi người trong phòng cùng tham quan qua tấm rèm tuyệt đẹp ở cửa sau," ông Trump nói trong bài phát biểu chúc mừng tại Phòng Đông. "Phòng khiêu vũ mới mà mọi người đã nghe nói đến sẽ hoàn thành trong vòng một năm nữa."

"Các bạn sẽ là những người đầu tiên đặt chân lên đó," ông nói với các vị khách, rõ ràng là đang trao cho họ một vinh dự lớn lao.

Ông thao thao bất tuyệt về bữa tối hôm đó nếu phòng khiêu vũ được hoàn thiện: "Tối nay, nếu chúng ta có nó, chúng ta sẽ có hơn một nghìn người, thậm chí không còn chỗ đứng. Mà phòng này chỉ có khoảng 145 người, thế thôi."

Quà tặng lấy cảm hứng từ động vật

Theo thông lệ, trong các chuyến thăm cấp nhà nước, các nhà lãnh đạo thường trao đổi quà tặng.

Ông Trump và ông Tập Cận Bình đã chọn những món quà có chủ đề động vật.

Ông Trump tặng ông Tập Cận Bình một bức tượng đồng lớn hình chim đại bàng đang bay, được một phụ tá quân sự khánh thành trong bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước.

"Đại bàng đầu trắng là biểu tượng quốc gia của Mỹ và là hiện thân của tinh thần tự do và vươn cao của nước Mỹ," ông Trump nói. "Và chúng tôi hy vọng nó sẽ tìm được một nơi tốt đẹp, một nơi tuyệt vời, ở Bắc Kinh."

Món quà TT Trump tặng ông Tập. Ảnh: Getty

Trong khi đó, ông Tập Cận Bình tung ra một trong những "vũ khí ngoại giao" lớn nhất của Trung Quốc: Gấu trúc.

Ông thông báo rằng hai trong số những con gấu đen trắng - Ping Ping và Fuhuan - sẽ được chuyển đến một vườn thú ở Atlanta.

Ông Tập Cận Bình nhận định: "Gấu trúc khổng lồ là sứ giả của tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Mỹ".

Hiện tại, Mỹ là nơi sinh sống của bốn chú gấu được yêu mến này: hai chú ở Vườn thú Quốc gia Washington DC và hai chú ở vườn thú San Diego.