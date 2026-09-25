Bên trong máy bay chở 158 người phải hạ cánh khẩn cấp: Khoang sặc mùi khét, có tiếng nổ lách tách, hành khách sợ hãi bủn rủn

Tối 23/9, một máy bay của hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) sau khi cất cánh từ sân bay Naha (Okinawa, Nhật Bản) đã phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp vì gặp sự cố động cơ.

Nhiệt độ dầu động cơ tăng cao, máy bay phải ngắt động cơ quay đầu

Theo thông tin từ ANA, vào khoảng 21h tối 23/9 (giờ địa phương), chuyến bay mang số hiệu ANA 1502 (sử dụng dòng máy bay Boeing 737) với lộ trình từ sân bay Naha đến sân bay Saga, khi vừa cất cánh được một thời gian ngắn thì cơ trưởng phát hiện tín hiệu cảnh báo nhiệt độ dầu động cơ tăng cao trên bảng điều khiển.

Tổ bay lập tức tắt động cơ bên phải gặp sự cố và cho máy bay quay đầu về lại sân bay Naha. Máy bay hạ cánh khẩn cấp vào khoảng 22h cùng ngày và dừng lại trên đường lăn.

Ảnh: ETtoday

Sau khi hạ cánh, toàn bộ 152 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán khỏi máy bay bằng cầu trượt cứu hộ. Quá trình di chuyển khiến 3 hành khách bị thương nhẹ. Mặc dù lực lượng cứu hỏa sân bay đã được điều động túc trực sẵn sàng, tuy nhiên thời điểm hạ cánh, động cơ không có dấu hiệu bốc cháy hay nhả khói.

Ủy ban An toàn Giao thông Nhật Bản nhận định đây là "sự cố hàng không nghiêm trọng" có nguy cơ dẫn đến tai nạn lớn, đồng thời thông báo sẽ cử 2 điều tra viên đến hiện trường để làm rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến hỏng hóc.

Mùi khét bao trùm khoang máy bay, hành khách hoảng loạn

Nhiều hành khách trên chuyến bay vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút thót tim. Một nam hành khách 26 tuổi đưa hai con nhỏ đi du lịch Okinawa trở về kể lại, phía bên phải máy bay đột nhiên phát ra những tiếng nổ "lách tách", ngay sau đó một mùi khét bốc lên trong khoang hành khách khiến mọi người vô cùng hoảng sợ.

"Tưởng hạ cánh xong là đã an toàn, không ngờ lại nhận lệnh sơ tán khẩn cấp khiến hiện trường càng thêm hỗn loạn", anh nhớ lại. Những đứa trẻ sợ hãi khóc lóc không ngừng, một số người xung quanh thậm chí bị nôn mửa, có người hoảng loạn đến mức bủn rủn chân tay không thể đứng vững.

Một nam hành khách 27 tuổi đến từ tỉnh Fukuoka cho biết thêm, ban đầu anh nghe thấy một tiếng "đùng" lớn, tiếp đó hệ thống đèn chiếu sáng trong khoang liên tục nhấp nháy đi kèm những rung lắc nhẹ bất thường. Anh bàng hoàng chia sẻ rằng suốt chuyến bay bản thân "thật sự sợ hãi" và cảm thấy vô cùng may mắn khi cuối cùng vẫn có thể đáp xuống đất an toàn.

Nguồn: ETtoday