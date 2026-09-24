Video sốc: Máy bay lao thẳng xuống gần khu dân cư rồi bốc cháy dữ dội

Các nhân chứng mô tả chiếc máy bay rơi xuống khu vực sát các ngôi nhà trong làng, mảnh vỡ văng tới tận một khu cắm trại đỗ xe lưu động.

Việc huấn luyện phi công điều khiển máy bay tiêm kích tốc độ cao Hawk đã tạm thời bị ngưng lại như một "biện pháp phòng ngừa", Không quân Hoàng gia Anh (RAF) cho biết, sau khi hai phi công nhảy dù thoát hiểm thành công ngay trước khi chiếc máy bay lao xuống đất, suýt chút nữa đâm vào các khu dân cư.

Chiếc máy bay Hawk T2 gặp sự cố khi đang cất cánh từ căn cứ RAF Valley trên đảo Anglesey và lao xuống khu vực Pencarnisiog gần đó.

Cảnh sát Bắc Wales cho biết hai phi công bay trên chiếc máy bay huấn luyện đang được điều trị các chấn thương nhẹ.

Video do người dân quay lại

Phía RAF xác định tạm dừng toàn bộ hoạt động của dòng máy bay Hawk trong thời gian các cuộc điều tra đang diễn ra.

Các nhân chứng mô tả chiếc máy bay rơi xuống khu vực sát các ngôi nhà trong làng, mảnh vỡ văng tới tận một khu cắm trại đỗ xe lưu động.

Video về vụ tai nạn chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hai phi công đã bấm nút ghế phóng thoát khỏi phi cơ trước khi máy bay lao đầu xuống, đâm vào lòng đất và bốc cháy dữ dội. Đoạn phim ghi lại một cột khói và lửa bùng lên khi chiếc máy bay va chạm với mặt đất, có vẻ như chỉ cách các khu nhà ở trong gang tấc.

2 phi công đã nhảy dù an toàn

Ông Richard Owen, chủ khu cắm trại Afallon Caravan Park, chia sẻ với tờ Daily Mail rằng phần đuôi của chiếc máy bay "chắc hẳn đã bị thổi bay" trước khi rơi ngay bên cạnh một trong những chiếc xe cắm trại của ông.

Ông đang ở trong bếp thì nghe thấy một tiếng nổ đầu tiên nhưng "không nghĩ ngợi gì nhiều" vì nhà ông nằm ngay trên đường bay.

"Thế nhưng sau đó tôi nghe thấy tiếng nổ thứ hai và nhìn thấy lửa cùng khói bùng lên," ông nói.

"Máy bay rơi ngay phía bên kia của khu cắm trại. Tôi đi ra ngoài để xem xét. Có những mảnh vỡ nhỏ rải rác khắp nơi trong khu vực này."

Nhân chứng Ollie Zalot cho biết ban đầu anh lo lắng cho những người trên mặt đất có thể bị thương vì vụ tai nạn xảy ra gần các tòa nhà.

"Tôi thấy các dù hạ cánh nên đoán là các phi công vẫn ổn," anh nói.

Anh Zalot trả lời kênh BBC Wales rằng anh đang lái xe trên tuyến đường A55 gần đó thì nghe thấy một "tiếng nổ lớn".

"Tôi chỉ thấy khói ở khắp mọi nơi nhưng trông nó giống như ngay sát một khu trang trại, nên tôi nghĩ có thể ai đó đang đốt lửa. Và khi đến gần, tôi thấy ngọn lửa quá lớn so với một ngọn lửa trại bình thường. Tôi chỉ mong mọi người đều bình an. Máy bay trông có vẻ rơi rất gần các tòa nhà. Đó là điều làm tôi lo lắng nhất."

Ủy viên hội đồng đảo Anglesey, ông Neville Evans, nhận định đây là một "sự thoát nạn cực kỳ may mắn nếu xét đến khoảng cách quá gần" giữa vụ rơi máy bay với ngôi làng và khu cắm trại.

"Vụ việc xảy ra rất, rất gần khu dân cư và các tiện ích công cộng," ông nói.

Nguồn: BBC