Thi thể người mẫu nữ 25 tuổi được phát hiện trong xe bạn trai cũ: Rùng mình với tin nhắn cuối cùng nạn nhân gửi cho mẹ

Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại Brignoles (Pháp) khi người mẫu nữ 25 tuổi người Brazil, Larissa Brito, được xác định đã tử vong nghi do bạn trai cũ sát hại.

Theo đó, vào ngày 21/9, trong lúc thực hiện kiểm tra giao thông ngẫu nhiên trên tuyến đường cao tốc qua Brignoles, cảnh sát đã phát hiện thi thể của Brito bị phủ túi nilon ở băng ghế sau một chiếc ô tô. Cảnh sát lập tức bắt giữ chủ xe là Mathieu (29 tuổi) và khởi tố vụ án theo hướng điều tra hành vi sát hại người khác.

Brito chuyển từ Brazil sang Pháp sinh sống từ 3 năm trước. Sau khoảng 5 tháng hẹn hò với Mathieu, cô quyết định chia tay khi phát hiện người này có liên quan đến một băng nhóm tội phạm có tổ chức tại địa phương và có tiền án tiền sự liên quan đến ma túy.

Ảnh: ETtoday

Tuy nhiên, sau khi đường ai nấy đi, Mathieu liên tục bám đuôi và quấy rối Brito. Để chạy trốn người yêu cũ, cô đã chuyển tới thành phố Nice sinh sống, song Mathieu vẫn không chịu buông tha.

Vào ngày xảy ra vụ việc, phát hiện Mathieu tìm đến tận nơi ở của mình, Brito đã gửi một tin nhắn ngắn cho mẹ đẻ - bà Liliane Brito Nogueira: "Mathieu tới rồi". Không ngờ, đây lại là dòng tin nhắn cuối cùng trong cuộc đời cô.

Nhận được tin nhắn của con, bà Liliane lập tức gọi điện cho Mathieu để hỏi tung tích của Brito. Khi đó, Mathieu nói dối rằng cô đang ngủ. Nhận thấy điểm bất thường, bà Liliane dọa sẽ báo cảnh sát thì ngay lập tức bị đối phương chặn liên lạc. Chia sẻ với truyền thông, người mẹ đau đớn thốt lên:

"Vào thời điểm đó, hắn ta đã ra tay sát hại con gái tôi rồi".

Bà Liliane cũng tố cáo Mathieu đã tìm cách xóa sạch dấu vết tại hiện trường sau khi gây án: "Hắn đã lau dọn toàn bộ căn hộ nhằm xóa bỏ toàn bộ dấu vân tay". Thi thể của Brito chỉ được tìm thấy trên đường cao tốc vài giờ sau khi bạn bè cô báo án mất tích.

Theo dự kiến, quá trình khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành vào tuần tới. Hiện tại, gia đình Brito đã phát động một chiến dịch quyên góp trực tuyến để trang trải chi phí đưa thi thể cô về quê nhà Brazil. Bà Liliane xót xa chia sẻ: "Tôi chỉ ước mong được nhìn thấy con gái mình lần cuối".

Nguồn: ETtoday