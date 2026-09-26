Phát hiện 130.000 tấn thép được đưa ra giữa biển, thực hiện liên tiếp 60 nhiệm vụ tại một tỉnh ở hàng xóm Việt Nam

Dự án này dự kiến sử dụng trên 130.000 tấn thép ở ngoài khơi.

Một trong những dự án dầu khí ngoài khơi quốc tế lớn nhất từng do doanh nghiệp Trung Quốc đảm nhận vừa bước vào giai đoạn xây dựng, với giá trị khoảng 4 tỷ USD, gồm hơn 60 công trình và dự kiến sử dụng trên 130.000 tấn thép.

Ngày 15/9, Offshore Oil Engineering Co., Ltd. (COOEC) bắt đầu thi công dự án Bul Hanine tại cơ sở chế tạo thiết bị công nghệ cao quốc tế ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc.

Dự án được QatarEnergy đầu tư và phát triển, phục vụ mỏ dầu Bul Hanine ngoài khơi Qatar. COOEC đảm nhận hợp đồng theo mô hình EPIC, bao gồm thiết kế kỹ thuật, mua sắm, chế tạo và lắp đặt.

Theo thông tin được công bố, đây là dự án EPIC dầu khí ngoài khơi quốc tế có giá trị hợp đồng lớn nhất, phạm vi công việc rộng nhất và độ phức tạp thi công cao nhất mà một doanh nghiệp Trung Quốc từng đảm nhận.

Quy mô Bul Hanine không chỉ nằm ở việc xây dựng thêm các giàn dầu khí ngoài biển. Toàn bộ dự án bao gồm hơn 60 công trình độc lập phục vụ khai thác dầu khí ngoài khơi, cùng 40 tuyến đường ống và cáp ngầm dưới biển. Một số giàn hiện hữu tại mỏ cũng sẽ được cải tạo để phù hợp với hệ thống mới.

Những công trình đã cũ, không còn đáp ứng yêu cầu vận hành sẽ được tháo dỡ và đưa ra khỏi khu vực. Khối lượng thép cần sử dụng cho toàn bộ dự án vượt 130.000 tấn, cho thấy quy mô chế tạo rất lớn. Để so sánh, lượng thép này tương đương khối lượng của hàng chục tháp Eiffel nếu tính theo kết cấu sắt của công trình nổi tiếng tại Paris.

Tuy nhiên, chế tạo tại nhà máy mới chỉ là một phần của hợp đồng. COOEC tham gia gần như toàn bộ vòng đời triển khai dự án, từ thiết kế kỹ thuật, mua sắm thiết bị, chế tạo các kết cấu khổng lồ trên đất liền đến vận chuyển chúng ra biển, lắp đặt ngoài khơi và chạy thử trước khi bàn giao.

Điều này khiến Bul Hanine trở thành bài kiểm tra không chỉ về năng lực sản xuất mà còn về khả năng quản lý một chuỗi cung ứng và thi công phức tạp trải dài từ nhà máy đến công trường trên biển.

Để xử lý số lượng lớn công trình và các hạng mục triển khai đồng thời, nhóm dự án đã xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát tích hợp cho toàn bộ chu kỳ thực hiện. Các phương án riêng được thiết lập cho những khâu quan trọng như phối hợp giữa các công đoạn, kiểm soát rủi ro và phân bổ nguồn lực.

Công nghệ số cũng đóng vai trò đáng kể. Dự án dự kiến sử dụng mô hình 3D kỹ thuật số và các công cụ mô phỏng để theo dõi, kiểm chứng những quy trình phức tạp trước và trong quá trình chế tạo.

Cách làm này cho phép kỹ sư phát hiện xung đột thiết kế, tính toán trình tự lắp ráp và tối ưu nguồn lực trước khi triển khai ngoài thực địa, nơi việc sửa chữa hoặc thay đổi phương án thường tốn kém hơn nhiều so với trên đất liền.

Dự án Bul Hanine đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong quá trình mở rộng hoạt động quốc tế của COOEC. Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc, từ năm 2021 đến 2025, doanh nghiệp này đã giành được hơn 170 dự án ở nước ngoài.

Danh mục công trình mà COOEC từng tham gia trải rộng từ dự án LNG Canada đến FPSO Penguins và dự án dầu khí Marjan tại Saudi Arabia.

Quá trình này phản ánh sự thay đổi vai trò của doanh nghiệp dầu khí ngoài khơi Trung Quốc. Thay vì chủ yếu đảm nhận từng phần công việc với tư cách nhà thầu kỹ thuật hoặc chế tạo, COOEC đang tiến tới nhận những hợp đồng tổng thể có giá trị hàng tỷ USD.

Theo CPG