Cảnh báo đến những cha mẹ có con 12 tuổi đang sở hữu điện thoại thông minh

Trẻ 12 tuổi sở hữu điện thoại thông minh có nguy cơ mắc rối loạn ăn uống cao hơn khi lên 14.

Theo một nghiên cứu mới, những trẻ em sở hữu điện thoại thông minh riêng ở tuổi 12 có nhiều khả năng xuất hiện các triệu chứng rối loạn ăn uống hơn so với các bạn đồng lứa không dùng thiết bị này.

Nghiên cứu được công bố vào ngày 25/9 trên tạp chí y khoa JAMA Network Open, dựa trên cuộc khảo sát diện rộng đối với gần 9.000 thanh thiếu niên trên khắp Hoa Kỳ.

"Một chiếc điện thoại thông minh có thể mang cả một thế giới nội dung chú trọng vào ngoại hình đặt vào túi của một đứa trẻ, cung cấp cho chúng những hình ảnh và thông điệp có thể thúc đẩy thói quen ăn uống không lành mạnh", bác sĩ Jason Nagata, tác giả chính của nghiên cứu cho biết. "Điều quan trọng là phụ huynh cần nhận thức được rằng việc cho con dùng điện thoại thông minh không chỉ đơn thuần là trao cho con một thiết bị. Nó có thể thay đổi khả năng tiếp cận của trẻ với các nội dung và sự tiếp xúc khác nhau trong thế giới kỹ thuật số."

Ông cho biết, điều đáng quan tâm không chỉ là việc bạn có mua điện thoại cho con hay không, mà còn là khi nào bạn làm điều đó.

Trẻ nhỏ tuổi dùng điện thoại có thể gặp rắc rối

Dành thời gian trước màn hình và trên mạng xã hội có liên quan đến một loạt các tác động tiêu cực ở trẻ em, bao gồm trầm cảm, tự trọng thấp và thử nghiệm chất gây nghiện hoặc cồn. Các nghiên cứu trước đây từ phòng thí nghiệm của Nagata cũng tìm thấy mối tương quan giữa thời gian sử dụng màn hình và chứng cuồng ăn.

Phần lớn các nghiên cứu trước đây chỉ tập trung vào thời lượng trẻ sử dụng thiết bị, theo bác sĩ Nagata, Phó giáo sư Nhi khoa tại Đại học California, San Francisco. Đối với công trình mới này, ông muốn tập trung vào độ tuổi trẻ bắt đầu sử dụng điện thoại và điều đó ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển của hành vi ăn uống lệch lạc trong tương lai.

Ước tính có khoảng 22% trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới có dấu hiệu ăn uống lệch lạc (disordered eating). Sự khác biệt giữa ăn uống lệch lạc và bệnh rối loạn ăn uống (eating disorder) về bản chất nằm ở mức độ nghiêm trọng và việc người đó có đáp ứng đủ các tiêu chuẩn chẩn đoán y khoa hay không. Cả hai trạng thái này đều có thể bao gồm việc ám ảnh về thức ăn và cân nặng, nhận thức méo mó về vóc dáng và kích thước cơ thể, nhịn ăn/kiêng khem quá mức, hoặc bù đắp lượng calo nạp vào bằng cách móc họng nôn ra hay tập thể dục quá sức.

Sử dụng dữ liệu thu thập từ Nghiên cứu Phát triển Trí não và Sức khỏe Mới lớn (ABCD) - một nghiên cứu dài hạn quy mô lớn về sự phát triển não bộ và sức khỏe của trẻ em Mỹ, Nagata và các cộng sự phát hiện ra rằng 70% trẻ 12 tuổi đã sở hữu điện thoại riêng. Trong số đó, 24% báo cáo có ít nhất một triệu chứng rối loạn ăn uống khi lên 14 tuổi. Để so sánh, chỉ có chưa đầy 16% thiếu niên không có điện thoại riêng ở tuổi 12 xuất hiện các triệu chứng ăn uống lệch lạc sau đó hai năm.

Lên 12 là độ tuổi khó khăn - Cha mẹ có thể giúp gì?

Những năm tháng tuổi tiền thiếu niên là giai đoạn then chốt trong quá trình phát triển cả về thể chất lẫn cảm xúc. Tuổi thì đập đến mang theo những thay đổi lớn về cơ thể và hình ảnh bản thân. Bác sĩ Nagata nhận định, việc trẻ tự so sánh mình với người khác ở độ tuổi này là hoàn toàn tự nhiên.

Trước khi có điện thoại thông minh và mạng xã hội, những sự so sánh đó chủ yếu diễn ra giữa bạn bè đồng lứa với nhau. "Nhưng khi bạn đang so sánh bản thân với các người ảnh hưởng (influencers) - những người có hình ảnh đã được cắt gọt, chỉnh sửa và dùng bộ lọc," ông nói, "điều đó có thể dẫn đến sự không hài lòng về cơ thể nhiều hơn, làm giảm tự trọng, và đó có thể là yếu tố nguy cơ dẫn đến rối loạn ăn uống."

Các chuyên gia khuyến nghị cha mẹ nên thiết lập các quy tắc rõ ràng về việc sử dụng điện thoại khi giao thiết bị cho trẻ ở tuổi tiền thiếu niên

Trẻ có điện thoại riêng ở tuổi 12 có nguy cơ coi giá trị bản thân gắn liền với cân nặng cao gấp 2 lần, và có nguy cơ tìm cách kiểm soát cân nặng (ví dụ: ăn thực phẩm ít calo hoặc tập thể dục dồn dập) cao gấp 1,5 lần so với các bạn khác, theo nghiên cứu.

Việc lùi thời điểm cho con dùng điện thoại thông minh có thể giúp thanh thiếu niên tránh khỏi các vấn đề về hình ảnh cơ thể - ít nhất là trong một khoảng thời gian, bác sĩ Mitch Prinstein, Giáo sư Tâm lý học và Thần kinh học tại Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill, đồng Giám đốc Trung tâm Winston về Công nghệ và Phát triển Trí não cho biết.

Prinstein (người không tham gia vào nghiên cứu này) chia sẻ rằng các nghiên cứu mới bắt đầu nhận thấy việc trì hoãn cho trẻ tiếp xúc với điện thoại và các thiết bị khác từ 6 tháng đến 1 năm dường như mang lại lợi ích cho sức khỏe tâm thần của trẻ.

Khi trẻ được sở hữu điện thoại riêng, ông khuyến nghị phụ huynh nên để trẻ "tiếp xúc với mạng xã hội một cách từ từ, tăng dần theo thời gian. Chúng ta không nên giao cho con một chiếc điện thoại mở hoàn toàn khóa với đủ mọi cơ hội để vào bất kỳ đâu chúng muốn và bao lâu tùy thích."

Hầu hết các nền tảng mạng xã hội lớn đều quy định 13 tuổi là độ tuổi tối thiểu để tạo tài khoản, Nagata nói, nhưng nghiên cứu trước đây của ông cho thấy gần hai phần ba trẻ 11 và 12 tuổi đã có tài khoản trên các nền tảng như TikTok và Instagram.

Nghiên cứu mới nhất này không đưa ra "dấu mốc thần kỳ" về thời điểm hoàn hảo nhất để mua điện thoại cho con, ông cho biết. Nhưng nếu cha mẹ quyết định giao điện thoại riêng cho trẻ ở độ tuổi tiền thiếu niên, họ nên cân nhắc bổ sung các "rào chắn bảo vệ", chẳng hạn như giới hạn các ứng dụng trẻ có thể tải xuống và không cho mang điện thoại vào phòng ngủ để dễ dàng giám sát hoạt động của con hơn.

"Sự đồng hành và can thiệp của cha mẹ vào đời sống kỹ thuật số của con cái là vô cùng quan trọng," Nagata nhấn mạnh. Ông khuyến nghị nên thiết lập các quy định rõ ràng về việc sử dụng điện thoại, có các cuộc trò chuyện cởi mở về những gì trẻ nhìn thấy trên mạng, và chú ý đến bất kỳ thay đổi nào trong thói quen ăn uống hoặc cách trẻ nói về cơ thể của mình.

Bạn có thể không cho phép dùng điện thoại trên bàn ăn, nhưng đó lại có thể là khoảng thời gian và không gian lý tưởng để cùng con thảo luận về chủ đề này.

Nguồn: CNN